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Acosta am Handgelenk operiert – Start beim Deutschland-GP wahrscheinlich

Pedro Acosta (KTM) wurde am 30. Juni erfolgreich an seinem rechten Handgelenk operiert. Beim MotoGP-Event auf dem Sachsenring will der Spanier wieder auf seiner RC16 sitzen.

MotoGP

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: KTM
Pedro Acosta
© KTM

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Im MotoGP-Hauptrennen in Assen musste KTM-Pilot Pedro Acosta auf aussichtsreicher Position liegend vorzeitig aufgeben. Dieses Mal lag das Problem nicht bei der RC16, sondern an Acosta selbst – er litt unter Gefühlsverlust in den Fingern an seiner rechten Hand. Verantwortlich dafür ist das sogenannte «Karpaltunnelsyndrom». Dabei wird im Handgelenk ein Nerv eingeengt, was zum erwähnten Gefühlsverlust führt (SPEEDWEEK.com berichtete).

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Am Dienstag wurde der 22-Jährige am Handgelenk operiert. «Pedro Acosta unterzog sich heute Morgen einer erfolgreichen kleinen Operation am rechten Handgelenk zur Behandlung eines Karpaltunnelsyndroms. Vorbehaltlich einer medizinischen Untersuchung in der kommenden Woche wird er voraussichtlich beim Großen Preis von Deutschland wieder an den Start gehen», hieß es in einem Statement von KTM Factory Racing.

Acosta wird sich nun auf seine Genesung konzentrieren. Das MotoGP-Event auf dem Sachsenring steigt vom 10. bis 12. Juli. Danach geht die Motorrad-WM in die Sommerpause.

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Mit seinem Ausfall im Grand Prix in Assen und dem Katastrophen-Wochenende in Brünn ist Pedro Acosta in der Gesamtwertung auf Rang 7 abgerutscht. Auf WM-Leader Jorge Martin hat er 60 Punkte Rückstand.

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

26

+9,315

1:32,707

20

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

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23

26

+10,388

1:32,846

12

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Ducati Lenovo Team

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93

26

+10,288

1:32,789

13

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Monster Energy Yamaha MotoGP

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8

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42

26

+20,302

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7

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