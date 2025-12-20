Weiter zum Inhalt
850er-Entwicklung: Ducati überrascht von frühem KTM-Test
Der frühe 850er-Test von KTM kam für Michele Pirro überraschend. Nervös wird der Ducati-Testpilot trotzdem nicht – selbst wenn die 2027er-Desmosedici noch nicht auf die Strecke geht.
MotoGP
MotoGP 2027: KTM überraschte DucatiMotoGP 2027: KTM überraschte DucatiFoto: Gold & Goose
MotoGP 2027: KTM überraschte Ducati© Gold & Goose
KTM legte bei der Entwicklung der neuen 850er-Prototypen für die MotoGP-Saison 2027 vor und brachte als erster Hersteller ein fahrtaugliches Motorrad zu einem Test. Pol Espargaro und Dani Pedrosa testeten die erste Version der 2027er-Maschine in Jerez und sammelten wichtige Erfahrungen. Honda folgte am 17. Dezember, als Testpilot Takaaki Nakagami in Sepang die ersten Runden drehte. Der erste Shakedown der 2027er-Ducati lässt voraussichtlich noch bis März auf sich warten.
Dass KTM bereits drei Tage lang testete, erstaunt die Verantwortlichen in Bologna. «Ja, das war eine Überraschung», gestand Ducati-Testpilot Michele Pirro im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Redakteur Thomas Kuttruf. Sorgen macht sich Pirro aber nicht: «Natürlich müssen die anderen Hersteller sehr schnell aufholen. Aber ich denke, wenn Ducati entscheidet, auf die Strecke zu gehen, dann ist die Basis bereits sehr gut.» «Die 850er ist noch nicht bereit, aber wir werden vielleicht im März mit dem ersten richtigen Test beginnen und danach das ganze Jahr weiterentwickeln», erklärte Pirro, der parallel zur 850er auch noch die 1000er entwickeln muss. «Es ist eine neue Herausforderung. Ich bin stolz darauf. Es ist ein neues Kapitel für Ducati.»
Ducati-Testpilot Michele Pirro macht sich keine SorgenDucati-Testpilot Michele Pirro macht sich keine SorgenFoto: Gold & Goose
Ducati-Testpilot Michele Pirro macht sich keine Sorgen© Gold & Goose
Das letzte Saisondrittel der MotoGP 2025 zeigte deutlich, dass Ducatis Vorsprung geschrumpft ist. Gleichzeitig wurde klar, wie entscheidend die Rolle von Weltmeister Marc Marquez für den Hersteller ist: Nach seiner Verletzung tat sich Ducati schwer, die Vormachtstellung zu behaupten.
Deshalb darf Ducati die Entwicklung der aktuellen Maschine nicht vernachlässigen. «Die 1000er funktioniert gut, aber wir haben nicht viele Zugeständnisse, um die Situation zu verändern», schilderte Testpilot Pirro.
«Wir haben nicht viele Reifen, wir haben nicht viele Tests, wir haben keine Wildcards. Das ist nicht ideal, aber trotzdem denke ich, dass die Basis sehr, sehr gut ist. Wir müssen einfach so weitermachen und das neue Kapitel vorbereiten», so der Italiener.
