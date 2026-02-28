Ab 6 Uhr: Die Rennen der MotoGP-WM in Thailand zum Frühstück
Am Sonntag finden auf dem Chang International Circuit in Buriram die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der «Große Preis von Thailand» an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM.
Die
RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 5.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP live. Ab 16.05 Uhr folgt eine Aufzeichnung der Rennen der Moto2 und der Königsklasse. In der Nacht auf Montag folgt ab 2.50 Uhr noch einmal eine Aufzeichnung der Rennen der Moto2 und der MotoGP.
RTS2 überträgt am Sonntag ab 7.10 Uhr das Moto2-Rennen live. Um 8.15 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Rennens, und ab 8.50 Uhr wird auf RTS2 der MotoGP-Grand-Prix live übertragen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Thailand 2026 (MEZ):
Sonntag, 1. März:
04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
06.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)
07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand