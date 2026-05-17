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Ab 11 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Barcelona live zu sehen sind

Am Sonntag finden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.

MotoGP

Wo am Sonntag die Rennen aller Klassen live übertragen werden
Wo am Sonntag die Rennen aller Klassen live übertragen werden
Foto: Gold & Goose
Wo am Sonntag die Rennen aller Klassen live übertragen werden
© Gold & Goose

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Katalonien an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

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In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt am Sonntag ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen. Im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Ab 23.20 Uhr wird jeweils eine Wiederholung des MotoGP- und des Moto2-Rennens gezeigt. RTS2 überträgt am Sonntag ab 13.50 Uhr den Grand Prix der Königsklasse.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien 2026 (MESZ):

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Sonntag, 17. Mai:

  • 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)

  • 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

  • 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Alex Márquez

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Johann Zarco

LCR Honda

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5

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Monster Energy Yamaha MotoGP

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