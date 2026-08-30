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Acosta (2.) nach beeindruckendem Podest-Comeback: «Es war ein langer Weg»

Pedro Acosta trieb Marc Marquez im MotoGP-Rennen von Aragon bis ins letzte Renndrittel vor sich her und beendete seine Podest-Durststrecke. Ein mutiges Manöver gegen Marco Bezzecchi wurde belohnt.

MotoGP

Nur von Marc Marquez im MotorLand geschlagen: Pedro Acosta
Nur von Marc Marquez im MotorLand geschlagen: Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Nur von Marc Marquez im MotorLand geschlagen: Pedro Acosta
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Der Samstag hatte Acosta einiges abverlangt, als er im Sprint den falschen Startplatz einnahm, seine KTM RC16 beschädigte und trotzdem Vierter wurde. Am Sonntag wiederholte er diesen Fehler nicht und fuhr ein starkes Rennen, was ihn mit einem zweiten Platz und seinem ersten Podium seit Balaton Park belohnte. Mit einem Manöver gegen Marco Bezzecchi (Aprilia) sorgte er für Begeisterung bei Fans und Arbeitgeber.

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Starke Startphase und ungewöhnliches Überholmanöver

Von Startplatz sechs kassierte er zunächst die Aprilia-Piloten Jorge Martin und Raul Fernandez. Da auch Alex Marquez (Ducati) nicht optimal durch die ersten Kurven kam, machte Acosta in der ersten Runde drei Positionen gut. Danach folgte er Marco Bezzecchi und Marc Marquez (Ducati) und war ihnen dicht auf den Fersen.

Pedro Acosta (KTM) vor Marco Bezzecchi
Pedro Acosta (KTM) vor Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta (KTM) vor Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Der Schlüsselmoment folgte in Runde 5 auf der einen Kilometer langen Gegengeraden. Während sich Marquez und «Bez» bei fast 350 km/h um die Führung stritten und sich dabei keinen Zentimeter schenkten, nutzte Acosta den Windschatten der beiden und bremste den Aprilia-Pilot spektakulär außen herum aus.

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Danach folgten zehn Runden auf Augenhöhe: Zwischenzeitlich fuhren Marquez und Acosta identische Zeiten. Stark war der KTM-Pilot vor allem in der abschüssigen Bremszone vor Kurve 14 – nur um die Meter auf der Geraden Richtung Kurve 16 wieder zu verlieren.

Acosta konnte Aragon-König Marc Marquez nicht bezwingen

In den Runden 13 bis 15 zog Marquez die Reißleine: drei aufeinanderfolgende 1:46er, darunter zwei Bestzeiten hintereinander, brachten ihm einen kleinen Vorsprung auf Acosta. Das KTM-Ass konnte nicht mehr antworten, hielt Bezzecchi aber souverän auf Distanz und kam mit knapp zwei Sekunden Rückstand als Zweiter hinter Marc Marquez ins Ziel. Zum Vergleich: Die KTM-Piloten Enea Bastianini und Brad Binder kamen auf den Positionen 8 und 10 ins Ziel, mit 23 Sekunden Rückstand auf ihren Markenkollegen Acosta.

Nach dem Rennen zählte für Acosta vor allem die Serie, die er beendete. Seit Anfang Juni wartete er auf ein Podest, was er vor Heimpublikum holen wollte. «Vor den spanischen Fans war ich glücklich, es zu versuchen», sagte er. «Es sieht so aus, als würden wir uns über das Wochenende hinweg verbessern. Es war ein langer Weg, dieses Podium zu holen. Jetzt ist es Zeit zu genießen.»

Nach dem erfolgreichen Aragon-Wochenende mit insgesamt 26 Punkten liegt Acosta mit 189 Zählern wieder auf Rang 6 der WM-Tabelle. Zudem machte er einige Punkte auf WM-Spitzenreiter Jorge Martin (256) gut.

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Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
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Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in Aragón
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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+25,899

1:48,048

10

10

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+26,441

1:47,899

6

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