«Außergewöhnlich»: Alonso würdigt Marquez’ Rückkehr an die MotoGP-Spitze
Nach dem MotoGP-Titel 2025 von Marc Marquez findet F1-Star Fernando Alonso klare Worte – über mentale Stärke, Disziplin und eine Rückkehr, die selbst für Weltmeister außergewöhnlich ist.
Fernando Alonso hat sich anerkennend zum Titelgewinn von Marc Marquez in der MotoGP-Saison 2025 geäußert. Der Formel-1-Star zeigte sich besonders beeindruckt von der Art und Weise, wie sein spanischer Landsmann nach Jahren voller Rückschläge wieder an die Spitze zurückgekehrt ist. Für Alonso ist Marquez’ Erfolg weit mehr als ein weiterer WM-Titel – es ist das Ergebnis außergewöhnlicher mentaler Stärke.
Der Weg zurück war lang und schmerzhaft. Nach dem verhängnisvollen Sturz in Jerez 2020, bei dem sich Marquez schwer am Arm verletzte und sich in der Folge gleich vier Operationen unterziehen musste, schien eine Rückkehr zur alten Dominanz lange Zeit kaum vorstellbar. Umso größer ist nun die Anerkennung aus dem Motorsport-Lager.
Gegenüber DAZN fand Alonso deutliche Worte: «Es ist etwas Außergewöhnliches. Dafür ist neben dem natürlichen Talent eine besondere mentale Stärke und Disziplin notwendig.» Besonders beeindrucke ihn, dass Marquez auch in schwierigen Jahren nicht an Entschlossenheit eingebüßt habe. «Es ist außergewöhnlich, nach fünf Jahren ohne Titelgewinn kein bisschen seiner Entschlossenheit zu verlieren», so der zweifache Formel-1-Weltmeister.
Alonso betonte zudem, wie schwer es besonders für Weltmeister sei, sich in ihrer Disziplin kontinuierlich weiterzuentwickeln: «Für einen Weltmeister ist es sehr schwierig, sich weiter zu verbessern. Nur wenige Fahrer haben die Disziplin, jeden Tag daran zu arbeiten, sich zu verbessern.»
Gerade in Phasen ohne Siege werde der innere Antrieb zur größten Herausforderung. «Wenn man eine Weile lang nicht gewinnen konnte, dann ist es schwierig, sich selbst zu motivieren», erklärte Alonso. Dass Marquez diese Phase überwunden und 2025 wieder ganz oben angekommen ist, macht seinen Erfolg aus Sicht von Alonso zu einer der bemerkenswertesten Comeback-Geschichten im modernen Motorsport.
