Aki Ajo (KTM): Acosta hat sich als Fahrer und Mensch stark weiterentwickelt
Nach einem schwachen Saisonstart schaffte KTM nach der Sommerpause die Trendwende. Insbesondere Pedro Acosta konnte regelmäßig Podestplätze einfahren. Was MotoGP-Teammanager Aki Ajo darüber denkt.
2025 war für KTM sehr herausfordernd. Das langwierige Sanierungsverfahren beschäftigte den österreichischen Motorradbauer das gesamte Jahr. Daneben blieben in der MotoGP-WM die Erfolgserlebnisse aus – zumindest in der ersten Saisonhälfte.
Nach der Sommerpause lief es deutlich besser. Bei der RC16 konnten deutliche Fortschritte erzielt werden, dank Pedro Acosta kamen auch die Top-Ergebnisse. Nach der turbulenten Saison 2025 zieht MotoGP-Teammanager Aki Ajo eine positive Bilanz. «Diese Saison war für uns etwas ganz Besonderes. Der Start zu Beginn des Jahres war schwierig für uns, aber wir sind vor allem mit den Fortschritten zufrieden, die wir im Laufe der Saison gemacht haben. Wie ich immer sage, achte ich auf kleine Schritte, auf Verständnis, stetigen Fortschritt, und genau das ist dieses Jahr passiert», meinte der Finne gegenüber den Kollegen von motogp.com. «Wir können mit unserer aktuellen Position, den Ergebnissen und den allgemeinen Fortschritten sehr zufrieden sein. Wenn wir uns speziell die Punkte und Ergebnisse der zweiten Saisonhälfte ansehen, können wir wirklich zufrieden sein, denn wir hatten vor allem mit Pedro viele Podestplätze. Generell haben wir mit unseren Fahrern Fortschritte gemacht. Wir müssen uns auf die täglichen Verbesserungen und unseren Ansatz konzentrieren.»
Pedro Acosta ist in seiner zweiten MotoGP-Saison ein deutlicher Schritt nach vorn gelungen. Der junge Spanier schaffte es in diesem Jahr 12-mal auf das Podest (in fünf Grands Prix und 7 Sprintrennen) und landete in der Gesamtwertung auf dem starken vierten Rang.
«Acosta hat sich als Fahrer stark weiterentwickelt, aber vor allem auch als Mensch», betonte Ajo. «Der erste Teil der Saison war für ihn wirklich herausfordernd, ziemlich stressig, vielleicht waren die Erwartungen etwas zu hoch und es ist nicht immer einfach, das zu kontrollieren. Ich bin sehr zufrieden damit, wie Pedro sich in Bezug auf seine Einstellung, seine Arbeit und generell seine Konzentration auf die richtigen Dinge verbessert hat.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach