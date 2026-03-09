Gonzalez-Manager Rovelli staunt: «Verträge aus der MotoGP – Fehlanzeige!»

Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez steuerte 2025 zunächst fest auf den Titel in der Moto2-WM. Doch nach kleinen Fehlern und einer Disqualifikation wurde die WM-Krone der mittleren Hubraumkategorie an Konkurrent Diogo Moreira überreicht. Dass der MotoGP-Vertrag für 2026 ebenfalls an den Brasilianer und nicht an Manuel Gonzalez ging, das stand schon lange vor der Titelentscheidung. Hintergrund war hier in erster Instanz der strategische Plan einen Südamerikaner aufsteigen zu lassen – denn 2026 gibt es den Brailien-GP, 2027 kommt mit Argentinien sogar ein weiteres Event auf dem Kontinent dazu.

Trotz spanischem Ausweis kam die Absage der Königsklasse etwas überraschend. Auch deshalb war Manuel Gonzalez im Sommer den verletzten Trackhouse-Aprilia-Rookie Ai Ogura beim MotoGP-Test in Aragon vertreten und hatte dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Doch selbst aus den Reihen von Trackhouse gingen während der bereits hoch temperierten Verhandlungen für die Saison 2027 noch keine Nachrichten bei Buriram-Sieger Manuel Gonzalez ein.

Manuel Gonzalez: Test der Aprilia RS-GP im Juni 2025 in Aragon Foto: Trackhouse Racing Manuel Gonzalez: Test der Aprilia RS-GP im Juni 2025 in Aragon © Trackhouse Racing

Das bestätigte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com auch Fahrermanager Eddy Rovelli: «Man kann es glauben oder nicht, aber Tatsache ist, dass ich mit niemandem in der MotoGP spreche.»

Verpasst die MotoGP den Generationenwechsel?

Rovelli, der sich auch um Moto2-Pilot Zonta Van den Goorbergh kümmert, mit einer gewissen Ernüchterung: «Die Moto2 scheint sich immer weiter von der MotoGP zu entfernen. Mir kommt es so vor, als ob sehr viele dort überhaupt nicht mehr sehen, was in dieser Klasse passiert. Es ist ehrlich gesagt schockierend, wie wenig Wissen dort über die Piloten in der mittleren Kategorie herrscht. Wer sich die Zahlen einmal sehr genau anschaut, der würde feststellen, dass es ziemlich unerklärlich ist, warum etliche Piloten noch in der Königsklasse sind. Es gibt dort nicht nur einen Fahrer, die sind aus statistischer Sicht nicht erst heute längst erledigt sind. Doch die Teamchefs halten lieber an ihnen fest und pokern mit den etablierten Namen.»

Der Italiener fügt hinzu: «Dabei wäre gerade jetzt die große Chance da, mit Blick auf die komplett neuen Bikes und die kommenden Pirelli-Reifen den Generationenwechsel in der MotoGP zu vollziehen. Aber wie gesagt, noch gibt es dafür überhaupt keine Anzeichen.»

Eddy Rovelli mit seinen Moto2-Piloten Gonzalez und Van den Goorbergh (re.) Foto: Instagram Manuel Gonzalez Eddy Rovelli mit seinen Moto2-Piloten Gonzalez und Van den Goorbergh (re.) © Instagram Manuel Gonzalez

Und was könnte das für die Karriere von Schützling und Wieder-Tabellenführer Manuel Gonzalez bedeuten? Eddy Rovelli: «Als Alternative zur MotoGP sehe ich am ehesten die Superbike-Weltmeisterschaft. Innerhalb des MotoGP-Fahrerlagers zeichnet sich ab, es wird in Zukunft nur noch stärker um die Königsklasse gehen und für den hart arbeitenden Spitzenfahrer Manuel, der meiner Meinung nach in allen Klassen seinen Weg machen kann, ist die Moto2 auf Dauer keine gute Klasse.»

