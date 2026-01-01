Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

«Außergewöhnlich»: Alonso würdigt Marquez’ Rückkehr an die MotoGP-Spitze

Nach dem MotoGP-Titel 2025 von Marc Marquez findet F1-Star Fernando Alonso klare Worte – über mentale Stärke, Disziplin und eine Rückkehr, die selbst für Weltmeister außergewöhnlich ist.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Fernando Alonso staunt über Marc Marquez' mentale Stärke
Fernando Alonso staunt über Marc Marquez' mentale Stärke
Foto: Gold & Goose
Fernando Alonso staunt über Marc Marquez' mentale Stärke
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Fernando Alonso hat sich anerkennend zum Titelgewinn von Marc Marquez in der MotoGP-Saison 2025 geäußert. Der Formel-1-Star zeigte sich besonders beeindruckt von der Art und Weise, wie sein spanischer Landsmann nach Jahren voller Rückschläge wieder an die Spitze zurückgekehrt ist. Für Alonso ist Marquez’ Erfolg weit mehr als ein weiterer WM-Titel – es ist das Ergebnis außergewöhnlicher mentaler Stärke.

Werbung

Werbung

Der Weg zurück war lang und schmerzhaft. Nach dem verhängnisvollen Sturz in Jerez 2020, bei dem sich Marquez schwer am Arm verletzte und sich in der Folge gleich vier Operationen unterziehen musste, schien eine Rückkehr zur alten Dominanz lange Zeit kaum vorstellbar. Umso größer ist nun die Anerkennung aus dem Motorsport-Lager.

Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Gegenüber DAZN fand Alonso deutliche Worte: «Es ist etwas Außergewöhnliches. Dafür ist neben dem natürlichen Talent eine besondere mentale Stärke und Disziplin notwendig.» Besonders beeindrucke ihn, dass Marquez auch in schwierigen Jahren nicht an Entschlossenheit eingebüßt habe. «Es ist außergewöhnlich, nach fünf Jahren ohne Titelgewinn kein bisschen seiner Entschlossenheit zu verlieren», so der zweifache Formel-1-Weltmeister.

Werbung

Werbung

Alonso betonte zudem, wie schwer es besonders für Weltmeister sei, sich in ihrer Disziplin kontinuierlich weiterzuentwickeln: «Für einen Weltmeister ist es sehr schwierig, sich weiter zu verbessern. Nur wenige Fahrer haben die Disziplin, jeden Tag daran zu arbeiten, sich zu verbessern.»

Gerade in Phasen ohne Siege werde der innere Antrieb zur größten Herausforderung. «Wenn man eine Weile lang nicht gewinnen konnte, dann ist es schwierig, sich selbst zu motivieren», erklärte Alonso. Dass Marquez diese Phase überwunden und 2025 wieder ganz oben angekommen ist, macht seinen Erfolg aus Sicht von Alonso zu einer der bemerkenswertesten Comeback-Geschichten im modernen Motorsport.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien