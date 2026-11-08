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Trackhouse-Ass Ai Ogura (4.) hatte viele Zweikämpfe: «Ich bin nicht happy!»

Im MotoGP-Grand-Prix in Katar duellierte sich Ai Ogura (Aprilia) mit Johann Zarco, Enea Bastianini und Pedro Acosta. Viele Überholmanöver prägten sein Rennen – er war alles andere als zufrieden.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Ai Ogura kämpfte lange Zeit mit Enea Bastianini
Ai Ogura kämpfte lange Zeit mit Enea Bastianini
Foto: Gold and Goose Photography
Ai Ogura kämpfte lange Zeit mit Enea Bastianini
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Ai Ogura startete am Sonntag von Position 5 in das MotoGP-Rennen in Katar. In der ersten Runde konnte der Trackhouse-Aprilia-Pilot eine Position gut machen, nachdem Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) einen miserablen Start erwischt hatte. Auf Position 4 liegend musste er sich aber vehement gegen LCR-Honda-Pilot Johann Zarco verteidigen. In Runde 3 fielen die beiden auch noch hinter das KTM-Duo Pedro Acosta und Enea Bastianini zurück.

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Danach steckte Ogura viele Runden lang hinter Bastianini auf Platz 6 fest. Mehrere Versuche, den Italiener zu überholen, scheiterten. Doch im 15. Umlauf konnte sich der Japaner am Tech3-Fahrer vorbeiquetschen. In Runde 17 schnappte sich Ogura auch noch Acosta – der Spanier hatte allerdings mit einem zu niedrigen Druck im Vorderreifen zu kämpfen, weshalb er sich während des Rennens mehrere Male zurückfallen ließ.

Im Finish machte Ogura Jagd auf Marc Marquez (Ducati) und Trackhouse-Teamkollege Raul Fernandez, doch es war zu spät. Der Moto2-Weltmeister von 2024 überquerte die Ziellinie mit 4,885 sec Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia).

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

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Ogura über Zarco: «Wir beide hatten einen unterschiedlichen Ansatz»

Ist Ogura mit seinem Rennen zufrieden? «Nein. Ich bin nicht happy», schmunzelte der 25-Jährige. «Im ersten Teil habe ich zu viel mit Johann gekämpft. Ich war nicht schnell genug und er dachte sich, dass wenn er mich nicht überholt, er viel Zeit verlieren würde. Also versuchte er, mich zu überholen. Wir beide hatten einen unterschiedlichen Ansatz, deshalb haben wir sehr gekämpft. Das war keine ideale Situation.»

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Mit seinem Speed am Ende des Rennens war Ogura dennoch zufrieden. «Gegen Ende war meine Pace ganz okay. Ich habe den Reifen gut verwaltet», erklärte er. «Es gibt ein paar positive Dinge aber mehr negative.»

Ai Ogura belegte in Katar die Ränge 7 und 4. In der WM-Tabelle ist er vor den letzten beiden Saisonevents mit 294 Punkten auf Position 5 zu finden.

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01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

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1:53,215

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