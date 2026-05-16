Ab 15 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Barcelona live zu sehen ist
Am Samstag um 15 Uhr (MESZ) findet auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der MotoGP-Sprint statt. Wir bieten eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Katalonien an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag um 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 14.55 Uhr zeigt der Sender das Sprintrennen. Ab 18.45 Uhr bringt LA2 Wiederholungen von den Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2. Um 1.55 Uhr in der Nacht folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Ab 23.20 Uhr wird jeweils eine Wiederholung des MotoGP- und des Moto2-Rennens gezeigt.
RTS2 überträgt am Samstag um 15 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 13.50 Uhr den Grand Prix der Königsklasse.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien 2026 (MESZ):
Samstag, 16. Mai:
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)
Sonntag, 17. Mai:
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)
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