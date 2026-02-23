Weiter zum Inhalt
Miller über Toprak: «Gebe mein Bestes, um ein guter Teamkollege zu sein!»

MotoGP-Routinier Jack Miller unterstützte seinen Teamkollegen Toprak Razgatlioglu auch beim Buriram-Test, indem er ihm vorausfuhr. «Am Ende des Tages ist er ein Rookie», betonte der Australier.

Stephan Moosbrugger
Von

MotoGP Tests

Jack Miller unterstützt Teamkollege Toprak Razgatlioglu
Jack Miller unterstützt Teamkollege Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller unterstützt Teamkollege Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu erlebte einen schwierigen Buriram-Test. Der Superbike-Weltmeister tut sich nach wie vor schwer, Vertrauen zu seiner Yamaha aufzubauen und seinen Fahrstil anzupassen. Bei den Michelin-Reifen versteht der Pramac-Pilot das Limit nicht, es ist für «El Turco» schwer, auf Speed zu kommen. Am Sonntag musste er sogar eine Rennsimulation abbrechen, weil er zu langsam war und es für ihn keinen Sinn machte weiterzufahren.

Bei der Rennsimulation ist Toprak seinem Teamkollegen Jack Miller gefolgt, um zu lernen. Die beiden verstehen sich sehr gut, der Australier greift dem Türken sehr gern unter die Arme. «Ich versuche, ihm so gut es geht zu helfen. Ich bin ihm im ersten Long-Run vorausgefahren, auch am Ende des Tages ist er mir noch einmal gefolgt. Das haben wir auch in Sepang so gemacht», erklärte Miller am Sonntagabend vor den versammelten Journalisten. «Ich gebe mein Bestes, um ein guter Teamkollege zu sein und seinen Anpassungsprozess zu unterstützen.»

Miller und Toprak in Sepang
Miller und Toprak in Sepang
Foto: Gold & Goose
Miller und Toprak in Sepang
© Gold & Goose

Unglücklich gelaufen für Toprak

Miller sieht, wie Toprak leidet. «Jackass» betonte aber auch, dass dieser in der MotoGP ein Neuling sei. «Er ist ein mehrfacher Weltmeister, und er arbeitet sehr hart. Am Ende des Tages ist er aber ein Rookie und er muss die Reifen und das Bike verstehen», so Miller. «Wenn er ein Motorrad zur Verfügung hätte, dass vorne mitkämpfen könnte... Für ihn ist es aber unglücklich gelaufen, denn er ist zu einem Projekt dazugestoßen – zu etwas, das wir gerade aufbauen. Er wird es aber schaffen.»

Unterstützung erhielt Toprak in Buriram auch von Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo, der zu ihm sagte, dass er nichts überstürzen und ruhig bleiben soll. Eine schwierige Aufgabe, wenn man es gewohnt ist, die Nummer 1 zu sein.

Ergebnisse MotoGP Buriram-Test (kombiniert):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

1:28,668 min

2.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,097 sec

3.

Marc Marquez (E)

Ducati

0,168

4.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

0,215

5.

Alex Marquez (E)

Ducati

0,293

6.

Pedro Acosta (E)

KTM

0,353

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

0,403

8.

Jorge Martin (E)

Aprilia

0,499

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

0,505

10.

Joan Mir (E)

Honda

0,628

11.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

0,634

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

0,724

13.

Luca Marini (I)

Honda

0,783

14.

Johann Zarco (F)

Honda

0,799

15.

Maverick Vinales (E)

KTM

0,872

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

1,004

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

1,033

18.

Enea Bastianini (I)

KTM

1,060

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

1,252

20.

Alex Rins (E)

Yamaha

1,434

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

2,104

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

3,109

