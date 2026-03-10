Weiter zum Inhalt
Pecco Bagnaia: Intensives On- und Offroad-Training mit Rossi und Bezzecchi

Nach vielversprechenden Tests verlief der MotoGP-Auftakt aus Sicht von Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia bescheiden. Aktuell wird hart trainiert – auch mit Buriram-Sieger Marco Bezzecchi.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Drei GP-Helden: Rossi, Bezzecchi, Bagnaia
Drei GP-Helden: Rossi, Bezzecchi, Bagnaia
Foto: instagram Pecco Bagnaia
Drei GP-Helden: Rossi, Bezzecchi, Bagnaia
© instagram Pecco Bagnaia

MotoGP-Legende, Teambesitzer und BMW-Werksfahrer Valentino Rossi steht den Piloten der VR46-Akademie nicht allein mit Worten zur Seite. Die von Rossi geschaffene Riders-Ranch in den Hügeln steht den Piloten genauso nahezu unbegrenzt zur Verfügung wie eine nahegelegene Kart- und Minibike-Strecke. Dazu kommen regelmäßige gemeinsame Trainingsausflüge auf die GP-Strecken von Misano und Mugello. Selbst nach Mandalika begleitet Valentino Rossi die Helden der VR46-Akademie, zuletzt im Januar im Rahmen eines Besuchs bei Hauptsponsor Pertamina.

Bagnaia auf der Trainings-Ducati im Flat-Track-Modus
Bagnaia auf der Trainings-Ducati im Flat-Track-Modus
Foto: instagram Pecco Bagnaia
Bagnaia auf der Trainings-Ducati im Flat-Track-Modus
© instagram Pecco Bagnaia

Zwei Piloten, die so oft es der strikt getaktete MotoGP-Zeitplan erlaubt, das Trainingsangebot ihres Mentors nutzen: Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi. Obwohl die beiden Italiener im Rennbetrieb konkurrieren, folgt das Training einem gemeinsamen Plan. Durchaus bemerkenswert. Rossi wiederum vertritt als Teambesitzer von VR46 Racing ein drittes Interesse – und doch sind der Altmeister und seine Piloten auf den Trainingsanlage eine verschworene Gemeinschaft. Exzessiv gelebter Höhepunkt des Rossi-Stamms ist das jährliche Rennevent, die «100 km von Tavullia» mit weiteren Akademie-Schützlingen plus eingeladener Rennprominenz.

Vorbesprechung für 2027? Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi
Vorbesprechung für 2027? Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi
Foto: Instagram Pecco Bagnaia
Vorbesprechung für 2027? Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi
© Instagram Pecco Bagnaia

Der Konflikt Bagnaia – Bezzecchi der Ducati gegen Aprilia, der könnte sich dagegen in absehbarer Zeit auflösen. Nach der bereits offiziell verkündeten Vertragsverlängerung von von Bezzecchi als Aprilia-Werksfahrer, deutet alles darauf, dass Bagnaia 2027 Teamkollege seines Trainingsfreunds wird. Die Verkündung gilt als Formsache, der Doppelweltmeister dürfte die Nachfolge von Jorge Martin antreten, dessen nachhaltig gestörte Beziehung zu Aprilia keine Erneuerung von beiden Seiten mehr zulässt.

Eine Woche vor der Abreise zum MotoGP-Event in Brasilien trainierten Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi sowohl auf losem wie auf festem Untergrund. In Tavullia war wie so oft auch Hausherr Rossi mit im Einsatz. Der aktuell für BMW im Langstrecken-GT-Sport eingespannte Neunfach-Champion schwitzte und analysierte die Trainingseinheit der beiden Freunde und Konkurrenten. Bei der Asphalt-Session auf identischen Trainingsgeräten rauften die MotoGP-Größen mit Matteo Gabarrini, einem der jüngsten VR46-Mitglieder und Sohn von MotoGP-Crew Chief Gabarrini um jeden Zentimeter.

Dreikampf: «Bezz» und Bagnaia im Match mit VR46-Youngster Matteo Gabarrini
Dreikampf: «Bezz» und Bagnaia im Match mit VR46-Youngster Matteo Gabarrini
Foto: instagram Pecco Bagnaia
Dreikampf: «Bezz» und Bagnaia im Match mit VR46-Youngster Matteo Gabarrini
© instagram Pecco Bagnaia

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

