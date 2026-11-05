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100 Jahre Sachsenring: Fan-Kollektion für 2027 ist online verfügbar

Für das kommende große 100-jährige Jubiläum auf dem Sachsenring gibt es ab sofort eine bunte Fan-Kollektion mit einigen Leckerbissen für MotoGP-Fans. Der Deutschland-GP 2027 findet Anfang Juli statt.

MotoGP

Für Sachsenring-Fans werden viele Leckerbissen angeboten
Für Sachsenring-Fans werden viele Leckerbissen angeboten
Foto: MotoGP Deutschland
Für Sachsenring-Fans werden viele Leckerbissen angeboten
© MotoGP Deutschland

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In der MotoGP läutet 2027 das neue Reglement mit den 850er-Bikes, den Pirelli-Reifen sowie den reduzierten technischen Hilfsmitteln eine neue Ära ein. In Deutschland macht der Zirkus nächstes Jahr vom 9. bis 11. Juli Station auf dem Sachsenring, wo es in den vergangenen Jahren seit der Corona-Pandemie Jahr für Jahr neue Besucherrekorde gab.

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Bei der diesjährigen Edition wurden im Rahmen der MotoGP-WM über drei Tage hinweg 261.813 Fans auf dem Gelände gezählt. Dazu kommt: Im Jahr 2027 wird auf dem Sachsenring 100 Jahre Motorrad-Rennsport gefeiert. Im Mai 1927 wurde das erste Rennen auf dem Straßenkurs ausgetragen – ein Jahrhundert voller Motorsportgeschichte, unvergesslicher Momente und Legenden. Aus diesem Anlass sind im neu lancierten Sachsenring-Shop bereits jetzt spezielle Fan-Artikel anlässlich des nahenden großen Jubiläums zu haben.

Die Kollektion wurde erst vor wenigen Tagen veröffentlicht. Angeboten werden neben unterschiedlichen T-Shirt-Varianten auch Hoodies und Sweatshirts sowie Kappen, Socken und verschiedene Accessoires. Zudem gibt es eine eigene Kinder-Kollektion. Zu erreichen ist der «MotoGP Deutschland Shop» digital über die offizielle Internet-Adresse www.motogp-deutschland.de.

Das T-Shirt mit dem enthaltenen Rundenrekord in 1:19,071 und weiteren technischen Daten hat Bestseller-Potenzial. Über die Plattform des «MotoGP Deutschland Shop» werden auch Umfragen durchgeführt, welche Designs aufgelegt werden sollen. Der Merchandising-Shop ist auch via Instagram zu erreichen.

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Offizieller Sachsenring-Merch zum 100-jährigen Jubiläum gibt es auch hier: www.b2ba-shop.com.

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