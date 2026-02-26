Aerodynamik-Kniff von Aprilia aufgedeckt: Die Vorteile im Video erklärt

Gemäß dem aktuellen MotoGP-Reglement muss «jeder Teil der Aero-Verkleidung so befestigt sein, dass weder eine aktive Verstellbarkeit möglich ist (z. B. sind Verbindungen, Lager und jede Konstruktion, die eine absichtliche Änderung der Form/Ausrichtung/Position ermöglicht, nicht zulässig), noch eine passive», was bedeutet, dass zwar einige Straßenmotorräder mittlerweile über mechanisch betätigte Aerodynamikkomponenten verfügen, diese jedoch im Rennsport noch nicht zu sehen sind.

Es scheint, dass Aprilia einen Weg gefunden hat, diese Regelung zu umgehen. Und zwar nicht durch eine Änderung der Form der Aerodynamikkomponenten des Motorrads, sondern durch eine Veränderung des Luftstroms, die nicht durch eine mechanische Komponente, sondern durch die Unterarme des Fahrers herbeigeführt wird, während dieser sich in der optimalen Aerodynamikposition befindet.

Aprilia war in den letzten Jahren stets der Vorreiter bei aerodynamischen Innovationen, hat damit Ducati den Rang abgelaufen und sich auf Verkleidungsdesigns konzentriert, die nicht nur für Abtrieb auf den Geraden sorgen, sondern auch durch den «Ground-Effect» zu einer besseren Bremsleistung und Kurvenfahrt beitragen.

Bezzecchi und Aprilia Ende 2025 das beste Paket

Dies hat in den letzten Monaten zu einem großen Fortschritt in der Performance der Motorräder aus Noale beigetragen, wobei insbesondere Marco Bezzecchi gegen Ende 2025 als das vielleicht kompletteste Paket in der Startaufstellung galt. Vor allem der Speed in den Kurven ist einer der Schlüsselbereiche, in denen Aprilia derzeit einen Vorteil hat.

Marco Bezzecchi Foto: Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose

Doch während das Aerodynamikpaket die RS-GP in Kurven schneller macht, hat es auch einen Nachteil: geringere Topspeed-Werte aufgrund der «Ground-Effect-Elemente», die in die zweite Haut der Seitenverkleidung integriert sind und auf langen Geraden für Luftwiderstand sorgen.

Durch die Schaffung einer Öffnung an der Oberseite dieser Verkleidung, die der Fahrer mit seinen Unterarmen verschließen kann, kann er jedoch die Wechselwirkung der Luft mit der Verkleidung verändern und so den Ground-Effect bei Bedarf auf geraden Strecken deaktivieren.

Idee, die in der Formel 1 erstmalig zum Einsatz kam

Eine ähnliche Idee wurde bekanntlich in der Formel 1 von McLaren bei ihrem 2010er-Auto verwendet, mit einem Lufteinlass an der Nase (der wegen seiner Position auf dem Buchstaben F des Titelsponsors Vodafone als «F-Kanal» bezeichnet wurde), der durch das Cockpit des Autos zum Heckflügel führte.

Durch das Verschließen einer Öffnung im Kanal mit dem linken Bein konnte der Fahrer den Luftstrom zum Heckflügel verändern und so zusätzlichen Druck unter statt über dem Flügel erzeugen, was im Wesentlichen zu einem «Abheben» des Flügels und einer Verringerung des Luftwiderstands führte, ähnlich wie es wahrscheinlich auch bei dem neuen System von Aprilia der Fall sein wird.

Der «F-Kanal» war gemäß den F1-Regeln für aktive Aerodynamik (die zu dieser Zeit ähnlich wie die aktuellen Spezifikationen der MotoGP formuliert waren) legal, wurde jedoch aus Sicherheitsgründen ab 2011 von der FIA verboten. Diese argumentierte, dass es gefährlich sei, den Fahrer zu zwingen, sein Bein von den Pedalen zu nehmen.

Ähnliche Idee in der NASCAR-Serie

Auch andere Serien haben ähnliche, vom Menschen aktivierte Aerodynamiklösungen eingesetzt. So wurde der dreimalige NASCAR-Champion Joey Logano 2024 mit einer Geldstrafe belegt, weil er während des Qualifyings einen Handschuh mit Schwimmhäuten trug, um den Luftwiderstand des Fensternetzes seines Autos zu verringern. Die Serie änderte ihre Regeln für 2026 und verbot den Fahrern aus Sicherheitsgründen vollständig, ihre Hände gegen das Netz zu legen.

