Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

«Nicht so schnell wie die Top-Jungs»: Bezzecchi erbte Platz 3 im Sprint

Marco Bezzecchi war bis zum MotoGP-Sprint auf dem Red Bull Ring von Spielberg nicht groß aufgefallen. Der Aprilia-Mann fand sich am Samstag dennoch auf dem Podium wieder und erklärte später warum.

MotoGP

Marco Bezzecchi (Aprilia) stand zum sechsten Mal auf dem Sprint-Podium
Marco Bezzecchi (Aprilia) stand zum sechsten Mal auf dem Sprint-Podium
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi (Aprilia) stand zum sechsten Mal auf dem Sprint-Podium
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nur knapp gelang Marco Bezzecchi am Freitag des MotoGP-Events am Red Bull Ring in Spielberg der direkte Einzug ins Q2, auch der Start in den Samstag verlief mit Rang 15 im zweiten freien Training nicht nach Maß. Ein durchwachsenes Rennwochenende bislang, dass für den WM-Dritten im Sprintrennen am Samstag dennoch versöhnlich auf dem dritten Podiumsplatz endete.

Werbung

Werbung

Den vierten Startplatz nach einer Verbesserung im Qualifying konnte der Aprilia-Fahrer dabei auch im Rennen halten. Auch «Bez» profitierte kurz vor Schluss vom Sturz Pedro Acostas, ohne den das Podium über die kurze Distanz außer Reichweite war: «Ich war nicht so schnell wie die Top-Jungs. Durch Pedros Fehler hatte ich letztlich Glück, aber ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.»

Bezzecchi auf der Verfolgung von Marc Marquez
Bezzecchi auf der Verfolgung von Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Bezzecchi auf der Verfolgung von Marc Marquez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Nachdem Marco Bezzecchi sich im Zweikampf mit Stallkollege Jorge Martin auf dessen Aufholjagd zum Rennsieg geschlagen geben musste, versuchte der Italiener, die Lücke zur vor ihm platzierten Ducati-Speerspitze Marc Marquez zu schließen, ließ jedoch nach einem Fahrfehler abreißen.

Werbung

Werbung

Bezzecchi: «Das Rennen war hart, doch ich habe nicht aufgegeben und versucht, dranzubleiben.» Nach dem Sturz in der ersten Runde seines Heim-Grand-Prix in Misano sei es für den Fahrer mit der Startnummer 72 «wichtig gewesen, ein gutes Resultat einzufahren». Er werde «versuchen, sich am Sonntag weiter zu verbessern».

TV-Programm

Vor dem Grand Prix am Sonntag hält Marco Bezzecchi in der WM-Wertung weiter Rang 3 und hat mit 248 Punkten nun 38 Zähler Rückstand auf den alleinigen Weltmeisterschaftsführenden und Stallkollegen Jorge Martin. Fabio Di Giannantonio folgt weiter auf Platz 4 mit 223 Punkten.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

14

20:57,387

1:28,749

02

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

14

+1,026

1:29,095

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

14

+1,675

1:29,167

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

14

+3,495

1:29,225

05

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

14

+4,447

1:29,218

06

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

14

+5,142

1:29,392

07

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

14

+5,895

1:29,375

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

14

+6,810

1:29,488

09

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

14

+7,233

1:29,430

10

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

14

+9,228

1:29,609

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM