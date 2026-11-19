Mit dem Meeting auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimao wird die Schlussphase der MotoGP-WM 2026 eingeläutet. Diese wird auch für Pedro Acosta etwas ganz Besonderes: Für den 22-jährigen Spanier ist es die Abschieds-Tour mit Red Bull KTM. Acosta wechselt ja 2027 ins Werksteam von Ducati Corse. In der WM-Tabelle fehlen ihm aktuell 48 Zähler auf Rang 3 und somit auf Marco Bezzecchi (Aprilia).

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Im Vorjahr holte sich Acosta an der Algarve im Sprint Rang 2, das Hauptrennen beendete er als Dritter. In Valencia waren es die Plätze 2 und 4. «Nach drei Events hintereinander hatten wir jetzt zum Glück eine Woche Pause – das war glaube ich für alle ganz gut», erklärte der Hai aus Mazarron am Donnerstag vor dem Rennwochenende in Portimao. «Ich war hier in Portugal im Vorjahr konkurrenzfähig – wir standen in der ersten Startreihe, und ich fuhr dann auch zwei Podestplätze ein. Auch in Valencia war ich im Vorjahr gut dabei – für das Finale sieht es also ganz gut aus.»

Der 17-fache Grand-Prix-Sieger Acosta, der in Portugal 2024 erstmals auf dem MotoGP-Podium stand, gab zu bedenken: «Nach 20 WM-Runden geht es uns körperlich noch halbwegs gut – nur nach dem Triple zuletzt war ich nach dem Event in Doha schon ziemlich müde.» Die spektakuläre Rennstrecke in Portimao, mit den Berg- und Talfahrten, verlangt den Fahrern alles ab. Was rechnet sich Acosta dieses Jahr aus? «Im Vorjahr war Marc Marquez ja nicht mit dabei. Lasst uns erst einmal schauen, wie stark die vier Aprilia und die Ducati sind.»

Pedro Acosta: «Alles geht irgendwann zu Ende»

Zu seinem bevorstehenden Abschied bei KTM sagte der zweifache Weltmeister: «Ich habe meine Entscheidung vor langer Zeit getroffen, so ist das Leben. Alles geht irgendwann zu Ende. Ich will versuchen, nochmal 100 Prozent zu geben und das bis zum letzten Tag.»

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Für Acosta sind beim Thema KTM auch viele Emotionen im Spiel. In der Truppe seines jetzigen Teammanagers Aki Ajo hat er die WM-Titel in den Klassen Moto3 und Moto2 eingefahren. «Es sind viele Jungs dabei, die mich in meiner Entwicklung begleitet haben, seit ich 16 bin», bestätigte Pedro.