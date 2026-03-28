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Acosta mit Freude und Frust in Texas: Reihe 1, Sprint-Podium, Zeitstrafe

Pedro Acosta Vorahnungen zum MotoGP-Wochenende in Austin wurden nur zum Teil bestätigt: Das KTM-Ass kämpft in Texas mit um die Podiumsplätze. Am Samstag kam dem Spanier jedoch eine Strafe in den Weg.

Bernhard M. Höhne
Von

MotoGP

Pedro Acosta lag bis zum Zielstrich auf Platz 3
Pedro Acosta lag bis zum Zielstrich auf Platz 3
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta lag bis zum Zielstrich auf Platz 3
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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«Wir werden leiden müssen!» hatte Pedro Acosta im Anschluss an das MotoGP-Event in Brasilien im Hinblick auf das Rennwochenende in Austin prophezeit. Die Strecke in Texas mit ihren zwei langen Geraden käme seiner KTM RC16 derzeit nicht entgegen. Im Qualifikationstraining sprang dennoch ein dritter Startplatz heraus und im Sprintrennen fuhr der Spanier zunächst aufs Podium - begünstigt durch die Stürze von Di Giannantonio, Marquez und Bezzecchi. Gemessen an der Erwartung des KTM-Asses ist die Ausbeute am Samstag ein Erfolg, die Geschwindigkeit auf den Geraden aber der erwartete Schwachpunkt: «Wir leiden wirklich!» Die Konkurrenz aus Italien ist für den Südspanier die Referenz: «Es ist egal mit welchem Fahrer, die sind mit allen schnell. Wir sind dahinter und versuchen, dranzubleiben.»

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Durch ein Aerodynamikpaket, das zugunsten von mehr Kurvengrip und weniger Reifenverschleiß optimiert ist, leidet bei der RC16 die Höchstgeschwindigkeit auf den Geraden. So lange, bis das Paket verbessert wird, müsse man das Beste aus dem Vorhandenen herausholen: «Wir müssen die Karten ausspielen, die wir haben - auch wenn es gerade kein gutes Blatt ist. Im Moment müssen wir einfach überleben.» Zum Auftakt der Europa-Events in Jerez erwartet der KTM-Athlet Schritte vorwärts: «Wir kennen unsere Schwächen. Es ist eine Frage der Zeit, bis in das Team die Schwächen des Motorrads korrigiert werden. Bei den Rennen in Europa können wir mehr erwarten.»

KTM-Cowboy-Pedro Acosta: Nach Zeitstrafe nur auf Platz 8
KTM-Cowboy-Pedro Acosta: Nach Zeitstrafe nur auf Platz 8
Foto: Gold and Goose
KTM-Cowboy-Pedro Acosta: Nach Zeitstrafe nur auf Platz 8
© Gold and Goose

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Bis dahin sei auch im Grand Prix am Sonntag ein Kampf um Podiumsplätze drin, aber: «Am Sonntag gibt es für uns mehr Fragezeichen bezüglich der Reifenwahl, denn mit dem Medium-Hinterreifen haben wir noch nicht viele Runden gedreht. Erstmal müssen wir einen guten Start und eine ordentliche erste Runde hinbekommen - dann geht es darum, die Gummis bis zum Rennende gut am Leben zu erhalten.»

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Das Sprintrennen endete mit einer Enttäuschung für Acosta: Durch einen Verstoß gegen die Reifendruckregel, bei der Mindestluftdruck beim Spanier unterschritten wurde, musste dieser eine 8-Sekunden-Strafe in Kauf nehmen und wird in der Ergebnisliste des Sprintrennens nur noch auf Rang 8 geführt. Glück im Unglück: Markenkollege Enea Bastianini rückte auf den Podiumsplatz nach.

Willkommen zum Rennwochenende in Austin
Willkommen zum Rennwochenende in Austin
Foto: Gold and Goose
Paddock
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Foto: Gold and Goose
Fans
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Jorge Martin
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Foto: Gold and Goose
Luca Marini
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Francesco Bagnaia
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Fabio Quartararo
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Maverick Viñales
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Marco Bezzecchi
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Toprak Razgatlioglu
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Marc Márquez
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Ai Ogura
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Fabio di Giannantonio
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Fabio Quartararo
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Johann Zarco
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Marco Bezzecchi
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Marco Bezzecchi
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Pedro Acosta
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Alex Rins
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Darryn Binder
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Alex Márquez
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Pedro Acosta
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Raúl Fernández
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Fermin Aldeguer
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Joan Mir
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Qualifying - Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio & Pedro Acosta
Qualifying - Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio & Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Polesetter Fabio di Giannantonio
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Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Pedro Acosta
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Sieger Jorge Martin
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Willkommen zum Rennwochenende in Austin
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Zeit

Bestzeit

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01

Francesco Bagnaia

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Ducati Corse

Francesco Bagnaia

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63

19

39:00,191

2:02,530

32

02

Alex Márquez

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Gresini Racing

Alex Márquez

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73

19

+2,089

2:02,678

29

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Fabio Di Giannantonio

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49

19

+3,594

2:02,847

22

04

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

21

19

+10,732

2:02,759

18

05

Jack Miller

Jack Miller

Pramac Racing

Jack Miller

Jack Miller

43

19

+11,857

2:03,086

11

06

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

72

19

+12,238

2:02,815

10

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

KTM

Enea Bastianini

Enea Bastianini

23

19

+12,815

2:02,914

9

08

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Luca Marini

Luca Marini

10

19

+15,646

2:03,312

10

09

Ai Ogura

Ai Ogura

TrackHouse Racing

Ai Ogura

Ai Ogura

79

19

+16,344

2:03,200

8

10

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

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