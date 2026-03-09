Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Gonzalez-Manager Rovelli staunt: «Verträge aus der MotoGP – Fehlanzeige!»

Wie schon 2025 macht sich Moto2-Spitzenreiter Manuel Gonzalez zurecht Hoffnungen auf einen Vertrag in der MotoGP. Doch Manager Eddy Rovelli bestätigt mit Kopfschütteln: «Es herrscht Funkstille!»

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Moto2-Aufaktsieger: Intact-Pilot Manuel Gonzalez
Moto2-Aufaktsieger: Intact-Pilot Manuel Gonzalez
Foto: Ronny Lekl
Moto2-Aufaktsieger: Intact-Pilot Manuel Gonzalez
© Ronny Lekl

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez steuerte 2025 zunächst fest auf den Titel in der Moto2-WM. Doch nach kleinen Fehlern und einer Disqualifikation wurde die WM-Krone der mittleren Hubraumkategorie an Konkurrent Diogo Moreira überreicht. Dass der MotoGP-Vertrag für 2026 ebenfalls an den Brasilianer und nicht an Manuel Gonzalez ging, das stand schon lange vor der Titelentscheidung. Hintergrund war hier in erster Instanz der strategische Plan einen Südamerikaner aufsteigen zu lassen – denn 2026 gibt es den Brailien-GP, 2027 kommt mit Argentinien sogar ein weiteres Event auf dem Kontinent dazu.

Werbung

Werbung

Trotz spanischem Ausweis kam die Absage der Königsklasse etwas überraschend. Auch deshalb war Manuel Gonzalez im Sommer den verletzten Trackhouse-Aprilia-Rookie Ai Ogura beim MotoGP-Test in Aragon vertreten und hatte dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Doch selbst aus den Reihen von Trackhouse gingen während der bereits hoch temperierten Verhandlungen für die Saison 2027 noch keine Nachrichten bei Buriram-Sieger Manuel Gonzalez ein.

Manuel Gonzalez: Test der Aprilia RS-GP im Juni 2025 in Aragon
Manuel Gonzalez: Test der Aprilia RS-GP im Juni 2025 in Aragon
Foto: Trackhouse Racing
Manuel Gonzalez: Test der Aprilia RS-GP im Juni 2025 in Aragon
© Trackhouse Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Das bestätigte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com auch Fahrermanager Eddy Rovelli: «Man kann es glauben oder nicht, aber Tatsache ist, dass ich mit niemandem in der MotoGP spreche.»

Werbung

Werbung

Verpasst die MotoGP den Generationenwechsel?

Rovelli, der sich auch um Moto2-Pilot Zonta Van den Goorbergh kümmert, mit einer gewissen Ernüchterung: «Die Moto2 scheint sich immer weiter von der MotoGP zu entfernen. Mir kommt es so vor, als ob sehr viele dort überhaupt nicht mehr sehen, was in dieser Klasse passiert. Es ist ehrlich gesagt schockierend, wie wenig Wissen dort über die Piloten in der mittleren Kategorie herrscht. Wer sich die Zahlen einmal sehr genau anschaut, der würde feststellen, dass es ziemlich unerklärlich ist, warum etliche Piloten noch in der Königsklasse sind. Es gibt dort nicht nur einen Fahrer, die sind aus statistischer Sicht nicht erst heute längst erledigt sind. Doch die Teamchefs halten lieber an ihnen fest und pokern mit den etablierten Namen.»

Der Italiener fügt hinzu: «Dabei wäre gerade jetzt die große Chance da, mit Blick auf die komplett neuen Bikes und die kommenden Pirelli-Reifen den Generationenwechsel in der MotoGP zu vollziehen. Aber wie gesagt, noch gibt es dafür überhaupt keine Anzeichen.»

Eddy Rovelli mit seinen Moto2-Piloten Gonzalez und Van den Goorbergh (re.)
Eddy Rovelli mit seinen Moto2-Piloten Gonzalez und Van den Goorbergh (re.)
Foto: Instagram Manuel Gonzalez
Eddy Rovelli mit seinen Moto2-Piloten Gonzalez und Van den Goorbergh (re.)
© Instagram Manuel Gonzalez

Und was könnte das für die Karriere von Schützling und Wieder-Tabellenführer Manuel Gonzalez bedeuten? Eddy Rovelli: «Als Alternative zur MotoGP sehe ich am ehesten die Superbike-Weltmeisterschaft. Innerhalb des MotoGP-Fahrerlagers zeichnet sich ab, es wird in Zukunft nur noch stärker um die Königsklasse gehen und für den hart arbeitenden Spitzenfahrer Manuel, der meiner Meinung nach in allen Klassen seinen Weg machen kann, ist die Moto2 auf Dauer keine gute Klasse.»

Werbung

Werbung

Ohne dass es Eddy Rovelli ausspricht, die Botschaft ist klar. Für Manuel Gonzalez heißt es «jetzt oder nie». Gelingt der Aufstieg 2026 nicht, dann war es der letzte Versuch und ein sehr wahrscheinliches Auschecken des 23-Jährigen aus dem Fahrerlager. Piloten wie Nicolo Bulega haben bewiesen, dass eine Luftveränderung keine Verschlechterung sein muss.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien