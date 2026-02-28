Ab 6 Uhr: Die Rennen der MotoGP-WM in Thailand zum Frühstück

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der «Große Preis von Thailand» an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 zeigt am Sonntag ab 5.20 Uhr die Rennen aller Klassen live.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 5.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei zeigt am Sonntag ab 8.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse ebenfalls übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 5.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP live. Ab 16.05 Uhr folgt eine Aufzeichnung der Rennen der Moto2 und der Königsklasse. In der Nacht auf Montag folgt ab 2.50 Uhr noch einmal eine Aufzeichnung der Rennen der Moto2 und der MotoGP.

RTS2 überträgt am Sonntag ab 7.10 Uhr das Moto2-Rennen live. Um 8.15 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Rennens, und ab 8.50 Uhr wird auf RTS2 der MotoGP-Grand-Prix live übertragen.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Thailand 2026 (MEZ):

Sonntag, 1. März: