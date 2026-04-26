Ab 11 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Jerez live zu sehen sind

Am Sonntag finden auf dem Circuito de Jerez die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.