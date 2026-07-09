Assen-Held Ai Ogura zum Sachsenring: Respekt vor der Waldmann-Kurve

Die MotoGP-WM schlägt am Wochenende auf dem Sachsenring in Deutschland auf. Mit dabei ist natürlich auch Ai Ogura, der zuletzt auf dem TT Circuit Assen das erste MotoGP-Rennen für Japan seit 2004 (Makoto Tamada) gewinnen konnte. Der Trackhouse-Aprilia-Fahrer ist nach der fetten Ausbeute von Assen mittendrin im WM-Kampf, wo in diesem Jahr zur Halbzeit noch acht Piloten voll im Geschäft sind.

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Der 25-Jährige reiste nach seinem Triumph in den Niederlanden direkt in seine japanische Heimat, wo er längst ein Nationalheld ist und wo er 2026 mehr Zeit in den Grand-Prix-Pausen verbringt. Der Sachsenring bringt aber auch den stoischen Reifenflüsterer zum Grübeln. Ogura fuhr 2024 auf dem engen Kurs in der Moto2-Klasse als Dritter auf das Podium – im Vorjahr schied er bei seiner MotoGP-Premiere in Hohenstein-Ernstthal bei Rennmitte aus.

«Der Sachsenring war schon immer tückisch für mich», gesteht Ogura. «Jedes Mal, wenn ich hierherkomme, fühle ich mich ein wenig verloren, und ich frage mich: ‘Kann ich schnell sein oder nicht?’ Es ist also eine Herausforderung, aber vor zwei, drei Jahren ist es schon mal ganz gut gelaufen. Schauen wir mal, wie es dieses Mal läuft.» Aber der Mann aus Tokio weiß auch: «In diesem Jahr ist die Lage eine andere – wir spüren, dass wir jetzt viel konkurrenzfähiger sind. Ich bin mir fast sicher, dass wir diesmal um eine bessere Position kämpfen können – aber zuerst müssen wir mal loslegen.»

Ogura hat viel Respekt vor der Rechtskurve 11 – der Waldmann-Kurve, die nach dem 20-fachen Grand-Prix-Sieger benannt ist und bergab in den «Wasserfall» mündet. «Es fühlt sich jetzt nicht wie ein Sprung von der Klippe an, aber es ist in jedem Fall eine Furcht einflößende Kurve», stellt Ogura fest. «Vor allem auch wegen der kalten rechten Reifenflanke. Ich hoffe deshalb auf heiße Bedingungen. Wenn es kühl ist, dann ist diese Ecke nach so vielen Linkskurven definitiv eine kritische Stelle. Ich bin kein echter Fan dieser Kurve, aber es ist halt nun mal eine der aufregendsten Kurven dieser Piste.»

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