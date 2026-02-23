Miller über Toprak: «Gebe mein Bestes, um ein guter Teamkollege zu sein!»
MotoGP-Routinier Jack Miller unterstützte seinen Teamkollegen Toprak Razgatlioglu auch beim Buriram-Test, indem er ihm vorausfuhr. «Am Ende des Tages ist er ein Rookie», betonte der Australier.
MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu erlebte einen schwierigen Buriram-Test. Der Superbike-Weltmeister tut sich nach wie vor schwer, Vertrauen zu seiner Yamaha aufzubauen und seinen Fahrstil anzupassen. Bei den Michelin-Reifen versteht der Pramac-Pilot das Limit nicht, es ist für «El Turco» schwer, auf Speed zu kommen. Am Sonntag musste er sogar eine Rennsimulation abbrechen, weil er zu langsam war und es für ihn keinen Sinn machte weiterzufahren.
Bei der Rennsimulation ist Toprak seinem Teamkollegen Jack Miller gefolgt, um zu lernen. Die beiden verstehen sich sehr gut, der Australier greift dem Türken sehr gern unter die Arme. «Ich versuche, ihm so gut es geht zu helfen. Ich bin ihm im ersten Long-Run vorausgefahren, auch am Ende des Tages ist er mir noch einmal gefolgt. Das haben wir auch in Sepang so gemacht», erklärte Miller am Sonntagabend vor den versammelten Journalisten. «Ich gebe mein Bestes, um ein guter Teamkollege zu sein und seinen Anpassungsprozess zu unterstützen.»
Unglücklich gelaufen für Toprak
Miller sieht, wie Toprak leidet. «Jackass» betonte aber auch, dass dieser in der MotoGP ein Neuling sei. «Er ist ein mehrfacher Weltmeister, und er arbeitet sehr hart. Am Ende des Tages ist er aber ein Rookie und er muss die Reifen und das Bike verstehen», so Miller. «Wenn er ein Motorrad zur Verfügung hätte, dass vorne mitkämpfen könnte... Für ihn ist es aber unglücklich gelaufen, denn er ist zu einem Projekt dazugestoßen – zu etwas, das wir gerade aufbauen. Er wird es aber schaffen.»
Unterstützung erhielt Toprak in Buriram auch von Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo, der zu ihm sagte, dass er nichts überstürzen und ruhig bleiben soll. Eine schwierige Aufgabe, wenn man es gewohnt ist, die Nummer 1 zu sein.
Ergebnisse MotoGP Buriram-Test (kombiniert):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
1:28,668 min
2.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,097 sec
3.
Marc Marquez (E)
Ducati
0,168
4.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
0,215
5.
Alex Marquez (E)
Ducati
0,293
6.
Pedro Acosta (E)
KTM
0,353
7.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
0,403
8.
Jorge Martin (E)
Aprilia
0,499
9.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
0,505
10.
Joan Mir (E)
Honda
0,628
11.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
0,634
12.
Brad Binder (ZA)
KTM
0,724
13.
Luca Marini (I)
Honda
0,783
14.
Johann Zarco (F)
Honda
0,799
15.
Maverick Vinales (E)
KTM
0,872
16.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
1,004
17.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
1,033
18.
Enea Bastianini (I)
KTM
1,060
19.
Diogo Moreira (BR)
Honda
1,252
20.
Alex Rins (E)
Yamaha
1,434
21.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
2,104
22.
Michele Pirro (I)
Ducati
3,109
