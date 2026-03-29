Ab 19 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in den USA live zu sehen sind

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.
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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen. Der Große Preis der USA an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutsch-land live übertragen werden. Am Sonntag überträgt DF1 ab 18.15 Uhr alle Rennen live.
In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 18.15 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.
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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt den US-GP nicht. Im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.
Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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RSI überträgt auf LA2 am Sonntag um 18.55 Uhr das Moto3-Rennen live. Ab 22.40 Uhr folgt eine Aufzeichnung der Rennen der Königsklasse und der Moto2. RTS2 zeigt am Sonntag um 22.40 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Rennens.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist. Zeitplan für den Großen Preis der USA 2026 (MEZ/MESZ):
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Sonntag, 29. März:
16.45 Uhr: Harley-Davidson Bagger World Cup, Rennen 2 (7 Runden)
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Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team