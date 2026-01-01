«Außergewöhnlich»: Alonso würdigt Marquez’ Rückkehr an die MotoGP-Spitze

Fernando Alonso hat sich anerkennend zum Titelgewinn von Marc Marquez in der MotoGP-Saison 2025 geäußert. Der Formel-1-Star zeigte sich besonders beeindruckt von der Art und Weise, wie sein spanischer Landsmann nach Jahren voller Rückschläge wieder an die Spitze zurückgekehrt ist. Für Alonso ist Marquez’ Erfolg weit mehr als ein weiterer WM-Titel – es ist das Ergebnis außergewöhnlicher mentaler Stärke.

Werbung

Werbung

Der Weg zurück war lang und schmerzhaft. Nach dem verhängnisvollen Sturz in Jerez 2020, bei dem sich Marquez schwer am Arm verletzte und sich in der Folge gleich vier Operationen unterziehen musste, schien eine Rückkehr zur alten Dominanz lange Zeit kaum vorstellbar. Umso größer ist nun die Anerkennung aus dem Motorsport-Lager.

Marc Márquez Foto: Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose

Gegenüber DAZN fand Alonso deutliche Worte: «Es ist etwas Außergewöhnliches. Dafür ist neben dem natürlichen Talent eine besondere mentale Stärke und Disziplin notwendig.» Besonders beeindrucke ihn, dass Marquez auch in schwierigen Jahren nicht an Entschlossenheit eingebüßt habe. «Es ist außergewöhnlich, nach fünf Jahren ohne Titelgewinn kein bisschen seiner Entschlossenheit zu verlieren», so der zweifache Formel-1-Weltmeister.

Werbung

Werbung

Alonso betonte zudem, wie schwer es besonders für Weltmeister sei, sich in ihrer Disziplin kontinuierlich weiterzuentwickeln: «Für einen Weltmeister ist es sehr schwierig, sich weiter zu verbessern. Nur wenige Fahrer haben die Disziplin, jeden Tag daran zu arbeiten, sich zu verbessern.»

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen