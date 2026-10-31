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Acosta sprintete fehlerfrei zum Sieg: «Ich hatte nichts zu verlieren»

Von Platz 3 in den Sepang-Sprint gegangen setzte sich Red Bull-KTM-Athlet Pedro Acosta gegen den kämpferischen Ogura und Marc Marquez durch. Zum dritten Mal stand Acosta als MotoGP-Pilot ganz oben.

MotoGP

Pedro Acosta: Sieger des Sepang-Sprints
Pedro Acosta: Sieger des Sepang-Sprints
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta: Sieger des Sepang-Sprints
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Den Grundstein für den blendenden Sprint hatte KTM-Racer Pedro Acosta im Qualifying gelegt. Noch vor den starken Aprilia-Kollegen Ai Ogura und Marco Bezzecchi hatte es der Spanier in Startreihe 1 neben die Marquez-Brüder geschafft.

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Gleich nach dem Start in die Wettfahrt über zehn Runden fand sich die Nummer auf Platz 2 hinter Pole-Mann Alex Marquez wieder. Denn Ai Ogura hatte sich in der ersten Passage mit Marc Marquez angelegt. Der Japaner fuhr aggressiv und ging auch an Acosta vorbei. Dann erbte der KTM-RC16-Fahrer Platz 2. Während die weißen Flaggen für einsetztenden Regen bereits geschwenkt waren, rutschte Alex Marquez an der Spitze aus.

In den folgenden vier Umläufen beobachte Acosta den führenden Trackhouse-Pilot und hielt zugleich WM-Leader Marc Marquez hinter sich. In Runde 7 schätzte Acosta die Lage mit dem partiellen Regen rund um den 5,5-km-Kurs in den Tropen am besten ein. Der Spanier bremste sich in Führung und ließ bis zum Zielstrich nichts mehr anbrennen. Auch das Acosta in der letzten Runde von Marc Marquez und Marco Bezzecchi verfolgt, beeindruckte den Youngster aus Murcia nicht.

Im Artikel erwähnt

Pedro Acosta hielt WM-Leader Marc Marquez hinter sich
Pedro Acosta hielt WM-Leader Marc Marquez hinter sich
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta hielt WM-Leader Marc Marquez hinter sich
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Knapp 0,6 Sekunden vor Marc Marquez ging Pedro Acosta als Sieger über die Linie. Es war der zweite Sprint und der dritte Sieg insgesamt seit dem Wechsel Acostas in die Königsklasse zur Saison 2024.

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Bei der Siegerehrung gab sich Acosta locker und lässig: «Normalerweise liegen mir solche Bedingungen nicht so. Aber heute war der richtige Moment, es einmal anders zu probieren – und es hat funktioniert. Das war aber nur möglich, weil meine Mannschaft es geschafft hat den vorderen Teil des Bikes so zu verbessern, dass ich das Gefühl hatte, so zu fahren. Ich bin super happy, nach der Aktion in Australien war das jetzt eine Top-Angelegenheit!» Acosta fasste die Rezeptur des Erfolgs treffend zusammen: «Schließlich hatte ich nichts zu verlieren!»

Und wie rutschig war es wirklich auf der Piste? Acosta: «Um ehrlich zu sein, von außen sah es vielleicht schlimmer aus, als es war. Die Kurven 4 und 5 waren nicht ganz einfach, aber das Komplizierte war eigentlich nur in jeder Runde zu verstehen, ob es sich verändert. Wir waren nicht super schnell unterwegs, und ich habe das Risiko ganz gut einschätzen können.»

Aus Sicht von Acosta war auch der direkte Sieg gegen Ai Ogura wichtig. Mit dem Erfolg im Sprint – Ogura landete auf Platz 4 – fuhr sich Acosta von seinem direkten Verfolger aus Japan frei. Auf WM-Platz 3 machte Acosta fünf Punkte gut, doch auf Bezzecchi fehlen vor dem Malaysia-GP am Sonntag noch 47 Zähler.

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Willkommen zum Rennwochenende in Sepang
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Foto: Gold & Goose
Willkommen in Sepang
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Fans
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Marc Márquez
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Maverick Viñales
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Francesco Bagnaia
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Franco Morbidelli
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Marc Márquez
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Francesco Bagnaia
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Enea Bastianini & Johann Zarco
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Diogo Moreira
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Marco Bezzecchi
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Jorge Martin
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Maverick Viñales
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Luca Marini
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Der Start des Rennens
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Augusto Fernandez
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Regen Flagge
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Iker Lecuona
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Alex Márquez
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Brad Binder
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Fabio Quartararo
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Ai Ogura
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Alex Márquez
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Qualifying - Marc Márquez, Alex Márquez & Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi
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Marc Márquez
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Sieger Pedro Acosta
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