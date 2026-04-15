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500er-Ikone Mick Doohan: «Ich weiß nicht, was mit Bagnaia passiert ist»

Der fünffache 500er-Weltmeister Mick Doohan erzählt, was er von der aktuellen MotoGP-Generation hält. Weshalb ihn Luca Marini beeindruckt und er keine Zweifel an den Fähigkeiten von Pecco Bagnaia hat.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Mick Doohan
Mick Doohan
Foto: Gold & Goose
Mick Doohan
© Gold & Goose

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500er-Legende Mick Doohan war von 1994 bis 1998 der dominierende Fahrer in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Australier gewann fünf WM-Titel in Folge, bis ihn ein schwerer Sturz in Jerez 1999, bei dem er sich zahlreiche Verletzungen zugezogen hatte, zum Rücktritt zwang. Doohan drückte einer goldenen Ära seinen Stempel auf. Es waren die wilden Zeiten, in denen es galt, die unberechenbaren Zweitakt-Raketen, die ohne Elektronik auskamen, zu zähmen.

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Die technischen Unterschiede zwischen der aktuellen MotoGP-Ära und dem 500er-Zeitalter sind gewaltig. Die 1000-ccm-Viertakt-Bikes mit über 300 PS sind vollgepackt mit Elektronik, Aerodynamik und Systemen zur Fahrwerkshöhenverstellung. Den Fahrern gebührt aber nicht weniger Respekt als den Zweitakt-Helden von damals.

«Im Rennen gibt es immer noch meist zwei oder drei Fahrer, die gewinnen können.»

Mick Doohan

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Wie gefällt Mick Doohan die aktuelle Fahrer-Generation? «Es gibt immer eine neue Generation – ich bin ein alter Mann aus einer früheren. Jede Generation ist anders, aber ich liebe die MotoGP nach wie vor», betonte Doohan in einem Interview von marca.com. «Man kann die Regeln immer hinterfragen, so wie es in der Vergangenheit der Fall war und auch in Zukunft sein wird. Derzeit haben wir die dominanten Fahrer auf den dominanten Motorrädern. Heutzutage helfen die Hilfsmittel wahrscheinlich dabei, dass ein Fahrer in die vorderen Plätze vorstoßen kann, aber im Großen und Ganzen ist es so, wie es schon immer war: Im Rennen gibt es meist zwei oder drei Fahrer, die gewinnen können. Das Qualifying ist seit Jahrzehnten spannend, aber letztendlich kommt es auf das Rennen und die Maschine an. Mit der Aerodynamik ist alles etwas schwieriger, und das ist das Einzige, worüber ich mir Gedanken mache: ob wir sie wirklich brauchen oder nicht, oder ob wir zu dem zurückkehren sollten, was wir früher hatten. Aber wir haben Fahrer wie Marc Marquez oder Valentino Rossi in ihrer Zeit gesehen, die in der Lage waren, sich von hinten in der Startaufstellung oder nach einem schlechten Start nach vorne zu kämpfen, auch wenn das mittlerweile etwas schwieriger geworden ist.»

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Doohan grübelt über Pecco Bagnaia

Gibt es jemanden ihm Fahrerfeld, der ihn an sich selbst erinnert? «Ehrlich gesagt denke ich gar nicht daran, dass jemand der neue Mick Doohan sein könnte. Jeder ist anders, und es wäre respektlos von mir zu sagen, dass er mich an mich selbst erinnert», winkte Doohan ab. «Bezzecchi leistet mit der Aprilia unglaubliche Arbeit. Martin war trotz seiner Verletzungen spektakulär. Auch Luca Marini hat mich mit der Honda beeindruckt. Wahrscheinlich war es sogar eine Überraschung für ihn selbst, nachdem er von Ducati, dem Team seines Bruders, zu Honda gewechselt war, das sich in einer heiklen Lage befand. Ich weiß nicht, was mit Bagnaia passiert ist, aber er hat unglaubliches Talent, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Ich weiß nicht, ob es etwas mit dem Motorrad zu tun hat oder damit, dass Marc Marquez ins Team kam, aber man kann nicht leugnen, wie dominant er in den beiden Weltmeisterschaften war, die er gewonnen hat.»

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