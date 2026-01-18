«Idols»: Ein gut gemachter und realistischer MotoGP-Film mit viel Drama?

SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler befasste sich intensiv mit dem MotoGP-Film «Idols» , der nächste Woche in den Kinos anläuft. Im zweiten Teil unserer Vorschau erzählt Regisseur Mat Whitecross spannende Details zu den Dreharbeiten.

Whitecross verleiht «Idols» internationale und künstlerische Glaubwürdigkeit. Jegliche Bedenken hinsichtlich der Kommunikation mit dem spanischen Team wurden durch die zweisprachigen Fähigkeiten des in London lebenden Briten ausgeräumt, die er seiner argentinischen Mutter zu verdanken hat. Der 48-Jährige arbeitete zuvor mit dem preisgekrönten Regisseur Michael Winterbottom zusammen. «Er fuhr buchstäblich jeden Tag mit seinem Motorrad ins Büro», erklärt Whitecross. «Er war besessen davon, und das weckte mein Interesse.»

«Ich kannte die ‘Großen‘ und schaute mir von Zeit zu Zeit MotoGP an, aber es war nicht so wie Fußball in Großbritannien», fügt er hinzu. «Als ich an Bord kam, war meine erste Frage: ‘Warum ich?‘ Aber als ich mit meinen Recherchen begann, war ich plötzlich davon besessen. Wie die meisten MotoGP-Fans wissen, ist es eine der spannendsten Sportarten der Welt und eine der visuellsten, also war es aus filmischer Sicht ein Kinderspiel. Sobald wir anfingen zu reden, dachte ich mir: ‘Wo war dieser Sport mein ganzes Leben lang?‘ Ich bin also sehr froh, dass sie mich gefragt haben.»

Whitecross hatte zwei wichtige Aufgaben: die Vater-Sohn- und Liebesgeschichte von Drehbuchautor und Produzent Jordi Gasull effektiv zu erzählen, aber auch zu versuchen, den «Kick» der MotoGP darzustellen, der ihn bei seinem ersten Besuch an der Rennstrecke so beeindruckt hatte. «Sachsenring 2022, und ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen oder gehört», erinnert er sich an die Erkundungsreise nach Deutschland. «Wir saßen im Auto auf dem Weg zur Rennstrecke, und ich konnte den Lärm hören und in meiner Brust spüren. Es war außergewöhnlich. Ich war schon bei vielen Musikkonzerten und man hat dieses Gefühl, wenn man nah an den Lautsprechern steht, aber das hier war etwas ganz anderes.»

Es ist ein Film für die Hardcore-Fans, und ich hoffe, dass sie ihn lieben werden. Wir müssen aber auch das allgemeine Publikum ansprechen, denn es ist ein emotionaler Film Jordi Gasull

Gasull wusste, dass er Glaubwürdigkeit aufbauen und die Möglichkeiten, die ihm Dorna und Teams wie Aspar, Pramac und Persönlichkeiten wie Marc Marquez boten, optimal nutzen musste. «Ich habe mit vielen Leuten im Fahrerlager gesprochen, mit Fahrern, Familienangehörigen von Fahrern, Managern, Medienvertretern und Leuten von der Dorna. Ich habe mich von 2018 bis 2023 im Fahrerlager aufgehalten und mich mit Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo und jüngeren Fahrern beschäftigt, die für den Film sehr wichtig sein würden, wie [die Moto3-Weltmeister] David Alonso und Izan Guevara; besonders Izan hat uns viel gegeben. Das beste Kompliment bisher kam, nachdem David den Film gesehen hatte und sagte, dass die Dialoge so sind, wie sie im Fahrerlager sprechen und miteinander umgehen. Er sagte, es sei, als würde man ihr Leben dort beobachten.»

«Mat hat Dokumentarfilme voller Leben gedreht und er versteht die Realität», sagt er über den Regisseur. «Ich dachte, er würde einen guten Ansatz bieten.»

«Jordi ist seit über zehn Jahren in diese Welt eingetaucht», sagt Whitecross. «Es ist alles sehr überhöht – es ist ein Drama –, aber es steckt viel Liebe und Aufmerksamkeit darin. Ich dachte, es wäre eine großartige Gelegenheit, etwas zu machen, was noch nie zuvor gemacht wurde.»

Grand-Prix-Rennen haben es bisher kaum auf die Leinwand geschafft, aber dank der Fortschritte in den Bereichen CGI und Kinematografie ist die Grenze zwischen Fiktion und realen Aufnahmen mittlerweile weniger absurd. Bislang wurde die Serie am besten durch Mark Neales Dokumentarfilme seit der Jahrtausendwende bedient, und die letzte große Verfilmung war wohl der Kinofilm «Silver Dream Racer» mit David Essex, Beau Bridges und Clarke Peters aus dem Jahr 1979, in dem viele Szenen beim britischen Grand Prix gedreht wurden.

Die Dorna war fantastisch. Sie haben sogar einige der Motorräder für unsere Kameras angepasst, unser Material an Drohnen und Hubschraubern befestigt und uns Zugang zu ihrem weltweit führenden Übertragungs-Team gewährt. Mat Whitecross

«Idols» hatte den Segen von Dorna, wichtige interne Beiträge aus dem Fahrerlager und dann Kreativität mit Greenscreens und «Motorrad-Rigs», um die benötigten Action-Aufnahmen zu bekommen. «Wir haben versucht, zu viele digitale Effekte zu vermeiden», erklärt Gasull. «Ich denke, man kann das im F1-Film ziemlich oft sehen, und wir haben versucht, die Action auf der Strecke so authentisch wie möglich zu gestalten, um die MotoGP-Welt wirklich widerzuspiegeln. Natürlich müssen wir uns einige Freiheiten nehmen. Es ist ein Film für die Hardcore-Fans – und ich hoffe, dass sie ihn lieben werden –, aber wir müssen auch das allgemeine Publikum ansprechen, denn es ist ein emotionaler Film.»

«Die Dorna war fantastisch», fügt Whitecross hinzu. «Sie haben sogar einige der Motorräder für unsere Kameras angepasst, unser Material an Drohnen und Hubschraubern befestigt und uns Zugang zu ihrem weltweit führenden [Übertragungs-]Team gewährt. Wir hatten unsere eigene großartige internationale Gruppe von Kameraleuten, aber man kann unmöglich erwarten, in nur wenigen Monaten das gleiche Maß an Erfahrung zu sammeln, die das MotoGP-Team über viele Jahre hinweg aufgebaut hat. Es war wirklich eine Zusammenarbeit.»

Das Aspar-Team spielte bei den Dreharbeiten von «Idols» eine wichtige Rolle Foto: Warner Bros Spain Das Aspar-Team spielte bei den Dreharbeiten von «Idols» eine wichtige Rolle © Warner Bros Spain

«Wir haben grundlegende Dinge ausprobiert, wie iPhones an den Motorrädern zu befestigen, GoPros zu verwenden und unsere Kameras anzupassen», fährt Whitecross fort. «Es war eine Mischung aus Lo-Fi und Hi-Fi. Man könnte wahrscheinlich eine IMAX-Kamera an einem F2-Auto befestigen, damit es wie ein F1-Auto aussieht ... aber bei Motorrädern geht das nicht.»

Während Pitt und Co. im Rahmen von APX GP mit Kamera-Rigs filmen konnten, gab es für Casas und seine Kollegen kaum eine Chance, sich auf die Knie zu begeben. «Ich weiß nicht, wie das bei einem Brad-Pitt-Film funktioniert, aber es gibt zwangsläufig Versicherungsprobleme», sagt Whitecross. Die Schauspieler konnten auf Aspars privater Rennstrecke in Valencia fahren, um die richtigen Bewegungen zu erlernen. Whitecross erklärt, dass der 27-jährige Casas, selbst Motorradfahrer, «unbedingt mehr tun wollte, als ihm erlaubt war», und dem Schauspieler schließlich in der letzten Drehwoche erlaubte, die Boxengasse wirklich zu verlassen. Das führte unweigerlich zu einem Sturz. «Es war ein spektakulärer Sturz», sagt der Regisseur mit verzogener Miene. «Zum Glück ging es ihm gut, aber er hatte sich ziemlich viel Haut an den Beinen abgeschürft.»

Fortsetzung folgt…

