Aki Ajo (KTM): Acosta hat sich als Fahrer und Mensch stark weiterentwickelt

Nach der Sommerpause lief es deutlich besser. Bei der RC16 konnten deutliche Fortschritte erzielt werden, dank Pedro Acosta kamen auch die Top-Ergebnisse. Nach der turbulenten Saison 2025 zieht MotoGP-Teammanager Aki Ajo eine positive Bilanz. «Diese Saison war für uns etwas ganz Besonderes. Der Start zu Beginn des Jahres war schwierig für uns, aber wir sind vor allem mit den Fortschritten zufrieden, die wir im Laufe der Saison gemacht haben. Wie ich immer sage, achte ich auf kleine Schritte, auf Verständnis, stetigen Fortschritt, und genau das ist dieses Jahr passiert», meinte der Finne gegenüber den Kollegen von motogp.com. «Wir können mit unserer aktuellen Position, den Ergebnissen und den allgemeinen Fortschritten sehr zufrieden sein. Wenn wir uns speziell die Punkte und Ergebnisse der zweiten Saisonhälfte ansehen, können wir wirklich zufrieden sein, denn wir hatten vor allem mit Pedro viele Podestplätze. Generell haben wir mit unseren Fahrern Fortschritte gemacht. Wir müssen uns auf die täglichen Verbesserungen und unseren Ansatz konzentrieren.»