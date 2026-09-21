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Acosta siegte: KTM-Sportchef Pit Beirer «der glücklichste Mann der Welt»

Es ist geschafft: Pedro Acosta erlöste sich und Lebensabschnittspartner KTM mit dem ersten MotoGP-Grand-Prix-Sieg. Für Rennsportchef Pit Beirer bedeutet der Heimsieg noch viel mehr – KTM ist zurück!

MotoGP

Triumph in Österreich für Red Bull KTM Factory Racing mit Pedro Acosta
Triumph in Österreich für Red Bull KTM Factory Racing mit Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Triumph in Österreich für Red Bull KTM Factory Racing mit Pedro Acosta
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Auf dem Red Bull Ring schloss sich der Kreis: Pedro Acosta als Inbegriff der KTM-Nachwuchsförderung schloss seine achtjährige Ausbildung zum MotoGP-Sieger beim Heim-GP endgültig ab. Vom Einstieg in den Red Bull Rookies Cup 2019 und WM-Titel in der Moto3 und Moto2 ging es mit den Österreichern 2024 weiter in die Königsklasse.

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Gleich beim ersten Auftritt in der Wüste von Katar machte Acosta ernst und fuhr unerschrocken an Marc Marquez vorbei – im Ziel landet der Neuling auf Platz 8. Jedem war klar – hier kommt der nächste MotoGP-Sieger. So kam es auch, aber erst im September 2026, ausgerechnet beim Heimspiel der enthusiastischen Innviertler.

Vor dem ersten Sieg 16-mal aufs Podium

Dass es so lange dauerte, hatte viele Gründe, doch die substanzielle Unternehmenskrise der Oberösterreicher überschnitt sich mit dem Aufstieg des MotoGP-Kometen Acosta. Der hochmotivierte Südspanier wollte liefern, fand 16-mal den Weg aufs Podium, nie aber nach ganz oben bei einem Grand Prix.

Im Artikel erwähnt

Beim Saisonauftakt 2026 schien alles angerichtet, denn die Nummer gewann den Sprint in Thailand. Doch im GP reichte es wieder nur zu Platz 2 – hinter der nun stärkeren Aprilia unter Marco Bezzecchi. Ein Dutzend weitere MotoGP-Events versuchte das von Aki Ajo gemanagte Team mit Acosta und Binder, den nächsten Level zu finden – ohne Erfolg.

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Als längst feststand, dass sich die Wege von KTM und Pedro Acosta Ende 2026 trennen werden, hatte sich das Unternehmen und in Konsequenz auch der Rennsport wieder auf sichere Füße gestellt. Und doch folgte der nächste Rückschlag. Motorenprobleme warfen das gesamte Projekt zurück und stellten die Einheit um Pit Beirer vor die nächste Riesenherausforderung. Erst als auch diese Krise gemeistert war – SPEEDWEEK.com berichtete – ging es sportlich wieder voran. Platz 2 in Aragon, Rang 3 in Misano.

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MotoGP-Sieger Pedro Acosta
MotoGP-Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
MotoGP-Sieger Pedro Acosta
© Gold and Goose

Der Rest ist MotoGP-Geschichte. Pedro Acosta fuhr auf dem Red Bull Ring in einer eigenen Liga, scheiterte im Sprint aber an sich selbst. Am Sonntag, im 57. gemeinsamen MotoGP-Wochenende, kam endlich alles zusammen: Eine siegfähige KTM RC16 und ein fahrerisch überlegener und hochkonzentrierter Pedro Acosta.

Ein Sieg für ganz KTM

Pit Beirer war nach dem Sieg völlig überwältigt, fand dennoch die Worte, die alles auf den Punkt brachten: «Es ist eine unbeschreibliche Emotion, die auch sehr lange zurückreicht. Wir reden von den ganz harten Zeiten für KTM Ende 2024 und auch 2025. Wir haben auch da niemals daran gedacht, aufzugeben – niemand hat gezögert und weitergekämpft. Auch als das nächste Problem da war – es war ein Albtraum und wieder mussten wir alle zusammen kämpfen. Doch alle haben durchgezogen. Wir haben noch vor wenigen Wochen nicht von einem Sieg geträumt. Dann kam Platz 2, dann wieder ein Podest und nun der Sieg zuhause.»

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Der Rennsportchef vor seiner feiernden Mannschaft: «Der Sieg von Pedro ist viel mehr – KTM ist zurück aus der Krise – das ist ein Geschenk für das gesamte Unternehmen. Ich bin gerade der glücklichste Mann der Welt – und man spürt, dass es allen im Team so geht.»

Und zu seinem siegreichen Piloten: «Was Pedro heute geleistet hat, war unbeschreiblich. Die Art und Weise, wie er sich von der Situation am Samstag erholt, zeigt, welches Kaliber er ist. Danke, Pedro! Danke aber auch an das ganze Team – an alle bei KTM!»

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Brad Binder
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Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
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Ai Ogura
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi und Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Johann Zarco
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Jorge Martin
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Enea Bastianini
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Pedro Acosta gewinnt das Rennen
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Pedro Acosta und Team
Pedro Acosta und Team
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Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
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Sieger Pedro Acosta
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Sieger Pedro Acosta
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Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

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LCR Honda

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