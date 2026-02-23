Miller über Toprak: «Gebe mein Bestes, um ein guter Teamkollege zu sein!»

MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu erlebte einen schwierigen Buriram-Test. Der Superbike-Weltmeister tut sich nach wie vor schwer, Vertrauen zu seiner Yamaha aufzubauen und seinen Fahrstil anzupassen. Bei den Michelin-Reifen versteht der Pramac-Pilot das Limit nicht, es ist für «El Turco» schwer, auf Speed zu kommen. Am Sonntag musste er sogar eine Rennsimulation abbrechen, weil er zu langsam war und es für ihn keinen Sinn machte weiterzufahren.

Bei der Rennsimulation ist Toprak seinem Teamkollegen Jack Miller gefolgt, um zu lernen. Die beiden verstehen sich sehr gut, der Australier greift dem Türken sehr gern unter die Arme. «Ich versuche, ihm so gut es geht zu helfen. Ich bin ihm im ersten Long-Run vorausgefahren, auch am Ende des Tages ist er mir noch einmal gefolgt. Das haben wir auch in Sepang so gemacht», erklärte Miller am Sonntagabend vor den versammelten Journalisten. «Ich gebe mein Bestes, um ein guter Teamkollege zu sein und seinen Anpassungsprozess zu unterstützen.»

Miller und Toprak in Sepang Foto: Gold & Goose Miller und Toprak in Sepang © Gold & Goose

Unglücklich gelaufen für Toprak

Miller sieht, wie Toprak leidet. «Jackass» betonte aber auch, dass dieser in der MotoGP ein Neuling sei. «Er ist ein mehrfacher Weltmeister, und er arbeitet sehr hart. Am Ende des Tages ist er aber ein Rookie und er muss die Reifen und das Bike verstehen», so Miller. «Wenn er ein Motorrad zur Verfügung hätte, dass vorne mitkämpfen könnte... Für ihn ist es aber unglücklich gelaufen, denn er ist zu einem Projekt dazugestoßen – zu etwas, das wir gerade aufbauen. Er wird es aber schaffen.»

Unterstützung erhielt Toprak in Buriram auch von Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo, der zu ihm sagte, dass er nichts überstürzen und ruhig bleiben soll. Eine schwierige Aufgabe, wenn man es gewohnt ist, die Nummer 1 zu sein.

Ergebnisse MotoGP Buriram-Test (kombiniert):