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Jorge Martin: «Wir haben sogar gegen Trackhouse-Aprilia keine Chance»

Nach dem Aus von Marco Bezzecchi im Q2 kam auch Jorge Martin nicht richtig in Fahrt. Der Spanier rettete die MotoGP-WM-Führung, lamentierte aber über die nicht vorhandende Stabilität seines Bikes.

Philippe Soutter

Von

MotoGP

Guter Verteidiger: Jorge Martin hielt dem Druck von Pecco Bagnaia stand
Guter Verteidiger: Jorge Martin hielt dem Druck von Pecco Bagnaia stand
Foto: Gerhard Schiel
Guter Verteidiger: Jorge Martin hielt dem Druck von Pecco Bagnaia stand
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

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Bittere Erkenntnis für die nach dem Out von Marco Bezzecchi verbliebene Speerspitze des Aprilia-Werksteams. Jorge Martin gab zu, dass «wir aktuell gegen die Ducati-Bikes, aber sogar gegen die Trackhouse-Renner mit vermeintlich identischer Technik keine Chance haben. Ich habe heute das absolute Maximum an Punkten geholt», kommentierte der trotzdem immer noch aktuelle WM-Leader Jorge Martin seine Performance auf dem Sachsenring und dem fünften Schlussrang.

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«Meine WM-Führung ist nur das Ergebnis unserer starken ersten Saisonphase. Da funktionierte die GP-RS fantastisch. Man konnte extremes Vertrauen aufbauen. Das hat sich komplett verändert», analysierte er weiter. «Heute beobachten wir staunend, mit welcher Stabilität die Bikes unserer direkten Gegner funktionieren. Während wir in der Front und im Heck keine seriöse Lösung hinbekommen. So werde ich auch nicht mehr lange WM-Leader sein», kommentierte der MotoGP-Champion von 2024 sein Dilemma.

«Das größte Problem ist, dass wir unser Limit kein kleines bisschen nach oben verschieben können. Wir verlieren sonst sofort die Frontpartie des Motorrads», dozierte Martin weiter und liefert damit gleichzeitig die kompetente Erklärung für die haarsträubenden Stürze seine Teamkollegen Marco Bezzecchi, dem es offenbar schwerer als Martin fällt, die aktuellen Grenzen seiner Werksmaschine zu erkennen oder zu akzeptieren.

Im Artikel erwähnt

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«Die Sommerpause kommt für uns genau im richtigen Moment. Wobei Pausentage wird es nicht viele geben. Wir müssen hart arbeiten um wieder top zu werden». Optimismus gibt dem nächstjährigen Yamaha-Piloten, dass Trackhouse-Aprilia ja immer mit Top-Ergebnissen aufwartet. «Das zeigt uns, dass die Bikes eigentlich top sind. Es liegt nun wirklich an uns, dies ebenfalls umzusetzen», so der aktuelle Werkspilot des Herstellers aus dem venezianischen Noale.

Kleine Randnotiz zu seinem Zweikampf in den letzten Sachsenring-Runden gegen den wieder mal strauchelnden Ducati-Stars Pecco Bagnaia. Jorge Martin erinnerte sich schmunzelnd an den Sachsenring-GP von 2024. «Es ist mir schon in den Sinn gekommen. Damals schmiss ich den Sieg in der vorletzten Runde weg. Bagnaia staubte ab. Auch wenn es zwischen uns diesmal nur um den fünften Rang ging, wollte ich ihm den Gefallen trotz meiner bockigen Aprilia kein zweites Mal machen.»

Jorge Martin überstand den Sachsenring als GP-Führender. Zur Sommerpause hat der «Martinator» 208 Punkte eingefahren. Statt Marco Bezzecchi heißt der erste Verfolger nun Ai Ogura. Und auf Rang bereits der wohl härteste Knochen der Konkurrenz – Weltmeister und Sachsenring-Dominator Marc Marquez.

Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
Grid Girls
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

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Marc Márquez

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30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

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21

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

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10

08

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

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8

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Enea Bastianini

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Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

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7

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