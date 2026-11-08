Trackhouse-Ass Ai Ogura (4.) hatte viele Zweikämpfe: «Ich bin nicht happy!»

Ai Ogura startete am Sonntag von Position 5 in das MotoGP-Rennen in Katar. In der ersten Runde konnte der Trackhouse-Aprilia-Pilot eine Position gut machen, nachdem Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) einen miserablen Start erwischt hatte. Auf Position 4 liegend musste er sich aber vehement gegen LCR-Honda-Pilot Johann Zarco verteidigen. In Runde 3 fielen die beiden auch noch hinter das KTM-Duo Pedro Acosta und Enea Bastianini zurück.

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Danach steckte Ogura viele Runden lang hinter Bastianini auf Platz 6 fest. Mehrere Versuche, den Italiener zu überholen, scheiterten. Doch im 15. Umlauf konnte sich der Japaner am Tech3-Fahrer vorbeiquetschen. In Runde 17 schnappte sich Ogura auch noch Acosta – der Spanier hatte allerdings mit einem zu niedrigen Druck im Vorderreifen zu kämpfen, weshalb er sich während des Rennens mehrere Male zurückfallen ließ.

Im Finish machte Ogura Jagd auf Marc Marquez (Ducati) und Trackhouse-Teamkollege Raul Fernandez, doch es war zu spät. Der Moto2-Weltmeister von 2024 überquerte die Ziellinie mit 4,885 sec Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia).

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Ogura über Zarco: «Wir beide hatten einen unterschiedlichen Ansatz»

Ist Ogura mit seinem Rennen zufrieden? «Nein. Ich bin nicht happy», schmunzelte der 25-Jährige. «Im ersten Teil habe ich zu viel mit Johann gekämpft. Ich war nicht schnell genug und er dachte sich, dass wenn er mich nicht überholt, er viel Zeit verlieren würde. Also versuchte er, mich zu überholen. Wir beide hatten einen unterschiedlichen Ansatz, deshalb haben wir sehr gekämpft. Das war keine ideale Situation.»

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Mit seinem Speed am Ende des Rennens war Ogura dennoch zufrieden. «Gegen Ende war meine Pace ganz okay. Ich habe den Reifen gut verwaltet», erklärte er. «Es gibt ein paar positive Dinge aber mehr negative.»

Ai Ogura belegte in Katar die Ränge 7 und 4. In der WM-Tabelle ist er vor den letzten beiden Saisonevents mit 294 Punkten auf Position 5 zu finden.

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