2025, Brünn-Comeback: Marc Marquez trotzte KTM-Feuerwerk, Bezzecchi stark

Für viele GP-Piloten und Aktiven des Rennzirkus fühlte es sich wie eine Ewigkeit an – dabei waren gerade einmal vier WM-Jahre ohne den Großen Preis von Tschechien vergangen. Fakt ist: Aus Fahrersicht glich die Wiederaufnahme des Events in den Rennkalender mit 22 Stationen einem Freudenfest. Alle Piloten, die den Ring bereits kannten, waren happy mit dem Stopp in Brünn, alle anderen auch.

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Sportlich bot der Rückkehrer zwar die erhofft hochklassigen Rennen bei Top-Bedingungen auf der sanierten, in die Natur eingebetteten Rennstrecke, doch die ganz großen Überraschungen blieben aus. Das lag speziell an Marc Marquez, der im Sommer 2025 auch in Tschechien unantastbar war.

Fast 220.000 Fans feierten die Rückkehr der MotoGP nach Brünn Foto: Gold and Goose Fast 220.000 Fans feierten die Rückkehr der MotoGP nach Brünn © Gold and Goose

Bereits im Zeittraining hatte «MM93» die Bestzeit gefahren und auch im Qualifying schaffte es der in der WM-Tabelle enteilte Multi-Champion wieder in Reihe 1. Nur Boxennachbar Pecco Bagnaia hatte die 5,4 km lange Piste schneller umrundet. Begeistert von der Strecke zeigte sich auch Yamaha-Pilot Fabio Quartararo, der beim Comeback-GP im vergangenen Juli zweimal von P3 startete.

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Freude bei Tech3 nach Platz 3 und starkem Sprint von Enea Bastianini Foto: Gold and Goose Freude bei Tech3 nach Platz 3 und starkem Sprint von Enea Bastianini © Gold and Goose

In den Trainings noch unauffällig, die KTM-Piloten Pedro Acosta und Enea Bastianini. Im Zeittraining hatte sich Youngster Acosta gerade so ins Q2 gehangelt und auch in der Quali war nicht mehr als Rang 3 drin, noch dahinter Bastianini auf Platz 10. Doch bereits im Sprint sahen viele Piloten. Hinter Marc Márquez hatte sich Acosta zügig auf P2 gebissen. Noch mehr Energie setzte Bastianini, dem in einer spektakulären Fahrt noch aufs Podium reichte – in dieser Konstellation hatte man bei KTM so noch nicht gejubelt.

Dass am GP-Sonntag die ganz große KTM-Party ausblieb, hatte zwei Gründe. Erstens: Marc Marquez dominierte das Feld auch am Sonntag. Der Ducati-Werksfahrer teilte sich das Material am besten ein – und verwaltete es Dazu kam, dass der entfesselte Bastianini nun zu wild unterwegs war und die RC16 zerstörte. Acosta hingegen lieferte: Nach Platz 2 im Sprint ging es wieder zur Siegerehrung. Noch stärker war allerdings Marco Bezzecchi, der den GP nach einem Top-Start angeführt hatte. «Bezz» gab Mitte 2025 in Brünn einen glaubwürdigen Bericht über die gesteigerte Leistung seines Teams ab. Am Zielstrich fehlten der Nummer nur 1,7 Sek. auf Marc Marquez.

Jorge Martin (Aprilia) kehrte beim Brünn-GP 2025 wieder aus Bike zurück Foto: Gold and Goose Jorge Martin (Aprilia) kehrte beim Brünn-GP 2025 wieder aus Bike zurück © Gold and Goose

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Bemerkenswert war der Brünn-GP aus Aprilia-Sicht auch wegen Jorge Martin. Vor der ersten Session hatte Martin einen offiziellen Rückzieher von seinen überstürzten Transferplänen gemacht und sich in einer Pressekonferenz wieder ins Glied gestellt. Bei seinem Comeback nach monatelangem Aus überzeugte der Champion von 2024. Platz 11 im Spring ließ er im GP P7 vor Brad Binder und dem starken Vinales-Ersatz Pol Espargaro folgen.

Anerkennung verdiente sich in Brünn auch Yamaha-Pilot Fabio Quartararo. Zu einem Zeitpunkt, als die Neuentwicklung einer V4-M1 bereits beschlossene Sache war, schaffte es der Franzose, den guten Startplatz immerhin für die Ränge 5 und 6 zu nutzen. Im Sprint fehlen nur 2,2 Sekunden auf den Sieger – aus heutiger Sicht ein Sieg für «El Diablo».

Pecco, Pedro, Marc, Fabio, Enea, Raul – sie alle lieben Brünn Foto: Gold and Goose Pecco, Pedro, Marc, Fabio, Enea, Raul – sie alle lieben Brünn © Gold and Goose

Auch der GP in Tschechien hatte ein schwarzes, in dem Fall blaues Schaf. Gresini-Pilot Alex Marquez, souveräner Zweiter der WM-Tabelle, hatte im Hauptrennen keine Geduld. Noch in der ersten Runde schoss er sich mitsamt Landsmann Joan Mir aus der Veranstaltung.

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Fußnote: 2025 erreichte Alex Marquez Brünn mit einer leichten Verletzung vom Assen-GP. Knapp ein Jahr später kommt Marquez wieder nicht in Bestform an. Der Vizeweltmeister muss am Donnerstag erst einmal die medizinischen Tests überstehen, um wieder ins Geschehen einzugreifen. Erstmals seit 2026 wieder am Start ist Tech3-KTM-Pilot Maverick Vinales.