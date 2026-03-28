Acosta mit Freude und Frust in Texas: Reihe 1, Sprint-Podium, Zeitstrafe

«Wir werden leiden müssen!» hatte Pedro Acosta im Anschluss an das MotoGP-Event in Brasilien im Hinblick auf das Rennwochenende in Austin prophezeit. Die Strecke in Texas mit ihren zwei langen Geraden käme seiner KTM RC16 derzeit nicht entgegen. Im Qualifikationstraining sprang dennoch ein dritter Startplatz heraus und im Sprintrennen fuhr der Spanier zunächst aufs Podium - begünstigt durch die Stürze von Di Giannantonio, Marquez und Bezzecchi. Gemessen an der Erwartung des KTM-Asses ist die Ausbeute am Samstag ein Erfolg, die Geschwindigkeit auf den Geraden aber der erwartete Schwachpunkt: «Wir leiden wirklich!» Die Konkurrenz aus Italien ist für den Südspanier die Referenz: «Es ist egal mit welchem Fahrer, die sind mit allen schnell. Wir sind dahinter und versuchen, dranzubleiben.»

Werbung

Werbung

Durch ein Aerodynamikpaket, das zugunsten von mehr Kurvengrip und weniger Reifenverschleiß optimiert ist, leidet bei der RC16 die Höchstgeschwindigkeit auf den Geraden. So lange, bis das Paket verbessert wird, müsse man das Beste aus dem Vorhandenen herausholen: «Wir müssen die Karten ausspielen, die wir haben - auch wenn es gerade kein gutes Blatt ist. Im Moment müssen wir einfach überleben.» Zum Auftakt der Europa-Events in Jerez erwartet der KTM-Athlet Schritte vorwärts: «Wir kennen unsere Schwächen. Es ist eine Frage der Zeit, bis in das Team die Schwächen des Motorrads korrigiert werden. Bei den Rennen in Europa können wir mehr erwarten.»

KTM-Cowboy-Pedro Acosta: Nach Zeitstrafe nur auf Platz 8 Foto: Gold and Goose KTM-Cowboy-Pedro Acosta: Nach Zeitstrafe nur auf Platz 8 © Gold and Goose

Bis dahin sei auch im Grand Prix am Sonntag ein Kampf um Podiumsplätze drin, aber: «Am Sonntag gibt es für uns mehr Fragezeichen bezüglich der Reifenwahl, denn mit dem Medium-Hinterreifen haben wir noch nicht viele Runden gedreht. Erstmal müssen wir einen guten Start und eine ordentliche erste Runde hinbekommen - dann geht es darum, die Gummis bis zum Rennende gut am Leben zu erhalten.»

Werbung

Werbung

Das Sprintrennen endete mit einer Enttäuschung für Acosta: Durch einen Verstoß gegen die Reifendruckregel, bei der Mindestluftdruck beim Spanier unterschritten wurde, musste dieser eine 8-Sekunden-Strafe in Kauf nehmen und wird in der Ergebnisliste des Sprintrennens nur noch auf Rang 8 geführt. Glück im Unglück: Markenkollege Enea Bastianini rückte auf den Podiumsplatz nach.