KTM-Urgestein Brad Binder sicher: Die Top-5 werden heiß umkämpft sein

Den Buriram-Test endete für Brad Binder auf Rang 12. Der zweite und letzte Testtag in Buriram, ehe es in einer Woche um Punkte geht, verlief für Binder nicht sorgenfrei und spaltete ihn. «Heute war im Grunde ein Tag mit zwei Gesichtern. Der Vormittag lief nicht gut», erklärte er. Erst die komplette Rennsimulation am Nachmittag habe seine Eindrücke bestätigt. «Die Session hat bestätigt, dass wir etwas am Setup ändern mussten.»

Die Konsequenz war ein radikaler Eingriff an der RC16. «Wir haben eine große Änderung in der Balance gemacht – und alles hat besser funktioniert.» Mit dem neuen Setup ging es kurz vor Ende des Tests nochmals auf Zeitenjagd, wo er in 1:29,392 min seine Bestzeit des Buriram-Tests fuhr. «Es war seltsam, mit komplett frischen Reifen aus der Box zu rollen und direkt zu pushen. Aber ich war viel schneller.»

Technisch half dabei ein Aero-Update am Heck. Die kleinen Flügel sorgen für mehr Stabilität. «Es hält das Hinterrad beim Bremsen stärker am Boden, dadurch hast du ein wenig mehr Abtrieb. Je mehr Hilfe du vom Heck bekommst, umso einfacher ist es zu stoppen.»

Am Ziel sei man aber noch lange nicht. «Ich würde gerne schneller fahren. Mein Gefühl sagt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Wie schon Acosta feststellte, hängt ein gelungenes Wochenende vor allem von einem guten Qualifying ab. «Viele Fahrer können um die Top-5 kämpfen. Vielleicht ist das Podium vergeben, aber wir werden versuchen, dabei zu sein.» Realistisch seien für Brad Binder zur Saisoneröffnung in Buriram die Top-8.

Ergebnisse MotoGP-Test Buriram (kombinierte Rundenzeiten):