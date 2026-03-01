Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ai Ogura (Trackhouse): «null Prozent» Glück nach Platz 5 im Thailand-GP

Japans MotoGP-Hoffnung Ai Ogura erschien nach dem Saisonauftakt in Thailand sichtlich niedergeschlagen zum Mediengespräch. Dabei hatte der Trackhouse-Pilot soeben erst Platz 5 herausgefahren.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Ai Ogura zeigte einen starken Schlussspurt: Platz 5
Ai Ogura zeigte einen starken Schlussspurt: Platz 5
Foto: Gold and Goose
Ai Ogura zeigte einen starken Schlussspurt: Platz 5
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Es liest sich wie ein italienisches MotoGP-Märchen, das in Thailand spielte: Ai Ogura kreuzte die Ziellinie auf dem Chang International Circuit auf Platz 5 und war damit der schlechteste der vier Aprilia-Vertreter. Auch das war Teil des Märchens – mit Platz 8 in Reihe 3 hatte der Japaner auch die schlechteste Ausgangslage des Noale-Quartetts vor dem ersten Grand Prix 2026.

Werbung

Werbung

Beim Sprint am Samstag war es der Nummer 79, wie bei seinem Debüt vor einem Jahr, an Ort und Stelle noch, bis auf Platz 4 vorzudringen und dabei Namen wie Brad Binder oder Markenkollege Jorge Martin aus dem Weg zu räumen. Über die lange Distanz tat sich Ogura deutlich schwerer und hier lag auch der Grund für die üble Laune des Moto-Champions der Saison 2024.

«Ich kann es kaum in Worte fassen, ich bin im ersten Teil des Rennens so schlecht gefahren.» Ogura nahm die ganze Verantwortung auf sich: «Die Maschine war es nicht, es lag einfach an mir. In den ersten Runden, als noch viel Verkehr war, war mein Timing richtig schlecht. Ich bin absolut nicht zufrieden mit mir selbst. Dort, als die Maschine bereit war, dass ich pushe, war ich zu defensiv – und als ich das Bike hätte schonen müssen, da habe ich angegriffen.« Ai Ogura fasste seine eigene Leistung eindrücklich zusammen: «Mein Glücksgefühl nach diesem Rennen liegt bei null Prozent.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Buriram
Willkommen zum Rennen in Buriram
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Razgatlioglu und Miller
Razgatlioglu und Miller
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Morbidelli und Bagnaia
Morbidelli und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Acosta und Martin
Acosta und Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Martin und Acosta
Martin und Acosta
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Buriram
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Damit war klar, auch Ogura hatte das Paket, um ganz an der Spitze mitzufahren, doch nach den hadernden ersten Umläufen war die Spitze nicht mehr zu erreichen. Dazu kam ein weiteres Problem. Ogura: «Mein Start war besser als im Sprint, aber vor Kurve 3 ist Joan Mir komplett im Weg gestanden. Ich musste aufmachen und direkt wieder Plätze verloren.»

Der Blick auf die Rundentabelle bestätigt: Die Nummer 79 in Gulf-Lackierung kam aus Runde 1 nur an elfter Stelle zurück – und blieb dort für ganze 15 Runden lang. Danach drängte er sich bis zum Finale an Bagnaia, Binder und Di Giannantonio und dank der Ausfälle der Marquez-Brüder und Joan Mir (Honda) bis auf Rang 5 vor.

Trotz des sehr respektablen Ergebnisses, mit dem die Ogura erneut das Vorjahresresultat egalisierte, war Jorge Martin über die 26 Runden nicht mehr einzufangen und auf den Dominator des Rennens, Marco Bezzecchi, hatte er rund 12 Sekunden verloren. In der noch jungen WM-Tabelle rangiert der 25-Jährige aus Tokio – und das ist märchenhaft für Aprilia – als viertbester RS-GP-Pilot ebenfalls auf Platz 5.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien