Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Assen-Held Ai Ogura zum Sachsenring: Respekt vor der Waldmann-Kurve

Das japanische MotoGP-Ass Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) spricht vor dem Sachsenring-Wochenende offen über die Besonderheiten des Deutschland-Grand-Prix. Eine Kurve bereitet ihm Sorgen.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die MotoGP-WM schlägt am Wochenende auf dem Sachsenring in Deutschland auf. Mit dabei ist natürlich auch Ai Ogura, der zuletzt auf dem TT Circuit Assen das erste MotoGP-Rennen für Japan seit 2004 (Makoto Tamada) gewinnen konnte. Der Trackhouse-Aprilia-Fahrer ist nach der fetten Ausbeute von Assen mittendrin im WM-Kampf, wo in diesem Jahr zur Halbzeit noch acht Piloten voll im Geschäft sind.

Werbung

Werbung

Der 25-Jährige reiste nach seinem Triumph in den Niederlanden direkt in seine japanische Heimat, wo er längst ein Nationalheld ist und wo er 2026 mehr Zeit in den Grand-Prix-Pausen verbringt. Der Sachsenring bringt aber auch den stoischen Reifenflüsterer zum Grübeln. Ogura fuhr 2024 auf dem engen Kurs in der Moto2-Klasse als Dritter auf das Podium – im Vorjahr schied er bei seiner MotoGP-Premiere in Hohenstein-Ernstthal bei Rennmitte aus.

«Der Sachsenring war schon immer tückisch für mich», gesteht Ogura. «Jedes Mal, wenn ich hierherkomme, fühle ich mich ein wenig verloren, und ich frage mich: ‘Kann ich schnell sein oder nicht?’ Es ist also eine Herausforderung, aber vor zwei, drei Jahren ist es schon mal ganz gut gelaufen. Schauen wir mal, wie es dieses Mal läuft.» Aber der Mann aus Tokio weiß auch: «In diesem Jahr ist die Lage eine andere – wir spüren, dass wir jetzt viel konkurrenzfähiger sind. Ich bin mir fast sicher, dass wir diesmal um eine bessere Position kämpfen können – aber zuerst müssen wir mal loslegen.»

Im Artikel erwähnt

Ogura hat viel Respekt vor der Rechtskurve 11 – der Waldmann-Kurve, die nach dem 20-fachen Grand-Prix-Sieger benannt ist und bergab in den «Wasserfall» mündet. «Es fühlt sich jetzt nicht wie ein Sprung von der Klippe an, aber es ist in jedem Fall eine Furcht einflößende Kurve», stellt Ogura fest. «Vor allem auch wegen der kalten rechten Reifenflanke. Ich hoffe deshalb auf heiße Bedingungen. Wenn es kühl ist, dann ist diese Ecke nach so vielen Linkskurven definitiv eine kritische Stelle. Ich bin kein echter Fan dieser Kurve, aber es ist halt nun mal eine der aufregendsten Kurven dieser Piste.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien