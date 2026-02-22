KTM-Urgestein Brad Binder sicher: Die Top-5 werden heiß umkämpft sein
Brad Binder schloss den Buriram-Test zwar nur auf Rang 12 ab, doch ein radikaler Eingriff an der KTM RC16 brachte die Wende. Binder schöpft Hoffnungen, jetzt auch in den Qualifyings glänzen zu können.
Die Konsequenz war ein radikaler Eingriff an der RC16. «Wir haben eine große Änderung in der Balance gemacht – und alles hat besser funktioniert.» Mit dem neuen Setup ging es kurz vor Ende des Tests nochmals auf Zeitenjagd, wo er in 1:29,392 min seine Bestzeit des Buriram-Tests fuhr. «Es war seltsam, mit komplett frischen Reifen aus der Box zu rollen und direkt zu pushen. Aber ich war viel schneller.»
Technisch half dabei ein Aero-Update am Heck. Die kleinen Flügel sorgen für mehr Stabilität. «Es hält das Hinterrad beim Bremsen stärker am Boden, dadurch hast du ein wenig mehr Abtrieb. Je mehr Hilfe du vom Heck bekommst, umso einfacher ist es zu stoppen.»
Am Ziel sei man aber noch lange nicht. «Ich würde gerne schneller fahren. Mein Gefühl sagt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Wie schon Acosta feststellte, hängt ein gelungenes Wochenende vor allem von einem guten Qualifying ab. «Viele Fahrer können um die Top-5 kämpfen. Vielleicht ist das Podium vergeben, aber wir werden versuchen, dabei zu sein.» Realistisch seien für Brad Binder zur Saisoneröffnung in Buriram die Top-8.
Ergebnisse MotoGP-Test Buriram (kombinierte Rundenzeiten):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
1:28,668 min
2.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,097 sec
3.
Marc Marquez (E)
Ducati
0,168
4.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
0,215
5.
Alex Marquez (E)
Ducati
0,293
6.
Pedro Acosta (E)
KTM
0,353
7.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
0,403
8.
Jorge Martin (E)
Aprilia
0,499
9.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
0,505
10.
Joan Mir (E)
Honda
0,628
11.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
0,634
12.
Brad Binder (ZA)
KTM
0,724
13.
Luca Marini (I)
Honda
0,783
14.
Johann Zarco (F)
Honda
0,799
15.
Maverick Vinales (E)
KTM
0,872
16.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
1,004
17.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
1,033
18.
Enea Bastianini (I)
KTM
1,060
19.
Diogo Moreira (BR)
Honda
1,252
20.
Alex Rins (E)
Yamaha
1,434
21.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
2,104
22.
Michele Pirro (I)
Ducati
3,109
