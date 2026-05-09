Alles deutet darauf hin: Jonas Folger auch in Barcelona MotoGP-Pilot

Es war durchaus eine Überraschung, als bekannt wurde, dass Jonas Folger ins MotoGP-Renngeschäft zurückkehrt – zu seinem ehemaligen Team Tech3 als Ersatz für Maverick Vinales Der Spanier, der seit seinem Sturz am Sachsenring 2025 mit Schulterproblemen zu kämpfen hat, hatte sich mit dem Arbeitgeber entschieden, erst mit 100-prozentiger körperlicher Fitness wieder um WM-Punkte mit der RC16 zu kämpfen.

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Aus sportlicher Sicht tragisch für KTM, auch Pol Espargaro, der Vinales 2025 mit großem Erfolg vertreten hatte, steht aktuell verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Nicht auf der Liste der KTM-MotoGP-Rennfahrer taucht der pfeilschnelle Dani Pedrosa auf. Pedrosa, zuletzt in Jerez als zusätzliche Testkraft mit fabelhaften Zeiten im Einsatz, hat entschieden, keine Rennen mehr zu fahren.

Theoretisch stünde dem KTM-Projekt auch der erfahrene Mika Kallio zur Verfügung. Beim vergangenen Sepang-Test hatte der Finne die Testmannschaft auch wieder als Fahrer unterstützt – und überzeugt. Doch auch Kallio ist aufgrund seiner aktuellen Rolle kein Kandidat für ein Rennwochenende als Ersatzfahrer, wie Straßenrennsportchef Jens Hainbach gegenüber SPEEDWEEK.com bestätigte: «Mika ist fix eingebunden, seine Rolle als Riding Coach hat hohen Stellenwert, er wird bei einem GP-Wochenende in dieser Funktion gebraucht.»

Verlor im Qualfying eine Sekunde auf Brad Binder: Ersatzmann Jonas Folger Foto: Gold and Goose Verlor im Qualfying eine Sekunde auf Brad Binder: Ersatzmann Jonas Folger © Gold and Goose

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Der Schritt zu Jonas Folger, der das Motorrad grundsätzlich kennt, Routine hat und in guter Verfassung ist, war nicht groß. Zur Halbzeit des Frankreich-GP schlägt sich der 32-Jährige prima. Bislang fehlerfrei steigerte sich der Rückkehrer im ersten Qualifying auf eine 1:31,826 min. Damit war der Bayer gerade einmal eine Sekunde langsamer als Stammfahrer Brad Binder, der damit neben Folger für die beiden Rennen in Le Mans Aufstellung nehmen wird.

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Da zudem einiges darauf hindeutet, dass Maverick Vinales auch den bereits in einer Woche stattfindenden Catalunya-GP auslassen muss, deutet sehr vieles auf einen zweiten Einsatz des Deutschen in wenigen Tagen hin. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Jens Hainbach: «Es ist noch nicht sicher, ob Maverick in Barcelona wieder fahren wird. Er trainiert weiter im Athleten-Center von Partner Red Bull. In seiner jetzigen Lage zählt jeder Tag!»

So sieht es auch Tech3-Teaminhaber Günther Steiner: «Wir wollen, dass er zu 100 Prozent der Maverick ist, denn wenn er nicht zu 100 Prozent fit ist, verliert er auch sein Selbstvertrauen, weil er nicht da draußen ist und zeigen kann, was er draufhat – wir wissen ja, wie schnell er ist. Das ist das Ziel: ihn wieder zu 100 Prozent fit zu bekommen, und ich denke, das wird in Mugello der Fall sein. Er versucht aber, für Barcelona fit zu werden.»

In der aktuellen Lage bei KTM spricht also sehr vieles für ein Wiedersehen mit Jonas Folger beim Kräftemessen der MotoGP auf dem Circuito de Catalunya in Barcelona.

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