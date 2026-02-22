Weiter zum Inhalt
KTM-Urgestein Brad Binder sicher: Die Top-5 werden heiß umkämpft sein

Brad Binder schloss den Buriram-Test zwar nur auf Rang 12 ab, doch ein radikaler Eingriff an der KTM RC16 brachte die Wende. Binder schöpft Hoffnungen, jetzt auch in den Qualifyings glänzen zu können.

Toni Schmidt
Von

MotoGP Tests

MotoGP

Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
© Gold & Goose

Den Buriram-Test endete für Brad Binder auf Rang 12. Der zweite und letzte Testtag in Buriram, ehe es in einer Woche um Punkte geht, verlief für Binder nicht sorgenfrei und spaltete ihn. «Heute war im Grunde ein Tag mit zwei Gesichtern. Der Vormittag lief nicht gut», erklärte er. Erst die komplette Rennsimulation am Nachmittag habe seine Eindrücke bestätigt. «Die Session hat bestätigt, dass wir etwas am Setup ändern mussten.»

Die Konsequenz war ein radikaler Eingriff an der RC16. «Wir haben eine große Änderung in der Balance gemacht – und alles hat besser funktioniert.» Mit dem neuen Setup ging es kurz vor Ende des Tests nochmals auf Zeitenjagd, wo er in 1:29,392 min seine Bestzeit des Buriram-Tests fuhr. «Es war seltsam, mit komplett frischen Reifen aus der Box zu rollen und direkt zu pushen. Aber ich war viel schneller.»

Technisch half dabei ein Aero-Update am Heck. Die kleinen Flügel sorgen für mehr Stabilität. «Es hält das Hinterrad beim Bremsen stärker am Boden, dadurch hast du ein wenig mehr Abtrieb. Je mehr Hilfe du vom Heck bekommst, umso einfacher ist es zu stoppen.»

Am Ziel sei man aber noch lange nicht. «Ich würde gerne schneller fahren. Mein Gefühl sagt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Wie schon Acosta feststellte, hängt ein gelungenes Wochenende vor allem von einem guten Qualifying ab. «Viele Fahrer können um die Top-5 kämpfen. Vielleicht ist das Podium vergeben, aber wir werden versuchen, dabei zu sein.» Realistisch seien für Brad Binder zur Saisoneröffnung in Buriram die Top-8.

Ergebnisse MotoGP-Test Buriram (kombinierte Rundenzeiten):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

1:28,668 min

2.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,097 sec

3.

Marc Marquez (E)

Ducati

0,168

4.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

0,215

5.

Alex Marquez (E)

Ducati

0,293

6.

Pedro Acosta (E)

KTM

0,353

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

0,403

8.

Jorge Martin (E)

Aprilia

0,499

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

0,505

10.

Joan Mir (E)

Honda

0,628

11.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

0,634

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

0,724

13.

Luca Marini (I)

Honda

0,783

14.

Johann Zarco (F)

Honda

0,799

15.

Maverick Vinales (E)

KTM

0,872

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

1,004

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

1,033

18.

Enea Bastianini (I)

KTM

1,060

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

1,252

20.

Alex Rins (E)

Yamaha

1,434

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

2,104

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

3,109

