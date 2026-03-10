Pecco Bagnaia: Intensives On- und Offroad-Training mit Rossi und Bezzecchi
Nach vielversprechenden Tests verlief der MotoGP-Auftakt aus Sicht von Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia bescheiden. Aktuell wird hart trainiert – auch mit Buriram-Sieger Marco Bezzecchi.
MotoGP-Legende, Teambesitzer und BMW-Werksfahrer Valentino Rossi steht den Piloten der VR46-Akademie nicht allein mit Worten zur Seite. Die von Rossi geschaffene Riders-Ranch in den Hügeln steht den Piloten genauso nahezu unbegrenzt zur Verfügung wie eine nahegelegene Kart- und Minibike-Strecke. Dazu kommen regelmäßige gemeinsame Trainingsausflüge auf die GP-Strecken von Misano und Mugello. Selbst nach Mandalika begleitet Valentino Rossi die Helden der VR46-Akademie, zuletzt im Januar im Rahmen eines Besuchs bei Hauptsponsor Pertamina.
Zwei Piloten, die so oft es der strikt getaktete MotoGP-Zeitplan erlaubt, das Trainingsangebot ihres Mentors nutzen: Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi. Obwohl die beiden Italiener im Rennbetrieb konkurrieren, folgt das Training einem gemeinsamen Plan. Durchaus bemerkenswert. Rossi wiederum vertritt als Teambesitzer von VR46 Racing ein drittes Interesse – und doch sind der Altmeister und seine Piloten auf den Trainingsanlage eine verschworene Gemeinschaft. Exzessiv gelebter Höhepunkt des Rossi-Stamms ist das jährliche Rennevent, die «100 km von Tavullia» mit weiteren Akademie-Schützlingen plus eingeladener Rennprominenz.
Der Konflikt Bagnaia – Bezzecchi der Ducati gegen Aprilia, der könnte sich dagegen in absehbarer Zeit auflösen. Nach der bereits
Eine Woche vor der Abreise zum MotoGP-Event in Brasilien trainierten Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi sowohl auf losem wie auf festem Untergrund. In Tavullia war wie so oft auch Hausherr Rossi mit im Einsatz. Der aktuell für BMW im Langstrecken-GT-Sport eingespannte Neunfach-Champion schwitzte und analysierte die Trainingseinheit der beiden Freunde und Konkurrenten. Bei der Asphalt-Session auf identischen Trainingsgeräten rauften die MotoGP-Größen mit Matteo Gabarrini, einem der jüngsten VR46-Mitglieder und Sohn von MotoGP-Crew Chief Gabarrini um jeden Zentimeter.
