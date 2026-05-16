Pit Beirer (KTM) nach Pole: «Müssen die Chance beim Schopf packen!»

Bei KTM gab es am Samstagvormittag ausgelassenen Jubel. Pedro Acosta (21) bestätigte seine Leistung vom Freitag und stellte die RC16 auf Startplatz 1. Seine Rundenzeit: 1:38,0. Zum Vergleich: Im September 2025 wetzte Alex Márquez in 1:37,505 zur Pole auf dem Kurs von Barcelona. Für Acosta war es die zweite Pole seiner MotoGP-Laufbahn – die erste holte er 2024 in Motegi.

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Nach der karierten Flagge im Q2 lagen sich KTM-CEO Gottfried Neumeister und die KTM-Factory-Racing-Chefs Heinz Kinigadner und Pit Beirer jubelnd in den Armen. Acosta präsentierte sich in Barcelona seit Freitag fehlerlos, was man von der Konkurrenz wie Marco Bezzecchi und Jorge Martin nicht behaupten kann. «Wir haben schon gemerkt, dass die Rundenzeiten einfacher gelungen sind. Die Updates von Jerez haben jetzt so richtig gegriffen.»

KTM-Rennsportchef Pit Beirer Foto: Gold and Goose KTM-Rennsportchef Pit Beirer © Gold and Goose

Spannend: In der Box von Acosta fehlt ausgerechnet an diesem Wochenende der angestammte Daten-Spezialist wegen der Geburt seines Kindes. „Es war eine sehr coole Leistung», stellte Beirer begeistert fest und unterstrich: «Dieses Qualifying war schon sehr speziell. Pedro war ja auch schon am Vormittag sehr schnell. Ich denke, wir haben jetzt eine sehr gesunde Basis.»

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Und mit Blickrichtung auf den Sprint und das Hauptrennen am Sonntag um 14 Uhr sagte Beirer zuversichtlich: «Ich denke, wir können jetzt wirklich angreifen. Ich würde sagen, das Ziel ist jetzt schon recht eindeutig. Wenn die Chance da ist, dann müssen wir sie schon am Schopf packen.»