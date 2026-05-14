Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Acosta zu Aktion von Diggia in Le Mans: «Es ist dumm, darüber zu sprechen»

Pedro Acosta (KTM) startet mit vielen Fragezeichen in das MotoGP-Wochenende in Barcelona. Über das Überholmanöver von Di Giannantonio (Ducati) in Le Mans will er nicht mehr nachdenken.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Pedro Acosta steht nach dem Spanien-GP in Jerez an diesem Wochenende in Barcelona der zweite Heim-Grand-Prix der MotoGP-Saison 2026 an. In Le Mans konnte der KTM-Werksfahrer vor einer Woche die Ränge 4 und 5 einfahren – er zeigte beim Frankreich-GP erneut konstante Leistungen. In der WM-Tabelle liegt Acosta derzeit mit 83 Punkten auf Position 4 – ein Zähler hinter VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio.

Werbung

Werbung

Vor dem Großen Preis von Katalonien absolvierte Acosta am Mittwoch zusammen mit seinen spanischen MotoGP-Kollegen Jorge Martin, Alex Rins, Joan Mir und Alex Marquez einen Auftritt beim «MotoGP Fan Fest», das dieses Jahr das erste Mal in der Innenstadt von Barcelona stattfindet. Welchen Eindruck hat Acosta von der Veranstaltung? «Es war sehr schön, die Fans im Zentrum von Barcelona zu treffen. Ich denke, dass wir das öfter machen sollten – dass die Fahrer bei ihrem Heim-GP das machen», meinte Acosta. «Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn ich das irgendwo in Thailand mache, dann niemand kommen würde. In Spanien ist es etwas anderes.»

Im Grand Prix in Le Mans schnappte Fabio Di Giannantonio Acosta in der letzten Kurve noch den vierten Platz weg. Dabei sah «Diggia» über seine Schulter zu seinem Rivalen rüber, was den KTM-Fahrer verärgerte. «Es ist, wie es ist. Ich will dafür keine Energie mehr aufwenden. Es ist dumm, darüber zu sprechen, wir haben um Platz 4 gekämpft – das ist nicht das, was ich will», winkte Acosta ab.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Acosta rechnet mit starken Aprilia und Ducati

Letztes Jahr konnte Acosta auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zwei vierte Plätze einfahren. Was ist dieses Jahr möglich? «Dahinter stehen wieder viele Fragezeichen», grübelte der 21-Jährige. «Wir haben vier Aprilia, die sehr schnell sind. Das war hier auch in der Vergangenheit mit Espargaro und Vinales so. Dann wäre da noch Ducati – Alex (Marquez) hat hier letztes Jahr gewonnen. Wir haben ein Wochenende vor uns, an dem vier viel arbeiten müssen.»

Werbung

Werbung

Die Rennstrecke in Montmelo verfügt im Vergleich zu den anderen Kursen im MotoGP-Kalender über nicht sehr viel Grip. Wie stellt sich Acosta mit seiner RC16 darauf ein? «Wir versuchen, das mit der Elektronik in den Griff zu bekommen und beim Bike das Setup zu ändern. Wir wissen aber, dass unser Motorrad im Paddock nicht über den meisten Grip verfügt und deshalb kämpfen müssen, um das Rennen auf einer guten Position zu beenden.»

Am Montag nach dem Rennwochenende findet ein offizieller MotoGP-Test statt. Denkt Acosta, dass KTM dafür einige gute Updates mitbringen wird? «Ich denke nicht. Das gilt aber nicht nur für KTM, denn jeder ist momentan sehr auf das 850er-Bike fokussiert. Es ist zudem der letzte Test, bei dem die Stammfahrer die 1000er-Motorräder mit den Michelin-Reifen fahren werden», erklärte Acosta. «Ich könnte mir aber vorstellen, dass es kleine Dinge zum Ausprobieren gibt.» Wird er beim ersten 850er-Test dabei sein? «Ich weiß es nicht, KTM hat zu mir noch nichts gesagt», lautete die knappe Antwort. Derzeit sieht alles danach aus, dass Pedro Acosta nächstes Jahr für Ducati Lenovo fahren wird.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

128

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

127

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

84

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

83

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

67

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

62

7

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

57

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

55

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

43

10

Enea Bastianini

Enea Bastianini

KTM

Red Bull KTM Tech3

39

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien