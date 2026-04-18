Agius beeindruckte Rossi und erinnert an Stoner: MotoGP-Deal in Aussicht?

Manager Chaz Davies verfolgt die Karriere seines Schützlings Senna Agius mit wachsender Überzeugung. Der Australier, der seit 2024 Stammfahrer in der Motorrad-WM ist und für das deutsche IntactGP-Team antritt, hat sich in kurzer Zeit zu einem der spannendsten Talente der Moto2 entwickelt. Nach einem Podium in seiner Debütsaison gewann Agius in seinem zweiten Jahr bereits zwei Grands Prix – darunter sein Heimrennen in Australien. Auch 2026 begann stark: Pole-Position beim Saisonauftakt in Buriram, dazu der Sieg beim dritten Saisonlauf in Austin.

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Davies ordnet die Entwicklung klar ein: «2024 und 2025 musste er das Fahrerlager, die Strecken und die Abläufe kennenlernen. In diesem Jahr geht es darum, alles zu vertiefen.» Trotz Rückschlägen – technische Probleme in Thailand und ein tragischer Verlust im Team vor dem Texas-GP – habe Agius eindrucksvoll reagiert. «Das Team hat sich sehr gut aufgerappelt und den Grand Prix in Texas gewonnen», hielt Davies im Paddock Pass Podcast fest.

Der ehemalige Superbike-Star kann sehr gut beurteilen, was Agius ausmacht. «Er ist sehr anpassungsfähig», betonte Davies und verwies auf das Alter seines Schützlings: Mit 20 Jahren hat Agius im Vergleich zu IntactGP-Teamkollege Manuel Gonzalez die Zeit auf seiner Seite.

Wie sich Senna Agius auf Valentino Rossis Ranch in Szene setzte

Ein Schlüsselmoment abseits der Grand-Prix-Strecken unterstreicht diese Einschätzung. Davies nahm Agius mit auf die Ranch von Valentino Rossi – ein Härtetest im Flat-Track. «Er war vorher noch nie dort. Mir war klar, dass Senna ein sehr guter Flat-Track-Pilot ist. Er führte beim Start des 100-Kilometer-Rennens und war einer der absoluten Spitzenfahrer dieses Rennens.»

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Senna Agius auf Valentino Rossis VR46-Ranch Foto: Senna Agius Senna Agius auf Valentino Rossis VR46-Ranch © Senna Agius

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Selbst Rossi zeigte sich beeindruckt: «Valentino kam am Abend bei der Party zu mir und sagte, wie beeindruckend das war und dass Senna über gewisse Fähigkeiten verfügt.»

MotoGP-Aufstieg 2027: Senna Agius bisher unter dem Radar

Trotz dieser Leistungen wird aktuell vorrangig von den Aspar-Piloten Daniel Holgado und David Alonso gesprochen, wenn es um den Schritt in Richtung MotoGP geht. «Senna agiert etwas unter dem Radar», erklärte Davies und nutzt die jüngsten Moto2-Statistiken, um für seinen Schützling Werbung zu machen: «Senna ist noch nicht so lange in dieser Meisterschaft. Holgado hat in den vergangenen Jahren drei Grands Prix gewonnen, doch das hat Senna auch. Alonso hat lediglich ein Rennen gewonnen. Das zeigt, dass Senna sehr fähig ist und seine Entwicklung steil nach oben zeigt.»

Mit Blick auf die Zukunft richtet sich der Fokus bereits auf die MotoGP – insbesondere auf die Saison 2027. Dann treten neue technische Regeln in Kraft, die den Aufstieg erleichtern. «Jetzt ist der Moment, um den Schritt in die MotoGP zu machen – aufgrund der Regeländerungen und der Änderung der Reifen», ist Davies überzeugt. Die Reduktion des Hubraums auf 850 cm³ sowie der Wechsel auf Pirelli-Reifen könnten den Übergang vereinfachen. «Ich vermute, dass wir 2027 höhere Kurvengeschwindigkeiten sehen. Die Pirelli-Vorderreifen sollten das Vertrauen verbessern.»

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Ein entscheidender Vorteil: Agius kennt Pirelli bereits aus der Moto2. «Natürlich muss man nach dem Wechsel in die MotoGP viele Dinge lernen, doch die Reifen sollten sich vertraut anfühlen. Es ist eine Chance für die Teams und die Fahrer.» Gleichzeitig bleibt der Markt eng: Viele Plätze sind bereits vergeben, auch wenn offizielle Bestätigungen noch ausstehen.

Wie Casey Stoner: Auf dem MotoGP-Bike noch stärker?

Besonders aufhorchen lässt Davies’ Vergleich mit einem seiner engen Freunde: Casey Stoner. «Casey war ein guter 125er-Fahrer, weil er ein fantastischer Motorradpilot ist. Doch er war ein besserer 250er-Fahrer und ein beeindruckender MotoGP-Pilot.» Parallelen sieht er vor allem abseits des Asphalts: «Er war einer der Jungs, die beim Offroad-Training brillieren. Und das ist auch bei Senna der Fall.»

Für Davies steht deshalb fest, wohin der Weg führen kann: «Ich bin voll überzeugt, dass er auf dem MotoGP-Bike richtig beeindruckend sein wird.»

Casey Stoner mit Chaz Davies Foto: Casey Stoner/Instagram Casey Stoner mit Chaz Davies © Casey Stoner/Instagram

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