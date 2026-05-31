Acosta (6.) über langen Zweikampf mit Marquez: «Ich war nicht begeistert»
Pedro Acosta beendete den Mugello-GP auf der KTM RC16 auf dem sechsten Platz. Er lieferte sich über mehrere Runden ein hartes, aber faires Duell mit Marc Marquez, das ihn mehr lehrte als frustrierte.
Mit einem versöhnlichen Abschluss verabschiedet sich KTM-Ass Pedro Acosta aus dem Mugello-GP. Nach dem neunten Platz im Sprint bewies der Spanier Kampfgeist und beendete das 23-Runden lange MotoGP-Rennen auf Position 6, mit überschaubaren sieben Sekunden Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia). Über mehrere Runden lieferte er sich ein Duell mit Marc Marquez (Ducati), welches Acosta für sich entscheiden konnte.
Wir brauchen mehr solcher Rennen
Pedro Acosta
Begeistert war der Youngster aus Murcia nicht von dem
Jedes Mal, wenn Acosta überholte, konterte Marquez sofort. «Ich habe ihn einmal überholt, er kam zurück. Ich blieb dann eine Weile hinter ihm und schaute zu. Ich wurde schneller, und als ich ihn endlich überholte und alleine fuhr, hatte ich genau dort Probleme.»
KTM fehlt der Topspeed auf der Geraden
Das eigentliche Problem war ersichtlich: Die KTM RC16 war auf der langen Mugello-Geraden ein Opfer für die Aprilia- und Ducati-Fahrer, die am Ende an Acosta vorbeifahren konnten. Jedes Mal, wenn er Marquez in den Kurven überholte, fuhr dieser auf der Geraden wieder vorbei. «Wir wussten, dass wir Topspeed vermissen würden. Wir müssen herausfinden, warum. Nach Brasilien und Amerika sah es nämlich besser aus.»
Es gab auch einen Kontakt mit Ai Ogura, bei dem er ein kleines Teil der Aerodynamik einbüßte. Acosta sah diesen Zwischenfall gelassen: «Wenn man so weit außen kommt, ist es nicht einfach, den Fahrer innen zu sehen. Ich war an der richtigen Stelle – ich konnte da nichts machen.»
Die Gesamtbilanz des Mugello-GP aus Sicht von Acosta fällt durchwachsen aus: «Die Aufholjagd war gut, aber die Leistung ist noch immer schwach. Wir müssen verstehen, warum wir in dieser Woche so sehr kämpfen mussten.» In der WM-Tabelle bleibt Acosta mit 103 Punkten vor Runde 8 in Ungarn auf dem vierten Rang.
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