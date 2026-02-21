Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP Tests

  6. /

  7. News

Werbung

Morbidelli überrascht in Buriram: Platz 3 trotz Topspeed-Nachteil der GP25

VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli glänzt zum MotoGP-Testauftakt in Buriram mit Rang 3. Im Vergleich mit den Ducati-GP26-Piloten ortet er aber einen klaren Topspeed-Nachteil.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP Tests

MotoGP

Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Franco Morbidelli setzte am ersten MotoGP-Testtag in Buriram ein starkes Ausrufezeichen. Der VR46-Ducati-Pilot beendete den Auftakt auf Rang 3 und unterstrich damit seine Ambitionen für die neue Saison. Besonders bemerkenswert: Nur 0,189 Sekunden fehlten ihm auf Ducati-Markenkollege Alex Marquez – ein denkbar knapper Rückstand im dicht gedrängten Feld.

Werbung

Werbung

Für seinen deutlichen Leistungssprung am Nachmittag hatte Morbidelli eine klare Begründung. Nachdem zuvor mit stark gebrauchten Reifen gearbeitet wurde, brachte der Wechsel auf frisches Material den erhofften Effekt.

«Wir haben am Nachmittag stark gebrauchte Reifen verwendet. Deshalb konnten wir mit frischen Reifen einen sehr großen Schritt machen. Wir haben wirklich gut gearbeitet. Als wir dann einen neuen Reifen verwendeten, hatte ich ein richtig gutes Gefühl und verbesserte mich deutlich», schilderte der Italiener. Das bessere Gefühl für das Bike schlug sich unmittelbar in der Rundenzeit nieder.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Morbidelli staunt über den Topspeed der neuen Ducati GP26

Neben der eigenen Performance richtete Morbidelli den Blick auch auf die technischen Unterschiede innerhalb der Ducati-Flotte. Während seine Markenkollegen Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio bereits mit der neueren GP26 unterwegs sind, fährt er weiterhin die 2025er-Spezifikation.

Werbung

Werbung

Vor allem auf den Geraden erkennt er Unterschiede. «Es ist die gleiche Story wie im letzten Jahr. In einigen Bereichen verlieren wir, in anderen nicht. Das neue Motorrad ist auf den Geraden ziemlich schnell. Das ist der größte Unterschied, den ich in den Datenaufzeichnungen sehen kann.» Einen klaren Topspeedvorteil der neuesten Version kann er also nicht leugnen, sieht aber zugleich Bereiche, in denen seine Maschine konkurrenzfähig bleibt.

Buriram-Test 2026
Buriram-Test 2026
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Buriram-Test 2026
© Gold & Goose

Am Samstag stand zunächst klassische Testarbeit im Vordergrund. «Wir haben verschiedene Abstimmungen probiert und versucht, das Setup an die Strecke und die verschiedenen Reifen anzupassen. Morgen werden wir verschiedene Teile probieren, darauf haben wir heute verzichtet.» Schritt für Schritt arbeitet sich das VR46-Team damit durch das Programm, ohne hektische Experimente.

Die grundsätzliche Richtung stimmt für Morbidelli. Schon beim Test in Sepang habe sich das Motorrad gut angefühlt, und auch in Buriram sieht er eine positive Entwicklung. «Das Gefühl war bereits beim Sepang-Test gut. Hier ist das Gefühl auch ziemlich gut. Wir konnten uns verbessern. Zumindest habe ich den Eindruck», bemerkte der ehemalige Vizeweltmeister, der endlich wieder Rennen fahren will. «Ich bin ein Racer», betonte Morbidelli abschließend.

Werbung

Werbung

Ergebnisse MotoGP Buriram-Test, Tag 1:

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:29,262 min

2.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,129 sec

3.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,189

4.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,200

5.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,205

6.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,224

7.

Joan Mir (E)

Honda

+0,232

8.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,278

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,381

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,416

11.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,495

12.

Luca Marini (I)

Honda

+0,512

13.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,551

14.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,588

15.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,690

16.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,891

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,063

18.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,245

19.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,250

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,691

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+2,312

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

+3,348

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 2

  2. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

Alex Márquez

Alex Márquez

73

28

1:29,262

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Marc Márquez

Marc Márquez

93

43

+0,129

03

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

21

22

+0,189

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

72

29

+0,200

05

Johann Zarco

Johann Zarco

Team LCR

Johann Zarco

Johann Zarco

5

26

+0,205

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Raúl Fernández

Raúl Fernández

25

32

+0,224

07

Joan Mir

Joan Mir

HRC Honda Racing

Joan Mir

Joan Mir

36

26

+0,232

08

Maverick Viñales

Maverick Viñales

KTM

Maverick Viñales

Maverick Viñales

12

32

+0,278

09

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

49

25

+0,381

10

Brad Binder

Brad Binder

KTM

Brad Binder

Brad Binder

33

34

+0,495

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien