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Achtung! Pramac-Yamaha-Teammanager Gino Borsoi warnt vor Ticketbetrug

Auch die MotoGP kommt nicht ohne negative Schlagzeilen aus. Für Aufsehen sorgt derzeit eine Mitteilung von Pramac-Yamaha-Teammanager Gino Borsoi, dessen Name für eine Betrugsmasche missbraucht wird.

MotoGP

Der Zugang zum Fahrerlager der MotoGP ist begehrt
Der Zugang zum Fahrerlager der MotoGP ist begehrt
Foto: Gold and Goose
Der Zugang zum Fahrerlager der MotoGP ist begehrt
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP lockt Millionen von Fans vor die Bildschirme – und an die Rennstrecken. Highlight eines MotoGP-Wochenendes ist für jeden Enthusiasten ein Besuch im Fahrerlager. Die Aussicht auf ein Selfie mit einem der GP-Helden und spektakuläre Hospitality-Burgen haben Suchtcharakter. Zugang in den inneren Zirkel der MotoGP gibt es hingegen nur per Einladung durch ein Team oder einen relevanten Partner der Weltmeisterschaft – oder bei Kauf eines VIP-Tickets. Je nach Strecke ist hier in jedem Fall ein vierstelliger Betrag fällig, pro Person.

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Das wissen auch Betrüger, die mit Scheinoptionen auf Fahrerlagerpässe ihr Unwesen treiben und die offiziellen Kanäle der MotoGP. Aktuelles Opfer einer Masche: Gino Borsoi. Der Name des angesehenen Italieners, der seit vielen Jahren in etlichen Teammanagement-Positionen aktiv ist; größter persönlicher Erfolg war die 2024er-Kampagne, als man Jorge Martin bei Pramac-Ducati zum WM-Titel trieb.

Die Masche: Über illegal beschaffte Kontaktdaten werden im Namen des angesehenen MotoGP-Teammanagers Ticket-Angebote verschickt, die es gar nicht gibt. Die Methode zielt darauf, dass gutgläubige Fans der MotoGP-Community zu Geldüberweisungen überredet werden.

Im Artikel erwähnt

Gino Borsoi warnt vor Ticketbetrug in der MotoGP
Gino Borsoi warnt vor Ticketbetrug in der MotoGP
Foto: Gold and Goose
Gino Borsoi warnt vor Ticketbetrug in der MotoGP
© Gold and Goose

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Über die sozialen Medien hob nun der echte Gino Borsoi den Finger. Der Ex-GP-Pilot informierte und warnte zugleich: Achtung – wichtiger Hinweis. Mir wurde mitgeteilt, dass einige Personen unter meinem Namen Kontakt zu anderen aufnehmen und gegen Geld Zugang und Eintrittskarten für MotoGP-Rennen anbieten. Das bin nicht ich. Es handelt sich um einen Betrugsversuch. Bitte vertrauen Sie niemandem, der sich in meinem Namen mit solchen Anfragen an Sie wendet. Vielen Dank, Gino Borsoi.»

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Wie bei allen digitalen Betrügereien wird auch hier versucht, den Hausverstand über ein verlockend günstiges und einmaliges Angebot auszuhebeln. Die Leistung – Zugang zum Herz der MotoGP – gibt es weiterhin nur über offizielle Ticketkanäle oder über einen Gästepass mit persönlichem Kontakt zum Gastgeber.

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