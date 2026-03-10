Pecco Bagnaia: Intensives On- und Offroad-Training mit Rossi und Bezzecchi

MotoGP-Legende, Teambesitzer und BMW-Werksfahrer Valentino Rossi steht den Piloten der VR46-Akademie nicht allein mit Worten zur Seite. Die von Rossi geschaffene Riders-Ranch in den Hügeln steht den Piloten genauso nahezu unbegrenzt zur Verfügung wie eine nahegelegene Kart- und Minibike-Strecke. Dazu kommen regelmäßige gemeinsame Trainingsausflüge auf die GP-Strecken von Misano und Mugello. Selbst nach Mandalika begleitet Valentino Rossi die Helden der VR46-Akademie, zuletzt im Januar im Rahmen eines Besuchs bei Hauptsponsor Pertamina.

Werbung

Werbung

Bagnaia auf der Trainings-Ducati im Flat-Track-Modus Foto: instagram Pecco Bagnaia Bagnaia auf der Trainings-Ducati im Flat-Track-Modus © instagram Pecco Bagnaia

Zwei Piloten, die so oft es der strikt getaktete MotoGP-Zeitplan erlaubt, das Trainingsangebot ihres Mentors nutzen: Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi. Obwohl die beiden Italiener im Rennbetrieb konkurrieren, folgt das Training einem gemeinsamen Plan. Durchaus bemerkenswert. Rossi wiederum vertritt als Teambesitzer von VR46 Racing ein drittes Interesse – und doch sind der Altmeister und seine Piloten auf den Trainingsanlage eine verschworene Gemeinschaft. Exzessiv gelebter Höhepunkt des Rossi-Stamms ist das jährliche Rennevent, die «100 km von Tavullia» mit weiteren Akademie-Schützlingen plus eingeladener Rennprominenz.

Vorbesprechung für 2027? Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi Foto: Instagram Pecco Bagnaia Vorbesprechung für 2027? Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi © Instagram Pecco Bagnaia

Werbung

Werbung

Der Konflikt Bagnaia – Bezzecchi der Ducati gegen Aprilia, der könnte sich dagegen in absehbarer Zeit auflösen. Nach der bereits offiziell verkündeten Vertragsverlängerung von von Bezzecchi als Aprilia-Werksfahrer, deutet alles darauf, dass Bagnaia 2027 Teamkollege seines Trainingsfreunds wird. Die Verkündung gilt als Formsache, der Doppelweltmeister dürfte die Nachfolge von Jorge Martin antreten, dessen nachhaltig gestörte Beziehung zu Aprilia keine Erneuerung von beiden Seiten mehr zulässt.

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen

Eine Woche vor der Abreise zum MotoGP-Event in Brasilien trainierten Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi sowohl auf losem wie auf festem Untergrund. In Tavullia war wie so oft auch Hausherr Rossi mit im Einsatz. Der aktuell für BMW im Langstrecken-GT-Sport eingespannte Neunfach-Champion schwitzte und analysierte die Trainingseinheit der beiden Freunde und Konkurrenten. Bei der Asphalt-Session auf identischen Trainingsgeräten rauften die MotoGP-Größen mit Matteo Gabarrini, einem der jüngsten VR46-Mitglieder und Sohn von MotoGP-Crew Chief Gabarrini um jeden Zentimeter.