1000 Grad: Brembo veröffentlicht Rekorde und Zahlen der MotoGP-Saison 2025

Bereits mit dem ersten Rennen der Saison stand fest, dass Bremsenlieferant Brembo auch 2025 Weltmeister in Sachen Verzögerung wird. Jetzt gaben die Italiener interessante Zahlen an die Öffentlichkeit.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Vollbremsung: Yamaha-Ass Fabio Quartararo verzögert am Limit
Vollbremsung: Yamaha-Ass Fabio Quartararo verzögert am Limit
Foto: Gold and Goose
Vollbremsung: Yamaha-Ass Fabio Quartararo verzögert am Limit
© Gold and Goose

Im Jahr 1978 gewann erstmals ein mit Bremsen von Brembo ausgerüstetes GP-Bike der Königsklasse einen WM-Lauf. Dramaturgisch wertvoll – damals siegte der Italiener Virginio Ferrari auf einer 500er-Suzuki.

Bereits in den 2000er-Jahren hatte sich das Bremsengeschäft für die Firma aus der Nähe von Bergamo zum Selbstläufer entwickelt. Aus der Königsklasse des GP-Fahrerlagers hat sich die Konkurrenz schon 2015 verabschiedet und obwohl laut MotoGP-Reglement keine Pflicht zur Verwendung eines einheitlichen Bremssystems besteht, waren auch 2025 wieder alle 22 Bikes mit Bremsanlagen unterwegs. Hierzu gehören neben dem Bremssattel und den Belägen auch die Carbonscheiben sowie die Brems- und Kupplungspumpen.

Trotz Monopolstellung kann von Langeweile keine Rede sein. Die von Prototypen-Technologie bestimmte MotoGP stellt die Entwicklungs- und Servicemannschaft des Marktführers vor immer neue Herausforderungen. Sei es, mit der Reifenentwicklung, unterschiedlichen Chassiskonzepten oder neuen Rennstrecken klarzukommen, der Kampf um die beste – und vor allem verlässliche – Verzögerung zählt zu den Kerndisziplinen im MotoGP-Fahrerlager.

Nach Ablauf der 2025er-Kampagne, die erstmals in der Geschichte mit Marc und Alex Marquez ein Brüderpaar auf den Plätzen 1 und 2 im Ziel sah, veröffentlichte Brembo die Brems-Statistik der außergewöhnlichen Saison. SPEEDWEEK.com hat die interessanten Zahlen, Fakten und Rekorde zusammengefasst:

2,3 – Das Gesamtgewicht des Brembo MotoGP-Bremssystems beträgt lediglich 2,3 kg: Mehr als zwei Drittel davon entfallen auf die Bremsscheibe aus Carbon.

4 – Brembo-Bremsscheiben für die MotoGP sind in vier Hauptkonfigurationen erhältlich: Ultra Light, Standard, High Mass und Extreme Cooling. Die Ultra-Light-Version hat eine geringere thermische Masse, während die Extreme-Cooling-Variante über Lüftungsrippen verfügt, um die Wärmeaustauschfläche zu vergrößern.

6,5 – Um vor Kurve 6 des Circuit of the Americas, der Heimat des US-GP, von 334 km/h auf 69 km/h abzubremsen, betätigten die Fahrer die Bremsen sechseinhalb Sekunden lang – ein Rekord für 2025.

8 – Auch wenn in diesem Jahr 15 verschiedene Varianten der Brembo-Carbonscheiben in der MotoGP zum Einsatz kamen, hatten alle die gleiche Stärke von 8 mm.

14,4 – Am Bremspunkt für Kurve 1 auf der Strecke von Barcelona, wo ein Abbau des Speeds von 338 km/h auf 100 km/h erforderlich war, erreichte der Bremsflüssigkeitsdruck 14,4 bar – ein Saisonrekord.

35 ist das Durchschnittsalter der Brembo-Ingenieure, die eng mit allen MotoGP-Fahrern und -Teams zusammenarbeiten.

279 – Um sich die Pole beim Großen Preis von Italien in Mugello zu sichern, gelang Fabio Quartararo ein meisterhaftes Bremsmanöver zur ersten Kurve, bei dem er von 342 km/h auf 92 km/h abbremste und dabei 279 Meter zurücklegte.

355 – MotoGP-Fahrer können zwischen Brembo-Bremsscheiben mit Durchmessern von 320 mm, 340 mm und 355 mm wählen. Aus Sicherheitsgründen müssen sie sich in Österreich, Malaysia, Thailand und Japan, wenn das Rennen als trocken deklariert wird, entweder für die 340-mm- oder die 355-mm-Scheiben entscheiden.

529 – Motorräder, die mit Brembo-Bremsen ausgestattet sind, haben die letzten 529 Grand Prix in der Königsklasse (MotoGP und 500 ccm) gewonnen. In der MotoGP haben Motorräder mit Brembo-Bremsen immer triumphiert, während in der 500-ccm-Klasse der letzte Sieg eines Motorrads ohne Brembo-Bremsen aus dem Jahr 1995 stammt.

800 – Brembo gelang es, das Gewicht des 2025-Bremssattels sowie seines Vorgängers GP4 auf etwas über 800 Gramm zu halten.

816 – Honda-Pilot Johann Zarco nutzte bei seinem Heimsieg in Le Mans die Bremse für insgesamt 816 Sekunden. Mit anderen Worten: Vom Start bis zur Zielflagge verzögerte er über 13,5 Minuten.

1000 – Der optimale Temperaturbereich für Brembo-Carbonscheiben in der MotoGP liegt zwischen 250 °C und 850 °C, obwohl sie in einigen Fällen bis zu 1000 °C erreichen können. Unter 250 °C sind die Scheiben nicht wirksam, während oberhalb von 850 °C das Bremssystem zu überhitzen beginnt. Die Bremsleistung wird beeinträchtigt.

