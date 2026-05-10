Ab 11 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Le Mans live zu sehen sind
Am Sonntag finden auf dem Circuit Bugatti in Le Mans die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Frankreich an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr das Moto3-Rennen live. Um 14.20 Uhr steigt der Sender in die Liveübertragung des MotoGP-Rennens ein. Ab 16.20 Uhr zeigt LA2 Wiederholungen der Rennen der Klassen Moto2 und MotoGP. Um 22.40 Uhr wird nochmals eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens gezeigt.
RTS2 zeigt am Sonntag um 15.55 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. Um 19 Uhr wird eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens gezeigt.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Frankreich 2026 (MESZ):
Sonntag, 10. Mai:
08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
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