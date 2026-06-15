Crew-Chief über Ai Ogura: Er analysiert oft, anstatt 100 Prozent zu geben

Im zweiten Teil des Interviews von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino spricht Trackhouse-Aprilia-Crew-Chief Giovanni Mattarollo über die Zusammenarbeit mit Ai Ogura. Worauf beim Japaner derzeit der Fokus gelegt wird, um vor allem zu Beginn der Rennen stärker zu sein.

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Mehrere Leute haben mir erzählt, dass Ai Oguras größtes Problem darin besteht, den Hinterreifen zu Beginn der Rennen auf Temperatur zu bringen. Ist das etwas, das verbessert werden kann?

Ja, und tatsächlich hat er sich im Vergleich zum letzten Jahr bereits deutlich verbessert. Allerdings hat Ai eine ganz eigene Herangehensweise. Er nimmt sich immer Zeit, die Situation zu verstehen, bevor er bis an die Grenzen geht. Selbst wenn er bereits Tage auf der Strecke verbracht hat, baut er bei jedem Einsatz Schritt für Schritt Selbstvertrauen auf.

Beeinträchtigt ihn diese Herangehensweise bei den Rennen?

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Ja, das tut sie. In den ersten Runden analysiert er oft noch die Situation, anstatt 100 Prozent zu geben. Daran arbeiten wir gerade. Das Interessante ist, dass ihm genau diese Herangehensweise auch dabei hilft, die Reifen außergewöhnlich gut zu schonen. Manchmal schont er sie sogar zu sehr. Es gibt Rennen, bei denen es überraschend ist, wie viel Reifen-Performance ihm am Ende noch zur Verfügung steht.

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Das Ziel ist also, ihn dazu zu bringen, früher anzugreifen?

Genau. Er verbessert sich bereits, und ich bin überzeugt, dass er, wenn er lernt, von Anfang an härter zu pushen, am Ende des Rennens immer noch über mehr Reifen-Performance verfügen wird als die meisten Fahrer.

Eine weitere Eigenschaft, die oft erwähnt wird, ist, dass er nach einem Sturz Zeit braucht, um sein Selbstvertrauen wieder aufzubauen.

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Das stimmt. Manche Fahrer, wie Marco Bezzecchi, stürzen, steigen wieder auf das Motorrad und sind sofort wieder schnell. Bei Ai ist das anders. Er muss sein Selbstvertrauen wieder aufbauen, bevor er wieder seine maximale Leistung erreichen kann. Das Gleiche passiert bei nassen Bedingungen. Er ist im Regen nicht langsam, aber er braucht länger, um das Grip-Niveau einzuschätzen und Selbstvertrauen aufzubauen.

Verbessert sich das?

Ja. Letztes Jahr war schwierig, weil er mehrere Stürze und Verletzungen hatte, was bedeutete, dass er den Prozess ständig neu beginnen musste. Aber wenn man sich die Ergebnisse ansieht, ist der Fortschritt offensichtlich. In der letzten Saison erreichte er in den letzten beiden Rennen direkt das Q2. In diesem Jahr schaffte er in den ersten vier Rennen die direkte Qualifikation für die Q2. Er baut Selbstvertrauen auf und wird jedes Wochenende stärker.

Welche Ziele setzt du für ihn?

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Mein Ziel ist einfach: jede Session unter den Top-10 zu beenden. Für das Qualifying ist das Mindestziel die zweite Startreihe. Denn wenn Ai von vorne startet, wissen wir genau, wozu er im Rennen fähig ist.