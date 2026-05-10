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«FastFreddie» Spencer: Über 40 Jahre nach Doppelsieg in Le Mans am Gas

Honda präsentiert sich in Le Mans nicht nur im Sinne der MotoGP-Neuzeit. Ausgestellt und bewegt wurden auch berühmte Renner aus der Vergangenheit. Auf der NSR 500 nahm «Fast Freddie» Spencer Platz.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Freddie Spencer drehte Runden mit seinem Siegerbike der Saison 1985
Freddie Spencer drehte Runden mit seinem Siegerbike der Saison 1985
Foto: Gold and Goose
Freddie Spencer drehte Runden mit seinem Siegerbike der Saison 1985
© Gold and Goose

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Im Sommer 1985 triumphierte der Amerikaner Freddie Spencer beim französischen Motorrad-Grand-Prix in Le Mans. Dabei gelang «Fast Freddie» etwas, das in den Frühzeiten der Motorräder beinahe Standard war, heute undenkbar wäre: Spencer siegte zunächst auf der 250er-Werks-Honda und später in der Königsklasse.

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Die Darbietung des damaligen US-Superstars – Spencer hatte bereits 1983 als jüngster Pilot der Geschichte den Titel in der Königsklasse gewonnen – blieb kein Einzelfall. Der Racer aus dem Bundesstaat Louisiana beendete seine WM-Mission zwei Jahre später mit einem Doppelschlag. Sowohl in der mittleren WM-Klasse als auch in Halbliter-WM hieß der Champion nach elf Veranstaltungen Freddie Spencer.

Auch Werksrenner wie die RC166 (re.) werden in Le Mans gezeigt
Auch Werksrenner wie die RC166 (re.) werden in Le Mans gezeigt
Foto: Kuttruf
Auch Werksrenner wie die RC166 (re.) werden in Le Mans gezeigt
© Kuttruf

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Die Maschinen stammten jeweils aus der florierenden Honda-Rennabteilung HRC und trugen die Bezeichnungen NSR 250 und NSR 500. Bei Bikes sind im Besitz der Honda Collection Hall und die große Ausgabe fand auch den Weg zum Frankreich-GP 2026. Honda hatte sich entschieden, den Triumph vor 41 Jahren noch einmal aufleben zu lassen. Im Vorprogramm des Events ließ Spencer seine alte Werks-Honda in der Boxengasse warmlaufen. Abends folgten dann Showruns auf der Zielgeraden. Auch einige komplette Runden drehte Spencer mit der perfekt erhaltenen Zweitakt-Rakete.

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Um die Historie weiter aufzuwerten, ging ein weiteres historisch außergewöhnliches Rennmotorrad mit auf den Kurs – Spencers Bol d`Or-Superbike, mit dem der Ausnahmepilot in jenem Superjahr 1985 auch die 200 Meilen von Daytona gewonnen hatte An der breiten Segelstange des tosendenden Vierzylinders hing in Le Mans die zierliche Honda-Pilotin Ana Carrasco. Komplett wurde das Spektakel der Honda-Klassik-Mannschaft mit dem Auftritt der legendären Sechszylinder-250er-Typ «RC166» aus den Händen des französischen Genie-Technikers und Tech3-Mitbegründers Guy Coulon.

Spencers Honda-Superbike der 1980er-Jahre, noch ohne Verkleidung
Spencers Honda-Superbike der 1980er-Jahre, noch ohne Verkleidung
Foto: Kuttruf
Spencers Honda-Superbike der 1980er-Jahre, noch ohne Verkleidung
© Kuttruf

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