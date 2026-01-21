Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia): 2026 eine bessere Version seiner selbst?

Der Wechsel in die Königsklasse war für Ogura die Erfüllung eines Traums, gleichzeitig aber auch ein Sprung ins Unbekannte. «Die MotoGP hat mich in allem überrascht», sagte der Japaner zur Teampräsentation von Trackhouse-Racing, die ohne Gäste vor Ort ausschließlich online über die Bühne ging. Leistung, Bremsen und Elektronik seien deutlich komplexer gewesen als erwartet.

Interessant: Gerade weil er anfangs vieles noch nicht vollständig verstand, verlief der Saisonstart überraschend stabil. Beim Auftakt in Thailand, einer seiner Lieblingsstrecken, gelangen ihm mit Platz vier im Sprint und Rang fünf im Grand Prix zwei starke Ergebnisse. «Damals bin ich gefahren – ohne zu viel nachzudenken», erklärte der Japaner.

Die schwierigere Phase folgte später. Stürze und Verletzungen in Silverstone und Misano kosteten Ogura wertvolle Renn- und Testkilometer. In Motegi fuhr fast die gesamte Konkurrenz das Rennen – nur Ogura nicht, der pausieren musste. «Das war nichts Positives», sagte er offen. «Aber manchmal muss man so etwas erleben, um eine bessere Version von sich selbst zu werden.

Wieder in Gulf-Farben: Die Aprilia RS-GP von Ai Ogura Foto: Trackhouse Racing Wieder in Gulf-Farben: Die Aprilia RS-GP von Ai Ogura © Trackhouse Racing

Seine Saisonbilanz fiel entsprechend sachlich aus: «Akzeptabel. Nicht gut, nicht schlecht – akzeptabel.» Das Urteil verrät viel über seinen inneren Anspruch. 2025 lief er auf Rang 16 der Tabelle ein. Das Duell als bester Rookie des Jahres verlor er deutlich gegen Fermin Aldeguer (Ducati), der sogar ein Rennen gewann.

Wichtig für Oguras Entwicklung war die enge Zusammenarbeit mit Crew-Chief Giovanni Mattiarollo. Während seiner Verletzungspause stand das Trackhouse-Team Ogura zur Seite: «Ich habe viel Unterstützung von ihnen bekommen. Jetzt ist es an mir, etwas zurückzugeben.»

Mit einem Jahr MotoGP-Erfahrung, besserem Streckenverständnis und der weiterentwickelten Aprilia RS-GP sieht Ogura die Verantwortung bei sich selbst. «Aprilia hat gezeigt, dass das Motorrad siegfähig ist. Jetzt liegt es an mir.» Dabei vermied er eine Zielvorgabe und sprach davon «Bessere Resultate» erreichen zu wollen. Die neue Lackierung – inklusive der ikonischen Gulf-Farben bei ausgewählten Rennen – brachte auch den Racer aus Tokio zum Strahlen. Wichtiger aber sei für ihn die Leistung auf der Strecke.

Trackhouse-Teamchef Davide Brivio mit seinen MotoGP-Athleten Foto: Trackhouse Racing Trackhouse-Teamchef Davide Brivio mit seinen MotoGP-Athleten © Trackhouse Racing

