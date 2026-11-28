Der einzige Japaner in der Königsklasse zeigte im letzten MotoGP-Sprint des Jahres eine sehr solide Leistung. Der 26-jährige aus Tokio konnte sein auf der Rennstrecke von Valencia bis zum Ende der Distanz halten. Im Finish kam er dem drittplatzierten Enea Bastianini (Red Bull Tech3-KTM) noch bedrohlich nahe. Ogura war nach einem Ausrutscher im Q2 nur von Startposition 11 in den Sprint gegangen.

Werbung

Werbung

Durch seinen unwiderstehlichen Vorwärtsdrang versetzte die Nummer 79 auch die beste Ducati mit VR46-Mann Fabio Di Giannantonio noch um eine Position weiter nach hinten, was für Aprilia in der Konstrukteurswertung weiter wertvoll war. Für Ai Ogura geht es am Sonntag zum Abschluss seiner zweiten Saison, zudem gegen KTM-Spitzenmann Pedro Acosta um WM-Rang 4. Sechs Punkte trennen die beiden Athleten, die schon mehrfach aneinandergerieten.

«Im Qualifying war der Crash im zweiten Anlauf absolut überflüssig. Zudem war ich davon einfach zu langsam, stellte Ogura fest. «Für eine bessere Zeit muss ich mehr Druck über den Vorderreifen machen, ich habe aber den Hinterreifen belastet, dann kam das Heck quer.»

Werbung

Werbung

Dann wurde die Selbstkritik lauter: «Es ist immer die selbe Story – in jedem Rennen – es ist meine Schuld und ich kann mich selbst nicht mehr hören. Es stimmt, ich habe in den meisten Rennen das Tempo für das Podium. Das Problem ist nun mal das Qualifying. Ich muss mich selbst endlich noch einmal neustarten.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: Rennen MotoGP MotoGP World Championship 29.11.2026 - 13:15

Angriff auf Bastianini scheiterte – zu gut gebremst!

Zum Duell um P3 in der letzten Runde gegen Bastianini sagte der WM-Fünfte: «Ich hatte Enea in der letzten Kurve direkt vor mir. Es hört sich komisch an, aber mein Bremsvorgang war fast zu perfekt, ich habe zu stark verzögert. Ich dachte, ich hätte ihn. Aber dann stand ich fast still. Es war sehr knapp», kommentierte Ogura die verpasste letzte Sprint-Chance.

Zur Ausgangslage im Kampf um WM-Position 4 gegen Pedro Acosta sagt Ogura abschließend: «Ich will am Sonntag einfach mein Rennen fahren und schauen, wo Pedro dann ankommt. Wenn es gelingt, wäre ich happy. Wenn es nicht gelingt, okay – dann würde ich mich nicht gut fühlen nach all dem. Aber: Pedro ist auch stark.»

Werbung