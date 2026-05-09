Ab 15 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Le Mans live zu sehen ist

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Frankreich an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 12.40 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt am Samstag ab 14.50 Uhr den MotoGP-Sprint live. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

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RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 12.40 Uhr das Moto3-Qualifying und ab 14.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Um 18.20 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto2-Qualifyings und um 19.10 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Sprints. In der Nacht auf Sonntag werden ab 2.55 Uhr Wiederholungen des Moto2-Qualifyings und des Sprintrennens gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr das Moto3-Rennen live. Um 14.20 Uhr steigt der Sender in die Liveübertragung des MotoGP-Rennens ein. Ab 16.20 Uhr zeigt LA2 Wiederholungen der Rennen der Klassen Moto2 und MotoGP. Um 22.40 Uhr wird nochmals eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens gezeigt.

RTS2 überträgt am Samstag um 14.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender um 15.55 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. Um 19 Uhr wird eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens gezeigt.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

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Zeitplan für den Großen Preis von Frankreich 2026 (MESZ):

Samstag, 9. Mai:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.05 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

Sonntag, 10. Mai: