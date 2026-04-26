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Marco Bezzecchi nach Ende der Siegesserie: «Alex überall ein Stück besser»

Irgendwann musste die Serie reißen: Im MotoGP-Grand-Prix von Jerez fuhr Aprilia-Ass Marco Bezzecchi auf den zweiten Platz. Gegner Alex Marquez war für den italienischen WM-Führenden «unaufhaltsam»!

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Auch als Zweiter ein Sieger: WM-Leader Marco Bezzecchi
Auch als Zweiter ein Sieger: WM-Leader Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Auch als Zweiter ein Sieger: WM-Leader Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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Der Samstag des Jerez-Wochenendes endete miserabel für den WM-Gesamtführenden der MotoGP: Lief das Qualifikationstraining noch einigermaßen nach Plan für Marco Bezzecchi, ging schon der Start ins Sprintrennen völlig in die Hose und endete mit einem Sturz unter chaotischen Bedingungen. Dass der Italiener die andalusische Rennstrecke dennoch versöhnt verlassen wird, liegt am Grand Prix am Sonntag.

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Zwar musste «Bezz» das oberste Treppchen bei der Siegerehrung erstmals seit fünf Rennen abtreten, doch nach unauffälligem Rennen blieb dem Aprilia-Ass dennoch der zweite Rang. Und das, obwohl das Rennwochenende Stolpersteine für den WM-Anwärter bereithielt: «Das Rennwochenende war insgesamt schwierig für uns. Darum war es wichtig, nach dem Sprint direkt wieder ein gutes Sonntagsrennen zu zeigen.»

Marco Bezzecchi überzeugte mit Platz 2 im GP-Rennen von Jerez
Marco Bezzecchi überzeugte mit Platz 2 im GP-Rennen von Jerez
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi überzeugte mit Platz 2 im GP-Rennen von Jerez
© Gold and Goose

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Sich vom abermaligen Sturz im Sprintrennen nicht beirren zu lassen, sei der Schlüssel gewesen: «Wir hatten kein so gutes Gefühl auf dem Motorrad wie in den letzten drei Rennen. Dennoch war ich sicher, ein gutes Ergebnis einfahren zu können, wenn ich ruhig genug bleibe.» Doch dass gegen Alex Márquez kein Kraut gewachsen sein würde, war dem Mann mit der Startnummer 72 bereits früh im Verlaufe des Grand Prix klar: «Ich habe in der ersten Runde in Kurve 8 einen Fehler gemacht und dabei schon gehört, dass Alex näherkommt. Eine Kurve später hat er mich überholt. Als ich dann gesehen habe, wie er Kurve 10 fahren konnte, war mir klar, dass er das Rennen gewinnen würde.»

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«Er war einfach in jedem Streckenteil ein kleines bisschen besser. Mehr als Platz zwei war nicht drin.» Dieser zweite Rang reichte dennoch, um die Führung in der WM-Wertung zu festigen: Durch den Sturz von Marc Marquez, den zehnten Platz von Pedro Acosta und den vierten Rang von Teamkollege Martin wuchs Bezzecchis Vorsprung auf den Zweitplatzierten Jorge Martin von vier auf elf Zähler an. Aprilia stellte vier der sechs bestplatzierten Motorräder beim Grand Prix auf der spanischen Strecke. Ein abermaliger Fingerzeig darauf, dass das beste Paket im Feld aus Noale kommt.

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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