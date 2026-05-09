Ab 15 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Le Mans live zu sehen ist
Am Samstag um 15 Uhr (MESZ) findet auf dem Circuit Bugatti in Le Mans der MotoGP-Sprint statt. Wir bieten eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Frankreich an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 12.40 Uhr das Moto3-Qualifying und ab 14.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Um 18.20 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto2-Qualifyings und um 19.10 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Sprints. In der Nacht auf Sonntag werden ab 2.55 Uhr Wiederholungen des Moto2-Qualifyings und des Sprintrennens gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr das Moto3-Rennen live. Um 14.20 Uhr steigt der Sender in die Liveübertragung des MotoGP-Rennens ein. Ab 16.20 Uhr zeigt LA2 Wiederholungen der Rennen der Klassen Moto2 und MotoGP. Um 22.40 Uhr wird nochmals eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens gezeigt.
RTS2 überträgt am Samstag um 14.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender um 15.55 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. Um 19 Uhr wird eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens gezeigt.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Frankreich 2026 (MESZ):
Samstag, 9. Mai:
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
16.05 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1
Sonntag, 10. Mai:
08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand