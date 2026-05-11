100 Jahre Sachsenring: Die Feierlichkeiten für 2027 nehmen Gestalt an

Im Rahmen der Premiere der Euro Moto auf dem Sachsenring am vergangenen Wochenende wurde der «… kommunikative Startschuss für das Jubiläumsjahr 2027 zu 100 Jahre Sachsenring …» gegeben. Dazu hatten der ADAC Sachsen und seine Verbündeten in Sachen Jubiläumsfeierlichkeiten, der Förderverein Sachsenring, der AMC Sachsenring und die Stadt Hohenstein-Ernstthal, geladen.

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Demzufolge wird es auch 2027 am ersten Mai-Wochenende Motorsport auf dem Sachsenring geben, diesmal allerdings klassischen. Konkret wird vom 6. bis 9. Mai, also an vier Tagen, gefeiert, und zwar in verschiedenen Formen. Für diesen Termin entschied man sich bewusst, denn im nächsten Jahr wird dies das Himmelfahrtswochenende sein, genau wie 100 Jahre zuvor, wenngleich damals das erste Rennen vom 24. bis 26. Mai ausgetragen wurde und noch «Badberg-Vierecksrennen» hieß. Den Namen Sachsenring bekam die inzwischen legendäre Rennstrecke erst 1937.

Bereits Ende 2024 wurde mit einem erstem vom Förderverein Sachsenring angeschobenen konstituierenden Treffen mit den Vorbereitungen begonnen und alle Beteiligten an einen Tisch geholt.

Programmpunkte und Örtlichkeiten stehen

Was in der Zwischenzeit spruchreif geworden ist, sind die verschieden Programmpunkte und dazugehörigen Örtlichkeiten. So beginnt das verlängerte Fest-Wochenende am Donnerstag, 5. Mai 2027 (Christi Himmelfahrt), auf einem Teilstück des alten, 63 Jahre als Rennstrecke genutzten Sachsenrings. Mit einem Remake der einstigen dort ausgetragenen «Ketschenrennen» (sächsisch für motorlose, vierrädrige Kinder-Bastelrennwagen) sowie K-Wagen-Rennen als Vorläufer der heutigen Karts wird in die 1950er- und 1960er-Jahre geblickt. Dazu gibt es weitere Demonstrationen von Seifenkistenrennen (englisch Speeddown) und Mini-Bikes.

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Für den Freitag ist ein Korso mit klassischen Rennfahrzeugen auf dem alten und im Wesentlichen noch existierenden 8,618 km langen Straßenkurs geplant. Zwei Runden sollen gefahren werden, wobei ein symbolischer Start mit Motorrädern mit den Baujahren zwischen 1927 und 1939 am alten Start- und Ziel-Ort am Lutherstift (kurz nach der Stadteinfahrt) angedacht ist.

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Ebenfalls ab Freitag beginnt dann auf der heutigen modernen Anlage die nächste und ganz im Zeichen der 100 Jahre stehende ADAC Sachsenring Classic. Allerdings wird diesmal an jenem Freitag noch nicht gefahren. Stattdessen laden Ausstellungen und Präsentationen sowie eine Art Museum die Besucher zum Bummeln und Fachsimpeln mit Gleichgesinnten ein.

Die erwarteten rund 400 Teilnehmer bzw. Fahrzeuge gehen dann am Samstag und Sonntag lediglich für Präsentationsfahrten auf die aktuelle Strecke. Auf wie sonst eingebettete Klassik-Rennen bzw. Gleichmäßigkeitswettbewerbe, wie zum Beispiel von der Deutschen Historischen Meisterschaft (DHM/VFV) oder des ADAC Historic Cup Ost, wird bewusst verzichtet.

Klasseneinteilung nach Epochen

Die einzelnen Klassen sind gemäß der Sachsenring-Epochen eingeteilt. Die Motorrad- und fallweise auch Seitenwagen-Kategorien decken die Jahre von 1927 bis 1939, von 1940 bis 1960, die erste WM-Ära von 1961 bis 1972, die von der DDR-Obrigkeit selbst auferlegten Ostblock-Jahre 1973 bis 1990, die Aufbruchzeit des neuen Kurses von 1995 bis 1997 und die Ära von 1998 bis heute ab. Hinzu kommt eine Klasse mit internationalen Stars, auch welchen, die keinen direkten Bezug zum Sachsenring haben. Dies nicht zuletzt, weil «die Alten» immer weniger werden. Dennoch ist mit einem starken Rennsport-Promi-Auflauf zu rechnen, zumal der Niederländer Ferry Brouwer und auch Manfred John in die Vorbereitung eingebunden sind.

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Wenngleich Rennautos am Sachsenring vor dem Zweiten Weltkrieg keine Rolle und nach dem Irrsinn mehrheitlich nur die zweite Geige spielten, werden sie Bestandteil der ADAC Sachsenring Classic 2027 sein. Diese werden ebenfalls nach Epochen sortiert, sprich von 1949 bis 1972 und von 1973 bis 1990. Auf dem neuen Kurs waren sie durch den Super Tourenwagen Cup (STW), die DTM, das ADAC GT Masters und in der jüngeren Vergangenheit erneut die DTM sehr wohl stark vertreten. Daher wird auch dieser Ära gedacht.