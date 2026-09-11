30 Jahre Gresini Racing: Zu Ehren von MotoGP-Ikone Marco Simoncelli

Seit 30 Jahren ist das Team Gresini Racing im GP-Paddock vertreten. Um das runde Jubiläum gebührend zu feiern, wird Gresini in Misano im Grand Prix am Sonntag mit einer speziellen Lackierung antreten.

Werbung

Werbung

Es werden die Farben sein, die den Italiener Marco Simoncelli während seiner kurzen MotoGP-Karriere begleiteten. Die Lackierung wurde am Donnerstagabend in Anwesenheit von Paolo Simoncelli – dem Vater von Marco –, Carmelo und Carlos Ezpeleta, Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna sowie dem gesamten Gresini-Team unter der Leitung von Nadia Padovani vorgestellt.

So werden Alex Marquez und Fermin Aldeguer am Sonntag auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli in den Farben Weiß und Rot unterwegs sein. Sowohl die Ducati Desmosedici als auch die Lederkombis der beiden Fahrer sind in den ikonischen Farben gehalten.

Die Vorstellung des Simoncelli-Designs in Misano Foto: Gresini Racing Die Vorstellung des Simoncelli-Designs in Misano © Gresini Racing

Werbung

Werbung

Marco Simoncelli: Der tragische Tod des 250er-Weltmeisters

Marco Simoncelli wurde in Cattolica, nur wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernt, geboren. 2008 wurde er Weltmeister in der 250-ccm-Klasse. 2010 bestritt Simoncelli mit Gresini Racing seine erste MotoGP-Saison. Am 23. Oktober 2011 verunglückte er beim Großen Preis von Malaysia in Sepang tödlich. Marco Simoncelli wurde nur 24 Jahre alt.

1997 bestritt Gresini Racing in der 500-ccm-Klasse die erste Saison in der Motorad-Weltmeisterschaft. Der erste Fahrer war Alex Barros – mit einer Honda NSR 500 V belegte der Brasilianer in der Gesamtwertung Platz 9. Bislang konnten in der Motorrad-WM vier Fahrertitel eingefahren werden: Daijiro Kato (250 ccm, 2001), Toni Elias (Moto2, 2010), Jorge Martin (Moto3, 2018) und Matteo Ferrari (MotoE-Weltcup, 2019). Aktuell tritt die italienische Truppe in der MotoGP und Moto2 an.

Zu Ehren von Marco Simoncelli Foto: Gresini Racing Zu Ehren von Marco Simoncelli © Gresini Racing

Werbung