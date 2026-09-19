«Nicht so schnell wie die Top-Jungs»: Bezzecchi erbte Platz 3 im Sprint

Nur knapp gelang Marco Bezzecchi am Freitag des MotoGP-Events am Red Bull Ring in Spielberg der direkte Einzug ins Q2, auch der Start in den Samstag verlief mit Rang 15 im zweiten freien Training nicht nach Maß. Ein durchwachsenes Rennwochenende bislang, dass für den WM-Dritten im Sprintrennen am Samstag dennoch versöhnlich auf dem dritten Podiumsplatz endete.

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Den vierten Startplatz nach einer Verbesserung im Qualifying konnte der Aprilia-Fahrer dabei auch im Rennen halten. Auch «Bez» profitierte kurz vor Schluss vom Sturz Pedro Acostas, ohne den das Podium über die kurze Distanz außer Reichweite war: «Ich war nicht so schnell wie die Top-Jungs. Durch Pedros Fehler hatte ich letztlich Glück, aber ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.»

Bezzecchi auf der Verfolgung von Marc Marquez Foto: Gold and Goose Bezzecchi auf der Verfolgung von Marc Marquez © Gold and Goose

Nachdem Marco Bezzecchi sich im Zweikampf mit Stallkollege Jorge Martin auf dessen Aufholjagd zum Rennsieg geschlagen geben musste, versuchte der Italiener, die Lücke zur vor ihm platzierten Ducati-Speerspitze Marc Marquez zu schließen, ließ jedoch nach einem Fahrfehler abreißen.

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Bezzecchi: «Das Rennen war hart, doch ich habe nicht aufgegeben und versucht, dranzubleiben.» Nach dem Sturz in der ersten Runde seines Heim-Grand-Prix in Misano sei es für den Fahrer mit der Startnummer 72 «wichtig gewesen, ein gutes Resultat einzufahren». Er werde «versuchen, sich am Sonntag weiter zu verbessern».

Vor dem Grand Prix am Sonntag hält Marco Bezzecchi in der WM-Wertung weiter Rang 3 und hat mit 248 Punkten nun 38 Zähler Rückstand auf den alleinigen Weltmeisterschaftsführenden und Stallkollegen Jorge Martin. Fabio Di Giannantonio folgt weiter auf Platz 4 mit 223 Punkten.