MotoGP-Auktion für «Two Wheels for Life»: Sheene-Unikate als Highlight

Der «GP of Champions» hat sich als größtes Charity-Event im MotoGP-Kalender etabliert. Veranstalter ist die britische Wohltätigkeitsorganisation «Two Wheels for Life», die seit Jahren in engem Schulterschluss mit der MotoGP agiert und Motorrad-Hilfsprojekte in Afrika vorantreibt. Höhepunkt des Tages ist seit Jahren die Versteigerung begehrter Ausrüstungsgegenstände aus dem Fahrerlager. Die wichtigste Spendenaktion brachte zuletzt stolze 170.000 Pfund ein. Begehrtestes Los waren Rennstiefel vom MotoGP-Multi-Champion Marc Marquez – die verschliffenen Alpinestars-Schützer wechselten den Besitzer für 6.500 Euro.

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Begehrte Memorabilia werden zugunst von «Two Wheels for Life» versteigert Foto: motogp.com Begehrte Memorabilia werden zugunst von «Two Wheels for Life» versteigert © motogp.com

Am Nachmittag des 8. August startet die nächste Ausgabe der Auktion zum GP of Champions im Rahmen des Silverstone-GP. Im Vorfeld kündigte Two Wheels for Life ein besonders außergewöhnliches Los an: Ein Set von Barry-Sheene-Lederkombi-Repliken, entworfen von Dainese, zum Gedenken an den 50. Jahrestag des ersten Weltmeistertitels der GP-Legende im Jahr 1976.

Barrys Sohn Freddie trug die Kreation beim Goodwood Festival of Speed 2026, wo anlässlich des Jubiläums eine Auswahl der Motorräder seines Vaters pilotiert wurde. Freddie Sheene, der ebenfalls an der Two-Wheels-Auktion teilnehmen wird, zu den besonderen Stücken: «Anfang April bin ich zum Hauptsitz von Dainese in Italien gereist, um mich für den Anzug vermessen zu lassen. Es war so cool, überall die alten Lederkombis meines Vaters und Fotos von ihm zu sehen, und es war eine Ehre, Lino Dainese kennenzulernen, mit dem mein Vater so eng zusammengearbeitet hat. Es war ein ganz besonderer Tag.»

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«Es passt gut, die Auktion für ‚Two Wheels for Life‘ in Silverstone abzuhalten, da ich weiß, dass auf dieser Rennstrecke einige der unvergesslichsten Rennen meines Vaters stattfanden“, sagte Freddie. „Hoffen wir, dass der Anzug ein gutes neues Zuhause findet – bei einem tollen Gebot», so der Sohn des Doppelweltmeisters aus England.

Silverstone: Barry Sheene gegen Kenny Roberts

Andrea Coleman, Gründerin und Geschäftsführerin von Two Wheels, erinnert im Vorfeld auch an den Veranstaltungsort: «Als wunderbare Geste von Dainese und Freddie werden die Lederkombis bei unserer Auktion am Samstag beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone im Mittelpunkt stehen. Es erscheint mir sehr passend, dass wir alle an diesem wahrhaft legendären Kurs an das glorreiche Rennen zwischen Barry und Kenny Roberts zurückdenken und es feiern können. Es wird von Fans und Experten gleichermaßen nach wie vor als eines der größten Motorradrennen aller Zeiten angesehen.»

Alle gesammelten Spenden fließen in die Arbeit von Two Wheels for Life zur Unterstützung der «Riders for Health»-Programme, die in einer Reihe von Ländern in Afrika durch den Einsatz von Motorrädern den Zugang zur medizinischen Versorgung ermöglichen. Aus Sicht der britischen Fans kann auch die Gegenwart gefeiert werden – denn mit Haudegen Cal Crutchlow (LCR-Honda) tritt ein Racer von der Insel in der Königsklasse an.

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