Ai Ogura (6.) war schwer beschäftigt: Daueraction mit Fernandez und Acosta

Bereits nach dem ersten Fahrtag im Mobility Resort Motegi war klar, dass es schwer wird für Trackhouse-Pilot Ai Ogura. Auf der nur wenig flüssigen Honda-Hausstrecke war der Japaner nicht unter die besten 10 MotoGP-Piloten gekommen. Zwar gelang der nachträgliche Einzug ins Q2, doch mehr als Startplatz 11 war auch mit vermeintlichem Heimvorteil nicht drin.

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Umso größer der Jubel der Ogura-Fan-Community, als die Nummer 79 beim Sprint als starker Fünfter abgewunken wurde. Doch trotz sehr guter Fahrt, kam das Ergebnis nur zustande nach dem Fehler von Alex Marquez, der drei Spitzenkräfte aus dem Event nahm.

Beim Großen Preis von Japan zeigt der Moto2-Champion von 2024, der den GP im letzten Jahr auslassen musste, erneut eine prima Vorstellung. Den Grundstein legte Ogura gleich zu Beginn. Moreira, Di Giannantonio und Zarco wurden sofort einkassiert. Schnell fand sich der erst in Österreich nach Verletzung zurückgekehrte Japaner im Dreierpack mit Teamkollege Raul Fernandez und KTM-Werksfahrer Pedro Acosta wieder.

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Das Match um Platz 5 bestimmte das Rennen der drei Piloten, wie Ogura schilderte: «Als ich an Pedro vorbei war, war ich auch etwas schneller als Raul vor mir. Ich habe mir einen Plan gemacht, doch den konnte ich nicht umsetzen – wegen Pedro. Der zog mit und hat mich auch wieder zurücküberholt.»

Ogura weiter: «Als ich dann wieder hinter Raul war, hat er es geschafft, sein Tempo bis zum Zielstrich zu halten, er ist sehr gut gefahren, hat null Fehler. Das hat mich im Kopf ziemlich angestrengt. Platz 6 geht in Ordnung, aber auch für die Fans hätte es noch besser sein können. Ich denke bereits an den Heim-Grand-Prix im nächsten Jahr – das motiviert mich.»

Der Trackhouse-Pilot, der über die 24 Runden 15 Sekunden auf Triumphator und 13 auf die beste Aprilia unter Martin verloren hatte, zur intensiven Reifendebatte in Motegi: «Es war schon etwas Besonderes hier. Ich denke, selbst im Warm-up sind noch viele Fahrer davon ausgegangen, den Medium-Reifen zu benutzen. Dann wurde es für alle der harte – was gut war. Ich kann mich nicht beschweren und nach dem Rennen war das Laufbild tadellos.»

Der solide Auftritt von Ogura mit den Plätzen 5 und 6 im Japan, gepaart mit der Tatsache, dass Fabio Di Giannantonio zwei ohne Punkte blieb, führt zum Aufstieg in der Gesamtwertung. Mit 239 Punkten ist Ogura vor dem Indonesien-GP Fünfter.

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