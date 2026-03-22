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Acosta über Streckenzustand: «Rennleitung muss nicht um Erlaubnis fragen!»

Kurz vor Beginn des MotoGP-Grand Prix in Brasilien wurde die Gesamtlänge des Rennens verkürzt. KTM-Ass Pedro Acosta sprach danach über die Entscheidung und die Gründe seiner geänderten Renntaktik.

Bernhard M. Höhne
Von

MotoGP

KTM-Pilot Acosta fiel nach Rang 7 auf Platz 3 der MotoGP-Tabelle zurück
KTM-Pilot Acosta fiel nach Rang 7 auf Platz 3 der MotoGP-Tabelle zurück
Foto: Gold and Goose
KTM-Pilot Acosta fiel nach Rang 7 auf Platz 3 der MotoGP-Tabelle zurück
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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Wenige Minuten vor dem Start ins Sonntagsrennen in Goiania wurde der Schlachtplan der MotoGP-Piloten, den diese sich für die lange Distanz zurechtgelegt hatten, in Frage gestellt. Die Rennleitung hatte gerade festgelegt, dass das Rennen durch sich möglicherweise ablösende Asphaltoberfläche in den Kurven 11 und 12 von 31 auf 23 Umläufe verkürzt werde. Damit eröffneten sich für die Fahrer neue taktische Möglichkeiten. Einer, der diese Chance nutzte, war Pedro Acosta. Der zu diesem Zeitpunkt WM-Führende ging nur von Startplatz 9 ins Rennen, beim Fallen der Zielflagge war die KTM-Speerspitze auf Rang 7. Als einziger innerhalb der ersten 10 platzierten Fahrer hatte der Spanier im letzten Moment darauf gesetzt, die weiche Hinterreifen-Mischung zu verwenden. Fünf weitere Piloten trafen dieselbe Wahl. Alle kamen entweder am Ende des Feldes ins Ziel oder stürzten.

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Die Wahl der Rennleitung, das Rennen aufgrund des Streckenzustands zu verkürzen, sei richtig gewesen: «Das war die richtige Entscheidung. Der Asphalt ist an einigen Stellen aufgebrochen wie ein bröseliger Keks!» Die Fahrer seien dazu nicht konsultiert worden, dies sei jedoch auch nicht zu erwarten gewesen. «Die Entscheidung war eine zugunsten der Sicherheit, und Sicherheit geht vor! Dafür muss die Rennleitung niemanden um Erlaubnis fragen.»

Teile des Asphalt in Goiania gaben nach
Teile des Asphalt in Goiania gaben nach
Foto: Simon Patterson
Teile des Asphalt in Goiania gaben nach
© Simon Patterson

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Im Artikel erwähnt

Das KTM-Werksteam nutzte die dadurch aufkommende Chance, taktisch einen anderen Weg zu gehen als die Konkurrenz, doch nur die Startnummer 37 wusste Nutzen aus den Gummis zu ziehen. Nach dem Start war Acosta auf Rang 5 vorgerückt und kurzzeitig konnte er sich an Jorge Martín, dem späteren Zweitplatzierten, auf Platz 4 vorschieben. Erst im weiteren Verlauf musste «El Tiburon» auch Alex Marquez und Ai Ogura passieren lassen, Am Ende blieb Platz 7. Das Risiko der geänderten Reifenwahl ging der da noch WM-Führende dabei bewusst ein, um eine aktuelle Baustelle seines Arbeitsgerätes auszugleichen und mehr Geschwindigkeit in die Kurven mitnehmen zu können. Denn anders als in den letzten Jahren zählt das KTM-Werksmotorrad derzeit auf den Geraden nicht zu den Schnellsten im Feld.

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«Jorge Martín war der Einzige, der mich in einer Kurve oder beim Anbremsen überholt hat. Uns fehlt es an Endgeschwindigkeit. So können wir niemandem wehtun!» Bei dieser Aussage blickte der WM-Dritte mit einem Auge bereits auf das folgende Rennwochenende in den USA: «Austin wird mit seinen beiden langen Geraden ein schwieriges Pflaster für uns.»

Vor dem MotoGP-Event auf dem Circuit of the Americas liegt Pedro Acosta jetzt auf WM-Rang drei mit drei Punkten Rückstand auf Jorge Martín. Fabio Di Giannantonio folgt mit fünf Zählern Abstand.

Willkommen zum Rennen in Brasilien
Willkommen zum Rennen in Brasilien
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
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Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Brasilien
© Gold & Goose

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

30:19,760

1:18,654

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,231

1:18,788

27

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+3,780

1:18,856

25

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+4,089

1:18,679

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+8,403

1:18,868

16

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,918

1:19,056

13

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+10,687

1:19,027

10

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+11,359

1:19,061

8

09

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

23

+12,907

1:18,995

7

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+16,370

1:19,050

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