«Ans Limit gestoßen»: Alex Rins rechtfertigt Yamahas radikalen Kurswechsel

Alex Rins hat Verständnis für Yamahas weitreichende Entscheidung, das MotoGP-Bike mit Reihenvierzylinder aufzugeben und künftig auf ein V4-Konzept zu setzen. Aus Sicht des Spaniers ist dieser Schritt eine logische Konsequenz aus der sportlichen Entwicklung der vergangenen Saison, in der mehrere Hersteller deutlich aufgeholt haben.

Vor allem Aprilia und Honda sieht Rins inzwischen klar stärker als zuvor. «Die Aprilia konnte deutlich verbessert werden. Sie haben das Niveau von Ducati erreicht», stellte der Yamaha-Pilot gegenüber crash.net fest. Auch Honda habe große Fortschritte gemacht: «Honda konnte sich stark verbessern. Zarco war zu Saisonbeginn stark, Marini und Mir am Saisonende. Sie haben großartige Ergebnisse erzielt.»

Für Yamaha blieb unter diesen Voraussetzungen nur eine ernüchternde Erkenntnis: «Es sieht also so aus, als ob wir etwas zurückgefallen sind.» Zwar gab es bei Yamaha durchaus positive Ansätze. Fabio Quartararo erzielte im Qualifying deutlich bessere Ergebnisse als noch 2024 und hätte in Silverstone sogar gewinnen können, wäre er nicht mit defektem Ride-Height-Device gestrandet. Dennoch wurde für Rins im Saisonverlauf immer klarer, dass die Yamaha M1 mit Reihenmotor den Anschluss an die Spitze nicht mehr herstellen kann.

Der Reihenvierzylinder sei nach Ansicht von Rins schlicht ausentwickelt. «Yamaha probierte viele Dinge, um diesen Motor zu verbessern. Vielleicht stieß man einfach nur ans Limit der Entwicklung. Sie konnten keine weiteren Verbesserungen erreichen», erklärte der Spanier offen.

Zwar habe man das Motorrad im Verlauf der Saison noch verfeinert, doch die strategische Ausrichtung war längst klar: «Sie haben das Motorrad im Laufe der Saison verbessert, doch der Fokus lag auf dem V4-Projekt.»

Am Ende fiel vor dem MotoGP-Saisonfinale in Valencia die Entscheidung, den Reihenvierzylinder endgültig zu begraben und alle Ressourcen auf das neue V4-Bike zu konzentrieren. Bemerkenswert ist dabei die Geschlossenheit innerhalb des Yamaha-Lagers.

Die Rückmeldungen von Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Miguel Oliveira fielen trotz unterschiedlicher Fahrstile sehr ähnlich aus. «Es ist hilfreich, dass sich alle vier Fahrer trotz ihrer verschiedenen Fahrstile über die gleichen Dinge beschwert haben. Wir konnten damit Hinweise liefern, woran sie arbeiten müssen», so Rins.

Für Yamaha markiert die V4-Entscheidung einen tiefgreifenden Umbruch – für Alex Rins zugleich die Hoffnung, mit einem neuen technischen Ansatz wieder näher an die MotoGP-Spitze heranzurücken. Die ersten Tests mit dem V4-Bike verliefen vielversprechend, doch Yamaha muss Ausdauer beweisen, um früher oder später wieder ein Kandidat für Rennsiege zu sein.

