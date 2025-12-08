«Ich dachte: 'MotoGP ist nichts für mich’» – Der Aufstieg von Alex Marquez

Glänzend wie der Silver Surfer: Alex Marquez’ spezielle Chrom-Lackierung auf der BK8-Gresini-Ducati beim 22. und letzten Grand Prix des Jahres blendete das volle Haus und erinnerte daran, dass hier einer der unangefochtenen Stars der Saison fuhr. Der 29-Jährige verpasste seinen 13. Podestplatz wegen unerklärlich nachlassender Haftung am Hinterrad und fiel von Platz 2 auf 6 zurück – aber er hatte bereits das Sprintrennen am Samstag gewonnen, sein sechster Sprint-Sieg aus 44 Rennen in der längsten Saison der Geschichte.

Das silberne Design am Sonntag passte perfekt. Alex, inzwischen ein MotoGP-Routinier mit sechs Saisons und einer von nur drei Fahrern im 22-Mann-Feld, die sowohl Moto2- als auch Moto3-Titel geholt haben (und einer von dreizehn, die in allen drei Klassen Grand Prix gewonnen haben), blickt auf ein herausragendes Jahr zurück. Sein Leben lang stand er im «Auspuffdunst» seines älteren Bruders – doch 2025 war er der zweitbeste Motorrad-Grand-Prix-Pilot der Welt. Und das in erlesenster Gesellschaft.

Marquez, ausgestattet mit einer ein Jahr alten Ducati – derselben, die im Vorjahr 16 von 20 Grands Prix gewonnen hatte –, pulverisierte seine bisherigen MotoGP-Resultate. Der Tiefpunkt war 2022: Er konnte Hondas strauchelnde RCV nicht retten, wurde WM-17. und schaffte nur zwei Top-10-Plätze. Nach drei Saisons mit Honda hatte er genug. «Ich fühlte mich dumm auf dem Motorrad», sagt er heute mit ausdrucksvollem Blick am Tisch im hellen Büro des Gresini-Trucks. 2023 sprang er vom sinkenden Schiff und verließ ironischerweise ausgerechnet den Hersteller, dem später auch Marc folgen würde, um auf Ducati seinen eigenen Schwung aufzubauen – bis hin zur Saison 2025.

2021 und 2022 war es nicht schwer, ein Interview mit Alex zu bekommen. Und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass ein großer Teil des Medieninteresses damals weniger seine eigenen Leistungen betraf als den Gesundheitszustand seines Bruders. Marc Marquez mag der König des MotoGP-Dschungels sein, aber Alex’ Entscheidung für 2023 – seinen Vertrag mit HRC aufzugeben, seine Einkünfte zu reduzieren und in einem Satellitenteam auf veraltetes Material umzusteigen – erforderte genauso viel Mut wie die größten Schritte in Marcs Karriere.

Ende 2025 ist Alex gefragt. Wir haben zehn Minuten Gesprächszeit, und die Uhr tickt. Statt über die Leistungsfähigkeit der Ducati GP24 zu reden – ein Thema, das er das ganze Jahr beantworten musste – ist sein Wendepunkt vom «Verlierer» zum «Held» spannender. Sein Manager, Agent und Leiter der Familienagentur «Velocity», Jaime Martinez, fasste es bereits treffend zusammen: «Ich denke, er hat 2025 einen großen Schritt nach vorne gemacht, was sein Selbstvertrauen angeht. Das Motorrad hat ihm das ermöglicht. Die GP24 war eindeutig besser als die aus 2023 und 2022. Sie gab ihm die Chance, sein Potenzial zu zeigen.»

«Wenn man ein hartes Jahr hat, sieht man vieles klarer», erklärt Alex. «Man kann sagen: ‹OK, ich werde geduldig sein, nicht zweifeln, und wenn ich die richtigen Werkzeuge habe, werde ich schnell sein.› Als ich 2021 mit Honda ein solches Jahr hatte – und es wirklich schwer war, mit nur wenigen Höhepunkten – und dann 2022… ganz ehrlich, ich dachte: ‹Das hier, MotoGP, das ist nichts für mich.› So habe ich mich gefühlt. Ich versuchte alles, um schneller zu werden, und jedes Mal wurde ich langsamer und langsamer, bis ich dachte: ‹Was passiert hier?!›»

Zweifel waren unvermeidlich, aber Marquez hatte ein enges Unterstützerumfeld. «In solchen Momenten braucht man Leute um sich, die einen auf dem Boden halten – und erklären, dass es nicht nur an dir liegt, sondern am Gesamtpaket. Ich habe nie aufgehört zu trainieren oder daran zu glauben, dass sich alles zum Guten wendet. Als Fahrer ist das das Letzte, was man verlieren darf. Wenn du Zweifel hast und nicht mehr trainieren willst, um dich zu verbessern, dann ist der Moment gekommen, aufzuhören. Du musst weiterkämpfen und dieses Gefühl im Bauch behalten, morgens aufzuwachen und besser werden zu wollen.»

2024 war Marquez’ zweite Saison bei Gresini, wieder mit einer ein Jahr alten Ducati (der GP23) und erneut mit Marc als Teamkollegen, wie einst bei Honda. Er verbesserte sich von WM-Platz 9 auf 8 und festigte seine Position – doch Alex war unzufrieden. «Ich war enttäuscht, weil ich viel mehr erwartet hatte», sagt er über 2024. «Nur Marc konnte mit dem 23er-Bike wirklich den Unterschied machen.»

Aber nach Marcs Abgang ins Werksteam und mit der neuen Maschinengeneration zahlte sich Alex’ Geduld zum Jahresende aus. «Als ich das ’24er-Bike in Montmelo (beim letzten Test 2024) zum ersten Mal probierte, dachte ich: ‹OK, jetzt musst du alles geben… das könnte ein gutes Jahr werden.›»

«Ehrlich gesagt dachte ich nicht, dass das gleich WM-Platz 2 bedeutet, aber ich rechnete damit, konstant in den Top-5 zu sein. Ein paar Podien, etwas Konstanz, und am Ende Platz 5 – das wäre gut gewesen. Jetzt Zweiter zu sein, ist wirklich großartig – für mich, aber auch für das Team. Man darf nicht vergessen: Wir sind ein unabhängiges Team mit dem Vorjahresmotorrad. Das ist nicht immer einfach, aber wir haben zusammen unglaublich gut gearbeitet.»

«Alex ist ein Fahrer, der alle Schritte gehen muss – aber er ist auch jemand, der bereit ist, sie zu gehen», sagt Martinez, der die Brüder seit über zehn Jahren kennt. «In jeder Kategorie musste er sich Zeit nehmen, um Motorrad, Team, Crew-Chief und Technikteam kennenzulernen und sich schrittweise vorzuarbeiten. Er ist ‘Top’, und dieses Jahr ist das Ergebnis dieser Entwicklung. 2025 war geprägt von mehr Reife, mehr Verständnis. Wenn man mit einem Fahrer wie Marc aufwächst, der dank seines natürlichen Talents viele Schritte einfach überspringen konnte, ist es schwer zu erkennen, wie gut man selbst eigentlich ist. Alex musste systematischer sein, seinen eigenen Weg suchen – und am Ende wurde er Moto3-Weltmeister, Moto2-Weltmeister und MotoGP-Vizeweltmeister. Sein nächstes Ziel muss sein, konstanter regelmäßig auf dem Podium zu stehen.»

Alex hätte von Marcs Übergröße im Sport erdrückt werden können, doch er akzeptierte seine Rolle stets. Martinez glaubt sogar, dass die Nähe zu Marc ein Segen für Alex’ Entwicklung war. «Alex hat immer im Schatten eines Genies gelebt, aber er konnte dadurch auch ein Selbstvertrauen entwickeln, das er vielleicht nicht gehabt hätte, wenn er diese Nähe nicht gehabt hätte. Es ist ‘einfacher’, motiviert zu bleiben, wenn man neben einem der Größten aller Zeiten aufwächst. Er musste irgendwann erkennen, dass auch er außergewöhnliches Talent besitzt und sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Er brauchte nur seine eigene Zeit, wie viele andere Fahrer auch ihren eigenen Weg brauchen. Der Unterschied zu anderen Fahrern ist: Alex hat jede Herausforderung gemeistert.»

Für Alex bedeutet 2025 vor allem eines: Genugtuung. «Als ich zu Gresini ging, tat ich es, weil ich eine Ducati haben wollte und mir selbst sagen konnte: ‹Bist du bereit für MotoGP?› Wir haben viele Fahrer gesehen, die in Moto2 oder Moto3 großartig waren – aber MotoGP ist eine andere Geschichte, und manche schaffen es dort nie. Das ist eine große Sache.»

Alex lacht oft und gern über sich selbst. «Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr unsichtbar!» grinst er. «Wenn du keine Ergebnisse bringst, ist es nun mal so – auch wenn es für mich kein großes Problem war. Wenn man mich fragt ‘Welche Superkraft hättest du gerne?’, sage ich immer: ‘Unsichtbarkeit!’ Jetzt gibt es viel mehr Interviews, Sponsoren und viel mehr zu tun.»

Spürt er die Auswirkungen des Erfolgs? «Wir haben bei Vertical eine Agentur, die den ‘Impact’ misst. Alle drei Monate bekommen wir die Ergebnisse und schicken sie an die Sponsoren», sagt er und bleibt vage. «Letztes Jahr lag der Wert bei Alpinestars bei etwa 300 – und dieses Jahr bei 1,5 Millionen!»

«Letzten Dienstag hatte ich ein Event mit Estrella Galicia in Madrid», erzählt er. «Ich erinnere mich, wie ich 2022 etwas Ähnliches machte – da waren sieben Journalisten in einem riesigen Raum. Dieses Mal war er voll!» Er lacht. «Das ist der Unterschied zwischen einem Kampf um Platz 15 und einem Kampf um die Weltmeisterschaft.»

Alex ist drei Jahre jünger als Marc und besitzt reichlich Erfahrung im Spitzensport – und zugleich konnte er aus erster Reihe beobachten, was Ruhm, Druck, Aufmerksamkeit und öffentliche Kritik mit einem Menschen machen. «Es ist wie eine Blase», sagt er und formt mit den Händen einen Kreis. «Aber diese Blase im Sport ist so leicht zum Platzen zu bringen. Einen Tag bist du oben, die Blase wächst, jeder sagt, du bist der Beste, unglaublich, all das. Aber wenn die Blase platzt, bist du weg! Wie bewertet man jemanden wie mich nach dem letzten Rennen oder den letzten zwei Rennen? Vielleicht fahre ich super, aber wenn ich in den nächsten zwei Rennen nicht wieder auf diesem Niveau bin, ist das, was ich vorher gemacht habe, fast vergessen. Sport funktioniert oft so, und es ist nicht fair – aber es ist für alle gleich. Es ist schwierig. Ich sage oft: ‹Ankommen› ist einfach, aber ‹bleiben› ist so schwer.»

Was wurde er 2025 am häufigsten gefragt? Er lacht wieder. «Wahrscheinlich: ‹Wann schlägst du deinen Bruder?› Ehrlich gesagt: Ich war der Einzige, der ihm oft nahekam. Dann waren da Bezzecchi oder Pecco an manchen Tagen, aber meistens waren es wir beide.»

«Wenn jemand dominiert, braucht es immer einen, der nah dran bleibt; das sah man in der Formel 1 bei Hamilton und Verstappen. Ich war der, der Marc am nächsten kam – und ihm auch in der WM am nächsten war. Diese Person ist wichtig für die Show, deshalb kam die Frage wohl immer öfter.»

Marc auf Augenhöhe zu schlagen dürfte unmöglich sein – nicht nur für Alex. Doch 2026 werden beide Brüder dasselbe Ducati-Material haben, nachdem das Werk angesichts von Alex’ Saisonleistung seine Unterstützung für Gresini erhöhte. 2025 wurde Alex fünfmal Zweiter hinter Marc – und einmal drängte er Marc selbst auf Platz 2.

Alex hat sich Schritt für Schritt Richtung MotoGP-Spitze gearbeitet; 2026 könnte ein weiterer Anstieg sein, nicht unbedingt der Sprung auf die Welle. «Wir stehen mit Alex gerade an einem perfekten Punkt», sagt Martinez. «Man kann eine Marketingstrategie haben, aber ohne Ergebnisse funktioniert es nicht. Wenn die Erfolge kommen, ist das Potenzial riesig. Wir haben einen klaren Plan: 2026 müssen wir festigen, Alex muss in den Spitzenpositionen bleiben, damit 2025 nicht wie ein Ausreißer aussieht. Danach kommt es darauf an, gemeinsam mit wichtigen Marken aktiv zu werden und in die Zukunft zu schauen. Mit Ergebnissen wird alles einfacher!»